«Страшнее нефтяного эмбарго 1973-го»: что ждет ЕС без экспорта российских металлов

Усиление санкционного давления западных стран против России может привести к отказу Москвы от поставок металлов. На нашу страну приходится до 30% мирового экспорта титана, палладия, платины. Даже таким гигантам авиастроения как Boeing и Airbus будет сложно найти достойную альтернативу. Из-за сбоев с поставками урана под ударом окажется и атомная промышленность ЕС. По словам специалистов, по своим последствиям кризис будет сопоставим разве что с нефтяным эмбарго арабских стран 1973 года.

Уход «Северстали»

Западные санкции против крупнейших российских предпринимателей затронули в том числе и главу «Северстали» Алексея Мордашова. Отказ европейских закупщиков вкупе с персональным давлением на главу компании привел к уходу гиганта с рынка ЕС.

Европейские страны до недавнего времени были в числе ведущих покупателей продукции «Северстали» — на их долю по итогам 2021 года пришлось 34% совокупной выручки компании. Несмотря на ощутимые потери, в ближайшее время «Северсталь» займется диверсификацией рынков сбыта. Таковыми, с большой долей вероятности, станут Россия и азиатские страны.

Переориентирование на более отдаленные регионы, скорее всего, приведет к дополнительным логистическим затратам. Однако в самой компании не видят в этом больших финансовых трудностей. «У «Северстали» самые низкие в мире производственные затраты, мы уверены, что это позволит сохранить загрузку мощностей. Финансовое положение компании прочное, а уровень долга низкий», — говорится в сообщении металлургического гиганта.

Доля России в мировом экспорте

Если с эмбарго на импорт российской стали европейские покупатели еще справятся (на долю той же Северной Америки по итогам 2021 года пришлось почти 118 млн тонн), то запрет Москвы на экспорт редкоземельной продукции станет для ЕС шоком. Евросоюзу будет чрезвычайно сложно найти в мире достойную альтернативу российским палладию, платине, титану и другим полезным ископаемым, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По его словам, решение «Северстали» о прекращении торговли с Евросоюзом является логичным. Российская компании уже в скором времени сможет переключиться на Китай, Турцию и другие зарубежные страны.

«Такие металлургические гиганты как «НЛМК» или «ММК» традиционно ориентированы на Африку и Ближний Восток. «Северстали» в плане логистики будет чуть сложнее уйти от традиционных связей с Европой, но больших проблем у нее возникнуть не должно. Уже сейчас порядка 50% произведенной в России стали реализуется на внутреннем рынке», — объяснил аналитик.

По его словам, Евросоюзу гораздо сложнее будет найти альтернативу российским палладию, платине, титану. На долю Москвы в этом секторе приходится значительная доля мирового экспорта.

«Россия является крупным поставщиком меди, никеля. Речь здесь идет о 463 тыс. тонн и 250 тыс. тонн соответственно (3-9% от мирового экспорта). В случае с титаном доля Москвы еще выше — порядка 27 тыс. тонн за 2021 год (13%). Boeing и Airbus еще недавно говорили, что найти замену России в этом секторе — безнадежное дело», — отметил Кондратьев.

С алюминием тоже возникнут проблемы

Если примеру «Северстали» последуют крупнейший производитель алюминия в России — «Русал», у европейцев возникнут серьезные проблемы с замещением. Так, в 2021 году Москва отправила на экспорт 3,48 млн тонн, считает Кондратьев.

По его словам, европейские страны уже давно проводят политику демпинговых ограничений против российских поставщиков меди, алюминия и стали, всячески пытаясь квотировать поставки продукции Москвы. То есть, ЕС сами подталкивают Кремль к эмбарго на экспорт металлов.

С ним согласился член комитета Госдумы по труду и социальной политике, а также председатель горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко. Уход крупного поставщика металлов с европейского рынка ударит по обеим сторонам санкционного конфликта.

«Российский алюминий и медь реализуются через биржи, любые экспортные ограничения приведут к удорожанию котировок. Совокупный ущерб Москвы и Европы составит миллиарды долларов.

Однако за последнее время Китай резко нарастил производство алюминия, поэтому существенного дефицита алюминия в мире в ближайшие годы быть не должно», — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что уход отечественных металлургов с рынка ЕС создаст в стране неплохие предпосылки для развития собственного авиастроения. В этом плане кратное увеличение госзаказов на поставки алюминия пришлось бы как нельзя кстати.

«Мы первыми в мире сделали пассажирский реактивный самолет, советский авиапарк работал по всему миру — в Африке, Азии. Сейчас в России чуть ли не 90% гражданского авиапарка занимают Boeing и Airbus, находящиеся в лизинге. То, что у нас сегодня кроме Superjet, фактически, ничего не выпускается — настоящая беда», — объяснил Тарасенко.

А как обстоят дела с ураном?

Санкционное противостояние Запада и России может коснуться и атомной сферы, где активно применяется урановое топливо. Американские энергетические компании уже попросили Белый дом не включать запрет на урановые поставки из России в список ограничительных мер, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

«Евросоюз не обладает источниками урана на своей территории. На Россию приходится до половины производства обогащающих мощностей для разделения изотопов. Поэтому та же Франция зубами держится за свои бывшие африканские колонии — Мали, ЦАР, Ливию, являющимися для нее атомными донорами», — отметил он.

Анпилогов также отметил, что с приходом в Африку китайских и российских атомных компаний, Париж потерял весомую долю урановых поставок. Проблем Европе также добавляет и более чем двукратный рост биржевых цен на атомное топливо.

«Если до недавнего времени уран торговался на биржепо $20-30 за фунт, то в начале февраля речь шла уже о $70», — резюмировал Анпилогов.

Все это вкупе с возможным ограничением поставок меди в дальнейшем может негативно сказаться в том числе на росте тарифов на электроэнергию для европейских потребителей, добавил Кондратьев.

«Сейчас биржевой ценник на уран упал до $50 за фунт, но это все равно высокая планка.

Если Россия запретит экспорт меди, сильно пострадает европейская энергетика. Этот металл используется в производстве электрокабелей. В случае с никелем под ударом окажется почти все машиностроение.

В целом, отказ России от экспорта металлов станет для ЕС страшнее нефтяного эмбарго 1973 года», — предостерег эксперт.