Российский конкурент Google Pay и Apple Pay: кому он нужен и как будет работать

Крупные банки планируют в ближайшее время подключиться к СБПэй — платежному сервису, связанному с Системой быстрых платежей от Центробанка. По задумке он должен конкурировать с уже привычными Google Pay и Apple Pay. Однако у сервиса пока нет NFC-оплаты смартфонами или умными часами. На рынке считают, что новый платежный сервис привлечет россиян дополнительными скидками и акциями.

Россияне уже в этом году смогут оплачивать покупки в магазинах через СБПэй в «один клик» — по аналогии с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Крупнейшие банки подключают приложение, рассказали их представители «Газете.Ru», а в пресс-службе Национальной системы платежных карт уточнили, что платежный функционал появится в приложении в 2022-м.

Абсолют-банк сейчас изучает спецификацию сервиса, в январе-феврале 2022 года планирует реализовать соответствующую возможность для клиентов, ВТБ планирует подключение в первом квартале 2022 года, сообщили в пресс-службах кредитных организаций. «Открытие», Московский кредитный банк, Почта-банк, Новикомбанк, «Ак Барс банк», Дом.рф и «Зенит» должны успеть к 1 апреля 2022 года, уточнили представители банков. Приложение уже доступно клиентам банка «Русский Стандарт», СКБ-банка, банка ККБ (WebMoney) и Газэнергобанка. К 1 апреля 2022 года все системно значимые банки и банки с универсальной лицензией – участники платежной системы «Мир» — должны обеспечить подключение к СБПэй.

СБПэй был запущен в апреле 2021 года. Сейчас, чтобы совершить платеж через приложение, нужно зарегистрироваться в нем и подтвердить условия использования (как в любом другом Pay-сервисе). Затем нужно прямо на главной странице выбрать опцию «отсканировать QR» и, собственно, отсканировать код камерой своего смартфона. Потом приложение предложит выбрать счет, с которого ты оплатишь покупку. Выбираешь счет, проверяешь, что платишь магазину «Цветы», например, на сумму 700 рублей. Подтверждаешь платеж, и деньги мгновенно списываются с твоего счета и зачисляются на счет торговой точки.

Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay позволяют совершить платеж, просто приложив смартфон к терминалу и подтвердить платеж по отпечатку пальца или «по лицу». Оплата происходит с помощью NFC-технологии.

Как российский сервис будет конкурировать с западными

В СБПэй тоже будет NFC, рассказали «Газете.Ru» в НСПК.

«В конце 2021 года НСПК провела необходимые тестирования для реализации технологии NFC в приложении СБПэй, которая позволит оплачивать покупки в одно касание, как с помощью уже привычных россиянам Pay-сервисов, — пояснили представители НСПК. — Планируется, что в 2022 году обновленное приложение, поддерживающее такую возможность, станет доступно для смартфонов на Android и iOS».

Таким образом, сейчас, для того, чтобы расплатиться с помощью СБПэй, клиенту необходимо наличие интернета на смартфоне. При этом продавцу необязательно иметь интернет для приема оплаты таким способом. В случае оплаты с помощью других Pay-сервисов интернет также необходим, но не клиенту, а торговой точке.

«Оплата с помощью СБП — достаточно новый метод платежа, поэтому необходимо, чтобы персонал магазина мог на первых порах помогать покупателям, объяснить, как инициировать платеж, — указали представители НСПК. — При наличии множества различных банковских приложений, в каждом из которых имеется своя специфика клиентского интерфейса, это сделать непросто. СБПэй как единое унифицированное приложение позволит упростить магазинам процесс консультирования покупателей. Если покупатель является клиентом нескольких банков, то ему будет удобнее платить с помощью СБПэй».

СБПэй нужно будет конкурировать с уже существующими методами безналичной оплаты. А точнее — с устоявшимися привычками потребителей. Магазину и банку надо объяснить клиенту, что у кассы ему надо будет, возможно, совершить, новый набор действий.

«Предполагается, что у магазинов будет стимул для такого переучивания: благодаря пониженным комиссиям они смогут предлагать клиентам скидки и иные поощрения, — считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. — К тому же для малого и среднего бизнеса правительство компенсирует комиссии за прием платежей через Систему быстрых платежей (СБП).»

С другой стороны, если магазины просто учтут дополнительную комиссию как свою прибыль, это вряд ли изменит клиентское поведение, считает эксперт.

Мотивировать россиян будут рублем

Насколько россиянам нужен будет СБПэй, станет понятно, когда приложение пойдет в массы.

«Только тогда и сможем увидеть, — говорит представитель банка из топ-50 по активам. — Формально, и Apple Pay тоже никому не был нужен, все прекрасно работало и без него, но вот получилось так, что теперь им пользуются более 500 млн человек по всему миру».

Уровень удобства, скорости и безопасности существующих Pay-сервисов уже довольно высок, скорее всего, существенным мотиватором для россиян при использовании СБПэй может стать финансовая выгода, уверен руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Некоторые компании уже предлагают своим клиентам дополнительные бонусы или акции для того, чтобы стимулировать их оплачивать товары и услуги с использованием СБП. Например, до 28 февраля россияне могут экономить на покупке топлива в сервисе «Яндекс.Заправки» при оплате с помощью СБП: действует скидка 3 рубля с каждого литра топлива. Предложение работает на всех АЗС, подключенных к «Яндекс.Заправкам», которых сегодня около 8 тысяч по всей России.

«Уверены, что по мере расширения количества торговых точек, принимающих оплату по СБП, будут появляться новые выгодные предложения от торговых предприятий», — уточнили в НСПК.