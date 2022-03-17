«Давайте без иллюзий». Что будет с ценами на летний отдых в России

Стоимость туристических услуг на летний отдых в России вырастет как минимум на уровень инфляции, прогнозируют эксперты. Цены могут подняться на треть и более. Но сэкономить можно, если грамотно планировать поездки, экскурсии на местах. А также воспользоваться акциями раннего бронирования и программой кешбэка от Ростуризма. Впрочем, кешбэка на июль и август власти не обещают.

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых этим летом на российских курортах. «Отельеры уже озвучили повышение цен на летний сезон на 10-30%. Транспорт тоже подорожает, но неизвестно, насколько», — сообщила 16 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Прогноз был дан в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022.

Сейчас дешевле, чем потом

Выгоднее покупать туры на лето прямо сейчас по акциям раннего бронирования, их предоставляют многие операторы и отели, считает исполнительный директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Дмитрий Шаров. «Акции раннего бронирования обычно формируются на начало года и действуют по конец марта — начало апреля. Цены изменятся с начала апреля в большую сторону на 20-30% по сравнению с ранее утвержденными. Многие объекты размещения уже анонсировали повышение цены», — говорит Шаров.

При этом по оплаченным и предоплаченным путевкам цены меняться не будут, уточняет эксперт. «В итоге выгоднее бронировать сейчас, до конца марта», — заключает Шаров.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин советует россиянам, которые сейчас обдумывают варианты отдыха на майские праздники и на лето в России, избавиться от иллюзий. «Давайте без иллюзий. Когда все вокруг дорожает, невозможно ждать сохранения прежних цен на отдых. Туруслуги же являются составной частью экономики», — говорит Ромашкин.

Он согласен, что покупать тур сейчас выгоднее, так как не все отели пока еще подняли цены. «Но по опыту ковидных лет, возможно, лучше немного подождать с покупкой тура. Если не торопиться, то цена услуги может действительно увеличиться. С другой стороны, ситуация слишком непредсказуемая, вкладывать деньги в отдых на полгода вперед рискованно», — говорит Ромашкин.

Чем ближе к лету, тем цена, конечно, будет выше, согласен председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. «Сейчас на цены оказывает действие и традиционный сезонный фактор. И геополитический. Даже если ситуация с Украиной улучшится, то цены все равно продолжат рост, как минимум по уровню инфляции и выше, то есть, минимум на 20%», — добавляет Барзыкин.

И с пивом, и с мороженым

Эксперт ТПП РФ считает, что шансы немного сэкономить при организации своего отдыха все-таки имеются даже сейчас. «Можно взять отель без питания. Или только с завтраком. Не в пустыню же едете. Всегда на месте можно покупать продукты и готовить еду», — рекомендует Барзыкин.

Но этот совет хорош для самостоятельных туристов и для пар, а если отдых семейный с детьми, то лучше брать «все включено», отмечает гендиректор компании «Алеан» Илья Уманский. «Если брать «все включено», то по первому впечатлению это выйдет дороже, чем «отель на завтраке». Или вовсе без питания», — говорит Уманский. Но когда отдыхаешь с детьми, лучше все-таки выбрать полноценный тур, с питанием, полупансион, как минимум. «Это когда и пиво включено (для взрослых), и мороженое (детям). И все это в отеле, на одной территории, не придется суетиться. Так спокойнее, психологически комфортнее, качество отдыха будет в итоге выше», — считает эксперт.

Оздоровительный сектор (санатории) не планируют повышать цены до июня, по крайней мере, в Сибири, уточняет руководитель рабочей группы по медицинскому туризму московского регионального отделения «Деловой России» Ирина Писаревская.

«Постоянно общаюсь с представителями оздоровительного туризма. Большинство санаториев Алтая, Томска, Омска, Новосибирска, Тюмени пока не повышают цены. Но планируют сделать это из-за роста цен на продукты», — говорит Писаревская.

Экскурсии и осмотр местных достопримечательностей лучше покупать на месте, а не заранее, советует Барзыкин. «Выйдет точно дешевле, если по экскурсиям сориентироваться на месте. Бывает, что, изучив информацию в деталях, поговорив с местными жителями, потребитель отказывается от одних экскурсий, берет другие», — подчеркивает Барзыкин.

Кроме того, на месте можно самому спланировать маршрут и тоже сэкономить на этом. «Если есть желание пройти по винному маршруту, от одной винодельни к другой, то, наверное, лучше купить организованную экскурсию. Но до какого-нибудь музея, водопада или иной достопримечательности можно добраться общественным транспортом, или на маршрутке», — советует Барзыкин.

Горящих туров можно не ждать

Участники рынка туриндустрии указывают на невозможность сейчас спрогнозировать, как отразится на стоимости туров ситуация с закрытием аэропортов на южном направлении. «Закрыты несколько важных для туризма аэропортов, прежде всего в Симферополе, Геленджике, Анапе.

Самолетов мало, расписание толком не сформировано, ясности, кто полетит и куда, пока нет. Поезда ходят, но ценник там зашкаливает», — говорит Ромашкин из туркомпании «Дельфин».

Туроператоры сейчас вообще не берутся прогнозировать стоимость авиаперелетов. «С авиаперевозкой дать прогноз сложно, пока рассчитываем на прошлогодние цены», — указывает Ромашкин.

Закрытые аэропорты юга страны не позволяют потребителям туруслуг планировать отдых вперед на длительный срок. «По этой причине так называемых горящих туров, на которых можно было бы сэкономить, тоже ждать не приходится», — говорит Уманский из «Алеан».

Он считает, что «горящие туры» — это вообще пережиток прошлого. «Во-первых динамическое ценообразование, когда цена диктуется спросом, растет при росте спроса, уже фактически убило «горящие туры», — рассуждает Уманский.

Во-вторых, до открытия аэропортов на юге страны вообще нет смысла говорить о «горящих турах» как способе отдохнуть более или менее бюджетно.

Кешбэк — наше все

Что реально влияет на цены, так это программа туристического кешбэка. Ростуризм дал старт этой программе 15 марта. Напомним, покупать поездки по ней можно вплоть до 1 мая. Вернуть обещают 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. при оплате картой «Мир». Отправиться в путешествие можно с момента покупки и до 1 июля. То есть период поездок составит более трех месяцев, включая июнь.

По подсчетам Шарова из Ассоциации оздоровительного туризма, тур в Геленджик в стандартном номере (это самая распространенная категория размещения) в начале июня обойдется сейчас в среднем в 70 тыс. руб. за неделю на двоих. «При раннем бронировании и с использованием программы кешбэка номер будут стоить примерно 50 тыс. руб.», — говорит Шаров.

По данным Ромашкина, в первый же день программа кешбэка от Ростуризма дала толчок ранее просевшим продажам на 60% относительно предыдущего дня.

В конце марта стартует «детский кешбэк», что также разогреет рынок, и это стоит иметь в виду, планируя отпуск.

Но июль и август, самые востребованные месяцы, под льготу Ростуризма не попадают, уточняют эксперты. «Кешбэк, возможно, продлят, но только теперь уже на октябрь-ноябрь», — предполагает Ромашкин.

Зампред комитета по туризму «Деловой России» Леонид Гункевич называет кешбэк на путешествия хорошим подспорьем. «Это хорошо для туристов, покупающих пакетные туры у туроператоров. Но для туристов, предпочитающих самостоятельные путешествия, кешбэк уже не так выгоден, так как покрывает только жилье, а не стоимость проезда», — уточняет Гункевич. Но у него есть пожелания к Ростуризму.

«В Краснодарский край, на Алтай люди будут ездить в любом случае, безо всяких дотаций. Нет смысла вливать огромные суммы в поддержку курортов, которые и так заполнятся в нынешних условиях. Стоит стимулировать приток туристов в удаленные от центра и малоизвестные регионы», — отмечает эксперт.

Кешбэк также нужно кастомизировать. «То есть сделать кешбэк более целенаправленным и индивидуальным для разных категорий и разных регионов. Люди, покупающие супердорогие туры стоимостью 200–300 тыс. руб. и более, вряд ли нуждаются в кешбэке. А вот семьи со средним доходом, многодетные семьи очень в нем нуждаются. Для них кешбэк — реальный стимул для путешествий по родной стране, при чем полным составом, с бабушками и дедушками», — говорит Гункевич.

Эксперты не исключают, что этим летом черноморские пляжи будут перегружены. Многое будет зависеть от того, будет ли принимать российских туристов Турция. Если Турция закроется, то на российских пляжах будет коллапс и цены будет не сдержать. Это также стоит учитывать при планировании летнего отдыха, советуют эксперты. «Самый значительный рост в любом случае будет на отели с нашими условными 4 и 5 звезд. Их меньше всего в наличии. Бюджетные отели тоже подорожают», — заключает Уманский.