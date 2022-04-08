«Дополнительный источник дохода». К чему приведет легализация майнинга в России

Депутаты Госдумы приступили к разработке законопроекта о легализации майнинга криптовалюты. Он будет внесен до конца года, уточнил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Представители отрасли, юристы и экономисты поддержали нововведение. По их мнению, это позволит бюджету России получить дополнительные доходы, вывести майнеров из серой зоны, обеспечить новые рабочие места. В то же время инициатива Минпромторга обязать на уровне закона использовать отечественное оборудование для майнинга в России не нашла поддержки у экспертов.

Майнинг криптовалюты в России может получить официальное признание. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме, рассказал «Газете.Ru» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, являющийся одним из авторов документа.

Что такое майнинг Майнинг – это процесс «добычи» криптовалюты (например, биткоина) за счет мощностей компьютерного оборудования. Процесс работает на технологии блокчейн — цепочке блоков, каждый из которых хранит информацию об отдельной транзакции. Суть майнинга в том, что компьютеры, которые находятся в разных местах, проводят вычисления и таким образом генерируют новые блоки блокчейна. Работа майнеров заключается в том, чтобы подобрать из миллионов комбинаций... Читать дальше

«Майнинг в России должен быть легализован. Его нужно регулировать, развивать в регионах, где есть избыток электроэнергии. Тем самым – закрутить энергомощности.

Благодаря нововведению у бюджета России появится дополнительный источник дохода. Сейчас нигде не прописано ничего насчет майнинга. Изменения будут внесены в законодательство, касающееся предпринимательской деятельности и налогообложения. Законопроект будет внесен в Госдуму до конца года», — уточнил Аксаков.

В пресс-службах ЦБ, Минфина и Минэкономразвития не ответили на запрос «Газеты.Ru».

В ЦБ ранее выступили за запрет выпуска и обращения цифровых активов.

Сейчас российский Минфин прорабатывает регулирование криптовалют. 8 апреля министерство внесло в правительство доработанную версию законопроекта «О цифровой валюте». В ведомстве отметили, что уточнены отдельные положения документа, в том числе по цифровому майнингу.

Первую версию законопроекта Минфин внес в правительство 21 февраля. В документе говорилось, что использование криптовалют как средства платежа в России будет все так же запрещено. Цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций. Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только для идентифицированных клиентов. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот смогут производиться только через банки с использованием банковского счета.

«Вопрос регулирования майнинга целесообразно рассматривать «в пакете» с регулированием оборота виртуальных активов», — прокомментировали «Газете.Ru» заявление Аксакова в пресс-службе Росфинмониторинга.

Почему разрешение майнинга — хорошо

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин назвал легализацию майнинга «насущной потребностью отрасли».

«В условиях санкций особенно необходимо максимально дружественно выстраивать отношения государства с отраслью, которая способна в кратчайшие сроки, без существенных инвестиций и преференций со стороны бюджета обеспечить поступления в экономику России миллиардов долларов США.

В 2021 году доходы российских майнеров с неопределенным статусом составляли не менее $4 млрд и обеспечивали работой многие тысячи россиян. Равномерная нагрузка, гарантированная майнерами, особенно в удаленных энергопрофицитных регионах, позволит оптимизировать тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса в масштабах всей страны.

Это обеспечит дополнительный стимул к развитию малого и среднего предпринимательства. «Домашний майнинг» не требует отдельного регулирования. Проблема перегрузки электросетей уже достаточно успешно решается за счет дифференцированных тарифов на электроэнергию», — пояснил Припачкин.

Точно также, по мнению эксперта, излишне законодательно определять профицитные регионы, в которых разрешен майнинг.

«Энергетическая отрасль способна самостоятельно отрегулировать места размещения майнинговых ферм тарифами на электроэнергию», — уверен Припачкин.

Законопроект также поддержали финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, IT-эксперт Даниил Шеповалов, юрист юридической фирмы DRC Никита Истомин, эксперт Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

«Сейчас Россия занимает третье место в мире по майнингу биткоина (11,2% майнинга, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов). Легализация майнинга с признанием этой деятельности предпринимательской и установлением кода ОКВЭД позволит вывести эту сферу из серой зоны и получать дополнительные доходы в бюджет», — отметила Гирич.

По ее словам, майнеры смогут пользоваться действующими режимами коммерческой деятельности: создать компанию, открыть ИП или стать самозанятым. «Для налогообложения будет важно обозначить, когда должен уплачиваться налог: в момент окончания майнинга и зачисления в кошелек, либо при продаже цифровой валюты», — уточнила Гирич.

Понятные правила игры

Истомин считает, что регулирование майнинга позволяет учесть интересы поставщиков электроэнергии, которые получат дополнительный доход.

«В легализации могут быть заинтересованы и регионы, так как обычно майнеры располагают свои фермы вблизи источников выработки электроэнергии. В этих регионах можно смело прогнозировать как создание прямых и смежных рабочих мест, так и увеличение поступлений в бюджеты. Не исключено, что майнинг как капиталоемкая отрасль выступит этаким мультипликатором местных экономик», — пояснил юрист.

По словам Чэня, адекватное регулирование майнинга позволит создать понятные правила игры для бизнеса и позволит государству контролировать сферу — иными словами, в плюсе будут все.

«Самое главное, чтобы при легализации были учтены не только интересы крупных игроков, которые будут промышленно использовать лишние мощности АЭС. Но и интересы «бытовых» майнеров, для которых это основной способ заработка в наше сложное время», — указал Шеповалов.

«Не нужно ни к чему обязывать»

Аксаков также поддержал инициативу Минпромторга на законодательном уровне обязать использовать в приоритетном порядке российское оборудование (при его наличии и доступности на рынке) для майнинга криптовалюты на территории России. «Конечно, поддержал бы», — отметил депутат.

Представители отрасли, юристы и экономисты – против.

«Ключевой тезис в этой инициативе – «при его наличии». Сейчас можно сказать достаточно определенно о его полном отсутствии. Никого не нужно ни к чему обязывать. Сейчас не время диктовать условия отрасли. Стимулировать и поощрять – такой подход должен лежать в основе государственного подхода к регулированию отрасли», — уверен Припачкин.

Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь с ним согласился. «Когда речь идет о майнинге с помощью оборудования, подразумевают добычу криптовалюты, главным образом, биткойн, эфир и пару других монет. Под них создаются специальные устройства Asic, на производстве которых специализируется небольшое количество фирм. Среди них можно выделить крупнейшего игрока — Bitmain, чьи новинки моментально раскупаются майнерами и задают тон всей отрасли. Поэтому предложение о приоритетном использовании российского оборудования не имеет особого смысла. Однако, если создать какие-то дополнительные стимулы для создания аналогов в России, схожие производства могут появится и у нас. Но для этого потребуется длительное время», — указал эксперт.