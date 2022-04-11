«Почти невозможно компенсировать потерю». Сможет ли Европа обойтись без российской нефти

Организация стран — экспортеров нефти заявила, что санкции в отношении России могут спровоцировать один из самых серьезных кризисов в истории, а утраченные объемы будет невозможно компенсировать. Главы МИД ЕС 11 апреля обсуждали возможный отказ от энергоресурсов из России, но так и не смогли принять решение. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ Евросоюза от нефти и газа из России не сможет быстро остановить военную операцию на Украине.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в своей речи в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

Он предостерег, что в результате санкций и различных ограничений в отношении Москвы около 7 млн баррелей в сутки российских жидких углеводородов могут уйти с мирового рынка. По словам генсека ОПЕК, это может спровоцировать один из самых серьезных кризисов на нефтяном рынке в истории.

«Учитывая текущий прогноз по спросу, было бы почти невозможно компенсировать потерю объемов такого масштаба», — заявил Баркиндо.

Он рассказал, что ОПЕК не может контролировать нынешний кризис на мировых нефтяных рынках, поскольку волатильность на них вызвана нефундаментальными факторами. По его словам, ЕС нужно продвигать реалистичный подход к энергопереходу.

ОПЕК для преодоления кризиса может задействовать резервные производственные мощности, однако на рынок влияют прежде всего политические, а не экономические факторы, указал Баркиндо.

Ранее страны G7 уже призывали производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

11 апреля в Люксембурге прошла встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой рассматривали дальнейшие шаги в связи с военной операцией РФ на Украине, включая санкции против Москвы.

Министры обсудили вопрос об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа, однако согласовать отказ от энергоресурсов из РФ так и не смогли. В Евросоюзе неоднократно заявляли об обсуждениях возможного эмбарго на российские энергоносители, но в пятый блок санкций от 7 апреля запрет на импорт российской нефти не вошел.

«Это не остановит российскую армию»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что отказ Евросоюза от нефти и газа из России не способен быстро остановить военную спецоперацию России.

«Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию», — сказал дипломат.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз готов и дальше продолжать оказывать военную помощь Украине, напомнив, что ЕС уже выделил на эти цели €1,5 млрд.

По вопросу эмбарго нет единства

Газета Financial Times ранее сообщала, что между странами Евросоюза сохраняются существенные разногласия по вопросу о введении эмбарго на поставки нефти и газа из России. Издание отметило, что отказ от российской нефти является для некоторых членов ЕС «сложным вопросом как в техническом, так и в политическом отношении».

Это подтвердила в Люксембурге и министр иностранных дел Швеции Анн Линде. По ее словам, противников санкций, например Венгрию, пытаются убедить, рассказывая о возможных альтернативах российским энергоносителям.

«Многие страны начали зеленый переход, у нас есть предложение США насчет поставок газа, — рассказала она. — Я провела двусторонние переговоры с венгерским коллегой, который вообще никак не меняет позицию».

Правительство Венгрии продолжает выступать против запрета на поставки энергоресурсов из РФ и намерено отстаивать свою позицию на совещаниях ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Мы уже приняли решение о том, что импорт сырой нефти и природного газа не должен подвергаться санкциям. Эту позицию необходимо отстаивать снова и снова», — отметил политик.

Венгрия также выступает против направления Украине военной помощи. Комментируя нежелание Будапешта направлять помощь Киеву и пропускать ее через свою территорию, Жозеп Боррель подчеркнул, что Венгрия все равно «участвует в выделении денег из бюджета ЕС для Украины, поскольку решения о выделении этих средств принимаются единогласно».

Замглавы Еврокомиссии, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что ЕК уже приступила к работе над шестым пакетом санкций против России. Предполагается, что новый блок санкций будет содержать положения, касающиеся эмбарго ЕС на поставки российской нефти. По его словам, Еврокомиссия прилагает активные усилия «по формированию консенсуса» среди европейских стран по этому вопросу.

Около 40% импортируемой Евросоюзом нефти поступает из России, однако отдельные страны сообщества значительно сильнее зависят от российских поставок. Чтобы запрет на поставки нефти был введен, все 27 стран Евросоюза должны поддержать эту меру. По данным Financial Times, в Брюсселе обсуждают не только полный запрет на российскую нефть, но и менее строгие меры, в частности, введение пошлин.

Что происходит на нефтяном рынке

Мировые цены на нефть находятся в районе $100 за баррель на фоне отказа некоторых европейских нефтепереработчиков от поставок российского сырья. В марте запрет на импорт нефти и других энергоносителей из РФ ввели США, а к концу 2022 года эмбарго планирует объявить и Великобритания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее предупреждал, что запрет Евросоюза на импорт нефти из России негативно повлияет на энергобалансы континента и спровоцирует изменения на мировом нефтяном рынке. Он указал, что США при этом «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

Боррель ранее также выражал надежду на то, то Евросоюзу не придется полностью отказываться от нефти и газа из России в случае эскалации на Украине.

«40% нашего импорта газа поступает из России. Нельзя просто заменить его за одну ночь», — отмечал глава европейской дипломатии.