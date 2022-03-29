Зачем ЦБ обязал банки выплачивать в рублях доход с валютных вкладов

Клиенты российских банков до 9 сентября 2022 года могут снять проценты по валютным вкладам наличными только в рублях, сообщил ЦБ. Так регулятор дополнил временный порядок выдачи наличной валюты гражданам. Зачем Банк России это сделал, что это значит с потребительской точки зрения, и на что россияне тратят проценты по депозитам в долларах и евро — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ расширил временный порядок операций граждан с наличной валютой, о котором ранее сообщала«Газета.Ru» : клиенты до 9 сентября могут снять проценты по вкладам в долларах и евро только в рублевом эквиваленте. Соответствующее письмо ЦБ, подписанное зампредом Ольгой Поляковой, и ответы регулятора на вопросы размещены на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — следует из письма.

Конвертация будет проводиться по текущему курсу ЦБ.

«Банк России фактически уточняет решение об особом порядке выдачи денег с валютных вкладов или счетов граждан. Регулятор приравнивает накопленные проценты к средствам, которые поступили в результате перевода или приобретения валюты на новые или уже открытые валютные счета и вклады. Аналогично снять с них деньги на период действия временного порядка можно только в рублях. Уточнение потребовалось в связи с тем, что на фоне довольно высоких ставок по валютным вкладам (так ряд банков предлагали акционные вклады до 9-10%), у потребителей появилась заинтересованность в получении процентов по ним», — указал директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.

Зачем регулятор это сделал

В пресс-службе ЦБ не ответили «Газете.Ru» на вопрос о цели нововведения.

«Ключевая цель — оставить как можно больше валюты внутри банковской системы, чтобы была возможность использовать валюту в различных сценариях. Например, выплаты купонных платежей по государственным финансовым инструментам или оплата импортных товаров.

Такие меры позволяют избежать разрывов ликвидности и других проблем, связанных с тем, что возможность оплаты есть, но средств в валюте технически не хватает для совершения платежа по обязательствам», — отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

По словам Кривошеи, Банк России хочет стимулировать россиян держать доллары и евро в банках, не выводя валюты со счетов. С ним согласился доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«ЦБ предпринимает целый ряд действий по стабилизации ситуации на валютном рынке и снижению спекулятивных активностей. Действия регулятора адекватны сложившейся ситуации. Эта мера была введена для того, чтобы лишний раз не будоражить рынок», — подчеркнул эксперт.

На что россияне тратят проценты по валютным вкладам

«Серьезных последствий от нововведения для вкладчиков в валюте не будет: основная масса снятия процентов по депозитам в долларах и евро приходится на небольшие суммы», — указал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Газета.Ru» опросила 50 крупнейших по активам банков, чтобы выяснить, какую сумму в среднем россияне держат на валютных вкладах. В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития рассказали «Газете.Ru», что всего 14% валютных депозитов кредитной организации превышают сумму в 10 тысяч долларов или евро. По данным банка, средний размер одного вклада в долларах США составляет около 6,6 тысяч., в евро — 4,3 тысячи. Сейчас ставки по валютным вкладам в УБРиР — 4% годовых для долларовых депозитов и 3% для вкладов в евро. То есть годовой доход по долларовому вкладу составит $264, по вкладу в евро – €129. В банке «Открытие» клиенты размещают, как правило, $10 тыс. и такую же сумму в евро.

«Раньше небольшие суммы в валюте клиенты могли, например, использовать для покупок в интернет-магазинах или поездок. Но и для регулярных покупок это также может быть актуально», — уточнил Кривошея.

По словам Твердохлеба, чаще всего доходы от валютных вкладов идут на текущее потребление.

«Кто-то рассчитывал, например, переводить данную валюту за рубеж для обучения и проживания детей-студентов. Кому-то, возможно, средства нужны для лечения за границей или покупки там необходимых товаров. Данные и иные возможности теперь станут еще менее доступны», — объяснил «Газете.Ru» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

На различных интернет-форумах, посвященных финансам, пользователи перечислили, для чего могут понадобиться небольшие суммы в иностранной валюте. Одна из наиболее популярных целей — путешествие. Даже для поездок в популярные и до сих пор доступные россиянам Турцию и Египет туристы предпочитали везти с собой в среднем 300-500 долларов или евро. Поскольку на месте менять их на местную валюту выгоднее, чем рубли.