Какие у России есть способы обойти запрет США на оплату госдолга в рублях

У России есть минимум четыре варианта обхода запрета США на проведение долларовых расчетов по российским евробондам, рассказали «Газете.Ru» в Госдуме. Среди них — использование валютных счетов банков, не попавших под западные санкции, валютных счетов российских коммерческих компаний, доходов от нефтегазового сектора и рублевой оплаты. В Минфине выбрали последний вариант, запретив американским держателям конвертировать российскую валюту в доллары. Это решение сильно ударит по инвесторам из США, считают экономисты.

Реакция Госдумы

Новые санкции США, запрещающие долларовые платежи по российскому суверенному госдолгу, вызвали сдержанную реакцию у депутатов Госдумы.

«Минфин США запретил нашей стране оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций. При этом Псаки заявила, что «Россия должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом. У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам. Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается», — написал председатель парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Четыре сценария обойти запрет

В Госдуме назвали четыре варианта действий России в ответ на запрет США. По мнению председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, господин Володин в своем сообщении говорил о валютных счетах российских банков, не попавших под западные санкции. И это, по словам депутата, первый способ, к которому может прибегнуть Россия в ответ на запрет США. РФ может использовать денежные средства банков, не попавшие под санкции. Фактически — использовать деньги этих финансовых организаций для оплаты по госдолгу, переведя их доллары в банки США.

«На Западе все прекрасно знают, что Россия — платежеспособная страна.

У нас порядка 50% золотовалютных резервов находится в западных банках. Остальная часть — в российских. В вопросах обслуживания госдолга я бы переводил стрелки на американские власти, чтобы они сами рассчитывались с американскими держателями евробондов. Это — дело принципа», — объяснил Аксаков.

Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа, помимо использования счетов не попавших под санкции российских банков, назвал еще ряд способов обхода американских финансовых ограничений.

Второй вариант, который может использовать Россия, по словам Чепы, — использовать для оплаты госдолга валютные счета российских организаций, не попавших под санкции. Этот способ похож на первый вариант. Деньги в конечном счете будут переводиться в доллары.

«У ряда российских коммерческих и госкомпаний, не попавших под санкции, также есть валютные счета (ячейки), которыми мы можем пользоваться <….> Можно задействовать счета «Газпромбанка», но это довольно рискованно <….> Поэтому нужно сделать так, чтобы валюта оставалась не на его счетах за границей, а в России», — пояснил Чепа.

Он добавил, что данная мера обезопасит третий по величине активов российский коммерческий банк от возможной блокировки зарубежных счетов со стороны «недружественных» стран. В то же время негативного эффекта от замораживания активов ЦБ вполне можно было избежать.

Третий способ, по мнению Чепы, — использовать доходы от нефтегаза для оплаты госдолга: то есть доллары условного Газпрома перевести в банки США. Четвертый, по словам депутата, — оплачивать госдолг в рублях.

«Сейчас создаются меры по созданию финансовой подушки безопасности. Россия, например, может воспользоваться валютными доходами от нефтяного и других статей экспорта. Минфин — продолжить оплачивать евробонды в рублях», — заключил Чепа.

Какой вариант выбрали в Минфине

Минфин на текущий момент выбрал четвертый вариант из озвученных депутатами. По словам главы министерства Антона Силуанова, выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ. 6 апреля Минфин осуществил первые выплаты по этой схеме по выпускам «Россия-2022» и «Россия-2042» на общую сумму $649,2 млн.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Газете.Ru», что для проведения выплат иностранным держателям евробондов, будут использованы специальные счета типа «С». Они предназначены для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за валюту. Сейчас, по его словам, конвертировать рубли в доллары не получится. Это станет возможно только после восстановления доступа России к замороженным валютным счетам на Западе, уточнил собеседеник.

Экономист Татьяна Куликова назвала подобное решение Минфина очень рискованным для американских держателей российских ценных бумаг. По ее словам, инвесторы из Штатов лишатся огромных долларовых выплат.

«Продолжая давить на Россию в вопросах выплат суверенного госдолга, власти США подставляют, в первую очередь, американских держателей евробондов. Они не смогут получить даже рубли.

Американские инвесторы лишатся десятков миллиардов долларов по номиналу ценных бумаг и процентов по ним в размере еще нескольких миллиардов», — отметила эксперт.

Не исключение, а правило

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что в англо-саксонской правовой системе главенствующее место занимает фактор прецедента. В середине марта российский Минфин произвел рублевые выплаты по облигациям на общую сумму $117,2 млн.

«15 марта мы перевели в США рублевые средства, пометили их для дальнейшей конвертации в доллары на территории Штатов. Американцы сначала сказали, что такой фокус не пройдет, пригрозив техническим дефолтом. Но затем в дело вмешались влиятельные держатели евробондов, потребовав немедленных выплат. В итоге инцидент был закрыт спустя всего два дня», — отметил Беляев.

Он предположил, что в дальнейшем практика рублевых оплат по евробондам может стать не исключением, а правилом. В противном случае, недовольство американских держателей может дорого обойтись президенту США Джо Байдену.

«Одним из ключевых держателей российских евробондов в США является местные пенсионные фонды. Это далеко не рядовая финансовая структура, за ними стоят сотни тысяч простых американских граждан, которые вряд ли захотят получать выплаты по ценным бумагам в рублях. Так что искусственный технический дефолт России может еще сильно аукнуться Байдену на выборах 2024 года», — заключил эксперт.