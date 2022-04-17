«Банкротство России — вопрос времени»: ЕС готовит новые санкции

Банковский сектор и нефтяное эмбарго

По словам фон дер Ляйен, комиссия ЕС «разрабатывает умные механизмы, чтобы нефть также могла быть включена в следующий пакет санкций». Главная цель новых ограничений – «сократить доходы» президента России Владимира Путина.

«Мы продолжаем смотреть на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов российского банковского сектора. И, конечно же, речь идет о вопросах энергетики», — рассказала о шестом пакете санкций фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.

Она также заступилась за правительство Германии, которое часть европейских политиков обвиняют в замедлении процесса принятия ограничений против России.

«Германия одобрила все пять предложенных нами (Еврокомиссией – «Газета.Ru») пакетов санкций в течение 48 часов. Никогда ранее ЕС не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия сыграла в этом свою роль», — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам председателя Еврокомиссии, ограничения, действующие в отношении Москвы, уже набрали силу.

«Санкции неделю за неделей все глубже въедаются в российскую экономику», — считает она.

Согласно данным фон дер Ляйен, экспорт в Россию рухнул на 70%, а ВВП России упадет на 11%.

«Государственное банкротство России — лишь вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее ее народа», — заявила глава Еврокомиссии.

Как отмечает Zeit Online, ведущие политики Евросоюза уже продемонстрировали готовность запретить импорт нефти из России.

«Я думаю, что действия в отношении нефти и даже газа потребуются рано или поздно», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель после принятия решения по пятому пакету санкций в Европарламенте в Страсбурге.

В свою очередь немецкий политик Антон Хофрайтер также настаивает на ужесточении санкций в энергетическом секторе.

«Нефтяное эмбарго должно быть введено быстро, чтобы лишить Россию важных доходов», — заявил он в интервью Welt am Sonntag.

Вооружение Украины

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен также призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину.

«Я не делаю различий между тяжелым и легким вооружением. Украина должна получить то, что ей нужно для обороны, и то, с чем она может справиться», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы он (конфликт – «Газета.Ru») закончился как можно скорее», — уверена фон дер Ляйен.

По ее мнению, военные действия могут продолжаться еще долгое время — «месяцы, даже годы».

Как отмечает Zeit Online, министра иностранных дел Германии Анналена Бербок еще неделю назад выступила в поддержку поставки тяжелых вооружений на Украину. В кулуарах во время встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, где также обсуждалось возможное нефтяное эмбарго, она заявила, что Украине нужны «дополнительные военные материалы, особенно тяжелое вооружение».

Пятый пакет

8 апреля вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза против России.

Всего под ограничения попали 217 физлиц и 18 организаций. Фигурантам списка запретили поездки в ЕС, а их активы на территории Евросоюза заморозили. Персональные санкции вводились против «олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных», а также членов семей лиц, уже попавших под санкции.

Кроме того, ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.

Евросоюз также закрыл российским судам доступ в свои порты и заявил о намерении отказаться от российского угля с августа 2022 года. Кроме того, под запрет попал импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков.

В сфере энергетики был введен запрет на ввоз в Россию реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников и другой высокотехнологичной электроники.