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Бизнес

«СБПэй» заменит Apple Pay и Google Pay в большинстве российских банков

Российские банки с 1 апреля переходят на «СБПэй» — аналог Apple Pay и Google Pay

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Depositphotos
Большинство российских банков, после того как Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали недоступны для россиян, готовы уже с 1 апреля внедрить отечественный аналог — приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России. С этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков — участников СБП.

Отечественный аналог

Как показал опрос РИА «Новости», среди банков, готовых перейти на новое приложение, — МКБ, «Почта банк», Росбанк, «Санкт-Петербург», «МТС банк», банк «ДомРФ», Промсвязьбанк и «Абсолют банк». А некоторые уже внедрили отечественный аналог, например «Русский стандарт» и Экспобанк.

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать «СБПэй» для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в «СБПэй» привязываются банковские счета клиентов», — сообщили агентству в пресс-службе МКБ.

Также отмечается, что Почта Банк завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. Но уже сейчас подавляющее большинство клиентов могут совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, сообщила старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.

По ее словам, одним из факторов, которые сдерживают и могли бы замедлить расширение приема оплаты через СБП, является поддержка данной технологии на стороне продавца — торгово-сервисного предприятия.

Сейчас основной сценарий оплаты через «СБПэй» — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через «СБПэй», приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. На данный момент гражданам России также доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы «Мир».

«Революционная» система

В интервью «радио Sputnik» председатель правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева сообщила, что платежные инструменты СБП развивались и до санкций, поэтому сейчас это позволит внедрять их масштабнее.

«Система быстрых платежей развивалась со своей динамикой, притом, что в России были Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay. Сейчас внедрить (отечественный аналог сервисов безналичной оплаты – «Газета.Ru») стало возможно, потому что система была построена и разрабатывалась в предыдущий период, просто сейчас форсированно стали делать аналог иностранным Apple Pay и Google Pay», – заявила эксперт.

По ее мнению, СБП была революционной и до ухода из России Apple Pay и Google Pay.

«Мгновенные переводы получили популярность у населения, на днях вышли годовые данные Банка России: у нас триллионы платежей в Системе быстрых платежей, динамика просто зашкаливает. Мы колоссально обеспечили безопасность своих платежей», – убеждена Обаева.

Рост размера мгновенных переводов

17 марта стало известно, что максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 млн рублей. Соответствующий проект указания был обнародован Банком России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП.

«Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых», — говорится на сайте Банка России.

Ожидается, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. Также отмечается, что минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. А лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.

***

6 марта стало известно, что из-за санкций сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт Visa и Mastercard российских банков. Позже Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты покупок в учетной записи Apple ID, но уже 25 марта компания приостановила их поддержку. Те же меры приняла и компания Google.

О том, что крупные банки планируют в ближайшее время подключиться к «СБПэй», «Газета.Ru» сообщала еще в конце января. Тогда предполагалось, что сервис будет конкурировать с уже привычными Google Pay и Apple Pay. Но тогда у сервиса не было NFC-оплаты смартфонами или умными часами. На рынке считали, что новый платежный сервис сможет привлечь граждан России дополнительными скидками и акциями.

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