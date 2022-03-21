Российской промышленности увеличат сроки на реализацию экологических программ

Наиболее обременительные для российского бизнеса обязательные требования в рамках нацпроекта «Экология» планируют отложить. Перенос сроков должны закрепить поправками к федеральным законам в рамках разработанного правительством первого пакета антикризисных мер по блоку «Экология», который сейчас рассматривают в Госдуме РФ.

В сложившейся экономической ситуации сроки реализации отдельных мероприятий, прописанных в рамках нацпроекта «Экология», могут быть сдвинуты вправо, заявил Александр Коган, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, на пленарной сессии форума «Чистая страна – 2022» в технопарке «Сколково». Речь идет о требованиях по переоборудованию российских предприятий для снижения загрязнения окружающей среды, которые надо было выполнять в этом году.

Александр Коган отметил, что это не означает остановки нацпроекта «Экология» — целевые показатели на 2030 год остаются прежними, и подчеркнул, что теперь для их достижения придется работать более интенсивно.

Основной причиной для продления сроков реализации экологических преобразований в российской промышленности сейчас стали последствия внешнего санкционного давления: возникают затруднения при закупках и поставках оборудования, существенно растут цены на стройматериалы и инжиниринг. В результате уже сформированные планы экологических преобразований придется пересматривать.

Факторы, которые до последнего времени влияли на экологическую политику государства и компаний, неожиданно и резко исказились. Потеряли свое значение прежние драйверы: трансграничное углеродное регулирования, инвестиции в ESG-программы под общественным давлением. «Те рынки, которые настаивали на реинвестировании части средств на снижение карбонового выброса, закрылись для наших предприятий — прокомментировал Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково». —. С точки зрения государства, очевидно, спрос на замещающие технологии и на то, чтобы экономика выстояла в санкционной обстановке, занимает более значимую роль, чем экология. А с точки зрения предпринимателя психологически сложно думать об экологической повестке, когда нужно решать актуальные задачи.

Александр Коган подчеркнул, что на поддержку правительства могут рассчитывать те компании, которым локализовали свое производство на территории России и могут выпускать продукцию независимо от Запада.

Лист ожидания

Какие экологические проекты можно будет отложить из-за санкций, перечислено в законопроекте, разработанном Правительством РФ в рамках первого пакета антикризисных мер по блоку «Экология».

На два года, до 31 декабря 2024 года, предлагают отложить крайний срок для направления заявок на получение комплексных экологических разрешений (КЭР) для 300 предприятий, включенных в специальный перечень.

Предприятиям, которые получили КЭР до 15 марта 2022 года, также на два года отодвинули срок выполнения требований по созданию систем автоматического контроля, которые должны контролировать выбросы и сбросы загрязняющих веществ, фиксировать и передавать информацию об их показателях в государственный реестр для объектов I категории — до 31 декабря 2026 года.

Таким же образом — на два года, до 31 декабря 2026 года — переносят срок завершения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 12 городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». На один год, до 1 сентября 2023 года, переносится расширение перечня территорий-участников эксперимента по квотированию. Также до этой даты, переносится и вступление в силу закона, который обязывает предприятия иметь план по ликвидации накопленного вреда после завершения своей деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «в целях оперативного реагирования на последствия введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики законопроект содержит ряд обеспечительных предписаний временного характера в части сроков вступления в силу подзаконных актов, содержащих обязательные требования, а равно в части приостановления особо обременительных для осуществления предпринимательской деятельности составов административных правонарушений и право Правительства РФ в последующем определить перечень статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, не подлежащих применению в 2022 году».

По словам Александра Когана, Госдума утвердит предложенные поправки в нормативно-правовую базу «уже в ближайшие две-три недели», после чего документ отправят в Совет Федерации РФ и на подпись президенту.

Продолжение следует

Не исключено, что часть экологических проектов российские предприятия смогут реализовать без изменения сроков. Вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев, подчеркнул, что сдвиг сроков реализации экологических программ, если и случится, то только по объективным обстоятельствам, которые сейчас трудно прогнозировать.

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«Поэтому мы считаем, что нам нужно выполнять свои обязательства, — подчеркнул Андрей Грачев. — Сейчас перед компанией стоят следующие задачи: обеспечение стабильного производства, выполнение всех обязательств по контрактам, обеспечение социальной защиты работников и жителей тех городов, где присутствует компания, выполнение обязательств по всем инвестиционным проектам, в том числе, экологическим. Внешние факторы нужно учитывать, но не делать их всеобъемлющими».

Например, в 2023 году «Норникель» планирует запустить химические комплексы по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе и Медном заводе в Норильском промышленном районе в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Эти два проекта— часть экологической «Серной программы», разработанной «Норникелем». Она не имеет аналогов в мире по своим масштабам.

Химические комплексы по «Серной программе» используют наиболее эффективную из существующих технологий утилизации диоксида серы в цветной металлургии, которая позволяет улавливать с плавильных агрегатов 99 процентов газа и даже более. Конечным продуктом производства является гипс, а промежуточным — серная кислота.

Результатом реализации «Серной программы» должно стать сокращение на 45 процентов атмосферных выбросов вредных веществ в Норильске уже в 2023 году, а к 2025 году выбросы должны сократиться на 90 процентов. В качестве точки отсчета компания взяла 2015 год, когда выбросы по Заполярному филиалу составили 1,883 миллионов тонн.

На Надеждинском металлургическом заводе комплекс уже практически построен, идет монтаж и наладка оборудования, на Медном заводе химические переделы в компании рассчитывают построить к 2025 году. При этом доля российского оборудования и технологий при реализации проекта на НМЗ составляет около 75 процентов, это один самых высоких уровней импортозамещения в металлургии. Как скажется на сроках реализации проекта нужда в 25 процентов импорта, сейчас очень сложно говорить, отметил Андрей Грачев. По его словам, стоимость «Серной программы» составляет 300 миллиардов рублей, но контракты к настоящему времени заключены на 100 миллиардов рублей.

Меры поддержки

Экологическая повестка в стране продолжает развиваться, на законодательном уровне в ближайшее время планируют принять несколько важных решений. На рассмотрение в первом чтении в Госдуму внесли законопроект о вторичных материальных ресурсах, который должен установить нормы, стимулирующие снижение объема отходов производства и потребления, внедрения раздельного накопления и сбора отходов и перехода на экономику замкнутого цикла.

В весеннюю сессию планируют принять сразу во втором и третьем чтении закон об отходах недропользования и внести поправки в закон об охране окружающей среды, которые усилят общественный экологический контроль, официально закрепит полномочия общественных инспекторов, сообщил Александр Коган. По его словам в течение года будет принят законопроект, который введет обязательный безналичный расчет на рынке лома черных и цветных металлов, чтобы сделать этот рынок максимально прозрачны.