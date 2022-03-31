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Путин пояснил, как отразится отказ от оплаты газа на контрактах

Путин предупредил, что в случае неуплаты газа в рублях контракты будут остановлены

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В случае отказа недружественных стран оплачивать российский газ в рублях действующие контракты будут остановлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — пояснил Путин.

Президент пояснил, что контрагенты из списка недружественных государств получат при этом «понятную и прозрачную схему» расчетов.

«Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — сказал президент, слова которого приводит ТАСС.

В течение десяти дней Банк России должен будет определить порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа, передает агентство со ссылкой на указ.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

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