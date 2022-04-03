Ужесточение санкций. Евросоюз обсудит введение эмбарго на российский газ

Поставки энергоресурсов станут частью обсуждения на уровне ЕС относительно того, что еще возможно сделать для ужесточения санкций в отношении России. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Соответствующие консультации могут начаться уже 4 апреля. В свою очередь, власти Словакии выразили готовность платить за газ в рублях, как того требует Москва. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Европейский союз должен обсудить введение запрета на поставки российского природного газа — с соответствующей позицией в воскресенье, 3 апреля, выступила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. В эфире телеканала ARD она сообщила, что в ближайшее время «произойдет обмен мнениями на уровне ЕС касательно того, что еще возможно сделать» относительно усиления санкций против России.

«Евросоюз должен обсудить введение запрета на импорт российского газа. Должна быть реакция. Такие действия не должны оставаться без ответа», — указала Ламбрехт.

Она добавила, что Германия продолжит проверять поставки запрошенного Украиной оружия. Глава минобороны ФРГ также отвергла утверждения о том, что немецкие власти якобы слишком долго рассматривали этот вопрос. «Не может быть, чтобы все стояло на месте», — заявила она, добавив, что оружие будет поставляться «последовательно и непрерывно».

Ужесточение санкций

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее потребовал от стран G7 немедленно ввести новые санкции против России. «А именно: эмбарго на российскую нефть, газ, уголь; закрытие всех портов для российских судов и товаров; отключение всех российских банков от SWIFT.

Я требую новых разрушительных санкций «Большой семерки» уже сейчас», — указал он.

О том, что власти Германии уже 4 апреля намерены начать обсуждение с партнерами вопроса об ужесточении антироссийских санкций, сообщал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Как отметил, в свою очередь, вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, «настало время для новых ограничений против Москвы».

Усиление ограничительных мер в отношении РФ и еще большую поддержку Украине в вопросах обороны анонсировала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Газ за рубли

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, примерно половина — или около $300 млрд — золотовалютных резервов России оказались заморожены.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин поручил перевести торговлю газом с «недружественными странами» на рубли. Эти условия готовы выполнять, в частности, в Братиславе, утверждает вице-премьер — министр экономики Словакии Рихард Сулик.

«Если поставлено условие платить рублями, то давайте платить в рублях», — заявил он в беседе с газетой Pravda. Сулик отметил, что Словакия уже оплатила последний счет-фактуру за поставки газа из РФ, следующий срок оплаты — 20 мая. За это время власти республики должны решить вопрос об оплате в рублях.

Сулик подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы в Словакию перестал поступать газ — Россия на 85%-87% обеспечивает потребности страны в природном газе.

Для сокращения зависимости от российского газа Евросоюзу требуется 50-60 млрд куб. м газа из других источников — такие данные ранее приводил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Брюссель изучит вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией, но ликвидировать зависимость от топлива из России будет непросто, признавал пресс-секретарь ЕК Тим Макфи.