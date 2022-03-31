«Не собираемся заниматься благотворительностью»: Путин перевел оплату газа в рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Эта схема заработает уже с 1 апреля.

«Понятная и прозрачная схема»

«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках», — сказал Путин, выступая на совещании с членами правительства по вопросам авиаотрасли.

По его словам, именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного с 1 апреля.

«Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в ситуации, «когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла».

По мнению президента, переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны.

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«Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли — это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета», — считает Путин.

Он подчеркнул, что Россия является ответственным поставщиком и продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, предусмотренными действующими контрактами. Президент отметил, что эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке.

«Так продолжаться не может»

США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний, уверен Путин.

«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира. Из этой же серии и попытки всеми силами перевести на дорогой американский СПГ. В результате европейцев не только заставляют раскошелиться и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка», — сказал российский лидер.

Он также полагает, что Запад, заморозив валютные счета России, фактически получил часть российского газа бесплатно.

«На самом деле, что происходит, что уже произошло: мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые потом сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно», — пояснил президент.

Он добавил, что «так, естественно, продолжаться не может», так как «в случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы».

«Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, говорят публично. Более того, именно в подобном ключе высказываются главы правительств стран Евросоюза», — заключил Путин.

Указ президента

Согласно тексту нового указа Путина, опубликованного на сайте Кремля, акционерное общество «Газпромбанк» откроет специальные рублевые счета для иностранных покупателей газа из недружественных стран. Он же будет продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах на ММВБ-РТС.

Совету директоров Центрального банка Российской Федерации будут предоставлены полномочия устанавливать режим специального рублевого и валютного счетов, а также определять порядок продажи иностранной валюты.

ЦБ РФ в течение 10 дней определит порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа.

Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ уполномочили выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного указом.

Отказ Германии

Оплата за газ из России производится в евро и долларах, так это и останется, заявил после подписания указа Путина канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Ответ очень короткий. Мы посмотрели договоры, на основании которых идут поставки газа и остальные поставки. Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в долларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется», — сказал Шольц.

По его словам, компании по-прежнему «хотят платить в евро». Канцлер Германии добавил, что зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, но отказ от газа займет больше времени.

Франция также заявила, что не согласится на требование Москвы оплачивать поставки российского газа в рублях, передает РИА «Новости».

«Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться», — сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Цены на газ в Европе после указа Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.