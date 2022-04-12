Яровая, Милонов и генералы: кого Япония включила в санкционный список

Личные санкции

Новые санкции против физических лиц были введены в отношении депутатов Госдумы. Среди них — заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, депутаты нижней палаты российского парламента Вадим Шувалов, Михаил Шеремет, Владислав Третьяк, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Виталий Милонов, Анатолий Вассерман и Мария Бутина.

Также под ограничения попали командующие российскими войсками. Так, в списке оказались главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, заместители командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов и Алексей Авдеев, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

Санкции также были распространены на Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, в списке они названы дочерями президента России Владимира Путина. Кроме них, в перечне оказались Мария Лаврова и Екатерина Винокурова — жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Всем им запрещено пересекать границу Японии, а их активы на территории страны замораживаются. Обновленный санкционный список состоит из 499 имен.

Компании и банки

Согласно заявлению, опубликованному на сайте японского внешнеполитического ведомства, «в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира» вводятся ограничительные меры в отношении 28 организаций.

Среди компаний, попавших под санкции, оказались АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел», Рязанское конструкторское бюро «Глобус», Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-авиа» и Арсеньевский авиационный завод «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина.

Кроме того, в санкционном списке объявлено, что с 12 мая замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, а также вводится запрет на новые инвестиции в РФ, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

С 19 апреля Япония также запретит импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы японского Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды.

«Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны «Большой семерки» (G7. — «Газета.Ru»), и намерены предпринимать надлежащие меры», — сказал политик.

550 физлиц

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал новый пакет санкций против России 8 апреля. Он объявил, что в рамках новых ограничений намерен заморозить активы Сбербанка и примерно 550 российских физлиц, сообщил Bloomberg. Также страна намеревалась ввести запрет на новые инвестиции в РФ, импорт оттуда ряда продуктов. Кроме того, Япония собралась отказаться от российского угля.

«Что касается дополнительных мер по заморозке активов, то в список будут добавлены еще около 400 граждан РФ, включая депутатов и людей, имеющих отношение к армии, а также около 20 организаций, связанных с военной сферой», — сказал Кисида на пресс-конференции.

Пакеты санкций

В начале марта Япония ввела санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и ряда российских руководителей. В списке оказались глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Ограничения также коснулись 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпораций «Ростех», ЦБ РФ, ВЭБ, «Промсвязьбанк».

Санкции включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на «экспорт товаров общего назначения», которые «способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации».

Тогда в японском МИД пояснили, что решение о санкциях было принято кабмином страны «с учетом текущей международной ситуации вокруг Украины и в целях поддержания международного мира и безопасности, содействия Японии международным усилиям по обеспечению международного мира, направленным на решение этой проблемы».

Через несколько дней санкционные списки пополнили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги.