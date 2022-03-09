«Нефтесанкциями Байден наказывает не Россию, а рядовых американцев»

Запрет США на ввоз нефтепродуктов из России ударит, в первую очередь, по американским гражданам. На замещение нефти импортом из Венесуэлы и Ирана Вашингтону потребуются месяцы, а то и годы. При таком раскладе уже в ближайшие месяцы внутренний нефтерынок США столкнется с серьезными трудностями. Американцев ожидает дальнейший рост и без того рекордно дорогого бензина, вплоть до нового максимума — $5 за галлон, предупреждает эксперт.

Сырьевой демарш Байдена

Джо Байден объявил о полном запрете на ввоз в страну российских нефтепродуктов и газа. Данная инициатива еще должна пройти процедуру одобрения в сенате США. Однако, по словам американского президента, уже сейчас она получила положительные отзывы среди как демократов, так и представителей Республиканской партии. Кроме того, Байден выразил надежду, что энергетические санкции против Кремля поддержит «весь американский народ».

На фоне жесткой риторики главы США биржевые цены на нефть преодолели критический ранее рубеж в $100 за баррель. По состоянию на 12.28 мск 9 марта сырье марки Brent подорожало почти на 18% до $128,7 за баррель.

Вашингтон по итогам 2021 года потратил на нефтяной импорт из России $8,7 млрд. По данным Управления энергетической информации США, в прошлом году Штаты ввезли 245,2 млн баррелей российской сырой нефти и нефтепродуктов. Это 7,9% общего импорта нефти и нефтепродуктов в страну. Более того, Москва заняла третье место по нефтяному экспорту с США после Канады (51%) и Мексики (8,4%). В этом плане потеря одного из ведущих сырьевых поставщиков может сильно ударить по американскому нефтерынку.

Что ждет граждан США

После анонсирования Байденом новых санкций против России внутренний американский сырьевой рынок может столкнуться с риском дефицита нефти. Следствием этого станет рост цен на бензин, стоимость которого в Штатах и без того бьет все мыслимые рекорды, подчеркнул эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Аналитик не стал исключать возможного удорожания топлива на американских заправках с нынешних $4,17 за галлон до $5. Это станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в США.

«Санкциями против России Байден наказывает не Путина, а простых американцев. Нефтезаводы США заточены на производство «тяжелой» нефти, почти все американское «легкое» сырье уходит на экспорт. Заместить российскую нефть можно будет только с помощью Венесуэлы или Ирана, которые уже давно находятся под санкциями», — отметил эксперт.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что турбулентность на американском нефтяном рынке может ускориться в случае незамедлительного санкционного ответа Кремля.

«По экспорту нефти в США Россия занимала шестое место, а по нефтепродуктам — делила второе с Мексикой. Американским нефтеперерабатывающим заводам придется кардинально менять систему нефтяных поставок, которые после ухода России могут ощутимо замедлиться. Это неизбежно ударит по кошелькам рядовых американских граждан», — объяснил Юшков.

Что будет со сланцевой добычей

Нефтяные санкции США против России могут косвенно сказаться и на состоянии производства американского сланцевого сырья. Последние годы в этой отрасли наблюдался ощутимый отток инвестиций из-за требований акционеров по выплате дивидендов. Сейчас негативная тенденция рискует сохраниться на месяцы вперед, считает Митрахович.

«Инвесторам нужно стабильное доверие Белого дома к сланцевому сырью. Байден, как и демократы, приходили к власти под «зелеными» лозунгами. В итоге планы Штатов по суточному наращиванию нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки рискуют оказаться под угрозой срыва», — резюмировал Митрахович.

По его словам, санкции США напрямую скажутся на росте нефтяных котировок по всему миру. Уже в ближайшие месяцы сырьевые цены рискуют подскочить выше $150 за баррель, добавил эксперт.

«Если же примеру США последуют европейцы, мы моментально увидим взлет биржевой стоимости нефти до рекордных $300 за баррель.

Но столь высокие цены на нефть должны сохраняться не две-три недели, а месяцы или даже годы. Главная проблема в том, что власти США, которые сейчас призывают американских нефтяников увеличивать добычу, еще несколько месяцев назад кошмарили их разговорами про ESG-повестку. Так, эко-активисты из Engine No. 1 LLC в начале 2021 года продавили своих кандидатов в совет директоров Exxon. И подобных примеров «зеленой заботы» в США множество», — указал эксперт.

Венесуэла и Иран — не помощники США

Власти США дали 45 дней, чтобы закончить проведение всех операций с российской нефтью. За это время нужно будет в спешном порядке искать замену Москве, которая ежесуточно поставляла американцам 400-700 тыс. баррелей в 2021-2022 годах. Найти достойную альтернативу Кремлю за столь короткий промежуток времени Вашингтону будет практически невозможно, рассказал Юшков.

По его словам, только Иран сможет в течение нескольких месяцев компенсировать США уход России с американского нефтяного рынка. Однако здесь все упирается в нефтяные санкции против Тегерана. С Венесуэлой же ситуация еще более сложная.

«Иран может моментально дать США достаточные объемы нефти для замещения России — до 1 млн баррелей в сутки. Но нефтяная промышленность Венесуэлы сейчас находится в плачевном состоянии. В этом плане только многомиллионные вложения в местное нефтепроизводство смогут нарастить для американцев поставки из Каракаса», — объяснил Юшков.

Американцам будет крайне трудно уговорить главных участников сделки ОПЕК+ — Саудовскую Аравию и ОАЭ — резко нарастить уровень нефтедобычи. В противном случае на глобальном сырьевом рынке произойдет разбалансировка спроса и предложения, что подорвет смысл существования самого нефтяного картеля, считает эксперт.

«Еще недавно наследный принц Аравии Салман пригрозил Вашингтону сокращением долларовых инвестиций в американскую экономику. Саудовцы сами ведут войну в Йемене. Они прекрасно понимают, что могут по аналогии с Россией столкнуться с заморозкой зарубежных активов из-за «неправильных» действий. По сути, уже сейчас на наших глазах происходит децентрализация мировой финансовой системы, что так или иначе угрожает мировому финансовому господству Штатов», — констатировал аналитик.