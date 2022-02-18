Какие страны выиграют на подорожании золота

Основные причины стремительного роста золотых котировок — нестабильная геополитическая ситуация из-за конфликта на Украине и мировая инфляция. Цена за унцию может перешагнуть за психологическую отметку в $2000 и даже побить рекорд 2020 года. Почувствовать финансовую выгоду от «золотой лихорадки» смогут Китай, США и ряд европейских государств, включая Россию.

Золотой скачок

Цена золота на бирже к середине февраля достигла абсолютного максимума с июня 2021 года. Стоимость тройской унции (основная единица измерения для драгметаллов, 31,1 грамма — «Газета.Ru») вплотную приблизилась к $1,9 тыс. В ходе торгов 17 февраля на бирже Comex котировки перешагнули через критическую отметку, достигнув показателя в $1902,2.

К вечеру они слегка отыграли дневной рост, опустившись к 20.08 мск до $1899,1 за тройскую унцию. На этом фоне в четверг заметный рост на Московской бирже продемонстрировали ценные бумаги ключевых золотодобывающих компаний, включая «Полюс» (+2,55%) и Polymetal (+2,42%).

Однако 18 февраля золото продолжило небольшой откат, опустившись до отметки в $1892 за тройскую унцию. Падение по состоянию на 19.00 мск составило меньше 1% — 0,43%.

Котировки побьют рекорд 2020-го

Отрицательная биржевая динамика не протянется долго — до мая золото продолжит поступательный рост. Переломным периодом может стать конец весны — именно в это время трейдеры ожидают небольшой коррекции котировок, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» президент Союза «Евразийский Бизнес Альянс» Андрей Морозов.

«В этом году золото достигнет максимума 2020 года, когда оно подскочило до $2070 за тройскую унцию. С мая 2022 года ожидаем небольшую коррекцию на рынке», — отметил эксперт.

С ним согласился финансовый аналитик Андрей Плотников. Он предположил, что мировые биржи золота в 2022 году будут отличаться нестабильностью — спады и взлеты котировок будут чередоваться, усложняя трейдерам жизнь.

«Перевалить за $2 тыс. золото сможет уже в этом году. Биржевой рекорд 2020-го — не предел», — заявил эксперт. По его мнению, трейдеров ждут не слишком заметные колебания курса драгоценного металла в краткосрочной перспективе, но при этом цена тройской унции будет постепенно подниматься.

Стоит ли россиянам вложиться в золото

На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгметаллу, отметил Морозов.

«В слитках и инвестиционных монетах, кроме котировок золота, есть еще и котировки доллара. При любом раскладе физическое золото надежнее и инвестиционно привлекательнее, чем доллар. Оно растет и при росте котировок металла, и при росте котировок доллара», — отметил эксперт.

Плотников добавил, что конкуренция между золотом и долларом закончилось после подписания Бреттон-Вудских соглашений в июле 1944 года. С тех пор слитки традиционно являются «валютой-убежищем» для большинства инвесторов. Пока все товары в мире торгуются в долларах США, золоту нечего бояться в плане конкуренции.

«Гиперинфляция, которая не на шутку разыгралась по всему миру, в 2021 году привела к тому, что инвесторы предпочли перевести часть всего капитала в «тихую гавань» — слитки. Самым правильным решением сейчас было бы купить долгие фьючерсные контракты на этот вид металла», — предположил аналитик.

Какие страны окажутся в плюсе

После взлета биржевых котировок основными выгодополучателями станут страны с наибольшими золотовалютными запасами. К таковым относятся две ведущие экономики мира — Китай и США. Почувствовать на себе финансовую выгоду от удорожания золота смогут и ряд европейских государств, включая Россию, подчеркнул Морозов.

«Выиграют страны преимущественно с большим золотым запасом — Швейцария, Франция, Италия, Индия, Нидерланды и Япония. Ключевыми же выгодополучателями станут государства с самым большим золотым запасом — США, Германия, Россия и Китай», — отметил он.

По данным на январь 2022 года золотовалютные резервы Вашингтона составляли 8133 тонны, Берлина — 3359 тонн, Пекина — 1948 тонн. В России к концу 2021-го этот показатель находился на уровне 2299 тонн.