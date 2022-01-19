«Если Россия нападет на Украину, то будет проводить расчеты беличьими шкурками»

Резкое сокращение вложений России в госдолг США ударит прежде всего по самой Москве. Американские бумаги являются самыми надежными в мире, обладая доходностью в 2-3%, говорят эксперты. Дедолларизация, курс на которую объявили российские власти, также не станет успешной — в ближайшие десятилетия валюту США не сможет заменить ни золото, ни тем более китайский юань.

Москва дистанцируется от Вашингтона

Россия сократила вложения в госдолг США. Согласно отчетности американского Минфина, Москва снизила объем инвестиций в ценные бумаги Штатов с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре. При этом объем долгосрочных облигаций сократился более чем в пять раз — с $554 млн до $101 млн, а краткосрочных — с $3,166 млрд до $2,308 млрд.

Тройка крупнейших держателей американских ценных бумаг осталась неизменной. Лидером по вложениям в облигации Штатов оказалась Япония ($1,34 трлн), следом с заметным отставанием расположились Китай ($1,08 трлн) и Великобритания ($621,6 млрд). Еще двумя крупными инвесторами в госдолг США стали Люксембург ($334,4 млрд) и Ирландия ($331,2 млрд). России нет даже в десятке крупнейших держателей американских ценных бумаг.

Сколько может потерять Россия

В разное время доходность от вложений в ценные бумаги США составляла 1-3% годовых. По словам президента Союза «Евразийский Бизнес Альянс» Андрея Морозова, оставлять резервы в американских гособлигациях в последнее время становится все более рискованным. Угроза ввода новых финансовых антироссийских санкций заставляет Кремль придерживаться осторожного инвестиционного курса в американские ценные бумаги.

«Россия ничего не потеряет, ведь оставаться сейчас в ценных бумагах Штатов небезопасно. В сложившихся экономических реалиях и политической действительности Москве невыгодно идти по пути Китая, наращивая вложения в госдолг США. Подобные инвестиции — это не рычаг давления, а зависимость от США», — объяснил аналитик.

В свою очередь, директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с «Газетой.Ru» не согласился с этой позицией. Эксперт отметил, что какими бы жесткими ни были политические отношении между Россией и США, альтернативных рынков ценных бумаг для России в мире нет.

«Рынок ценных бумаг США на данный момент — самый большой по объему, к тому же абсолютно безопасный (дефолт по бумагам казначейства не объявлялся никогда — «Газета.Ru»). Именно по этой причине американские treasuries сейчас самые привлекательные для вложений.

Российские же власти, пытаясь уйти с этого рынка, ведут себя как слон в посудной лавке, демонстрируя мнимую экономическую независимость», — резюмировал эксперт.

Не только политическое решение

Политика российских властей по активному выводу резервов из американских гособлигаций началась в 2014 году на фоне кризиса между Россией и Украиной и присоединения Крыма, после которого западные страны ввели против Москвы санкции. Следующий виток по выводу резервов из госдолга США произошел в 2018-м, став политическим ответом РФ на очередной пакет международных санкций. С тех пор российские вложения в американские ценные бумаги за редким исключением неизменно сокращались.

Управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий отметил, что причинами подобной стратегии Москвы стали не только политические, но и экономические факторы. Так, на снижение привлекательности американских ценных бумаг повлияла денежно-кредитная тактика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«С 2019 по 2021 год снижение и поддержание около нулевой ставки ФРС, в любом случае, не обеспечивало прироста доходности российского госпортфеля. Ввиду глобального роста инфляции американский регулятор в ближайшее время собирается поднимать процентную ставку, и реальная доходность инвестиций в госбумаги США будет падать», — объяснил аналитик.

По его словам, Россия скупала госбумаги США не столько из-за высокой доходности, сколько по причине высокой ликвидности и практически нулевых рисков. С марта по май 2018 года инвестиции Москвы в госдолг Штатов упали почти на 84% — с $120 млрд до $49 млрд. «На вырученные средства ЦБ России тогда купил золото, евро и юани. Политика диверсификации продолжается и сейчас», — подчеркнул Долгий.

Диверсификация «по-китайски»

Кроме сокращения вложений в госдолг США Россия в последние годы демонстрирует политику по замещению доллара в валютных резервах страны в пользу золота, а также диверсификацию в межнациональных расчетах, используя, в частности, китайские юани. В этом плане Москва могла бы вложить средства в азиатский рынок гособлигаций. Однако тот же Китай, как и любая страна мира, включая США, не застрахована от финансовых кризисов, считают эксперты.

Китайские ценные бумаги сейчас представляют для зарубежных инвесторов достаточно неплохую привлекательность из-за низкой инфляции в стране, подчеркнул Долгий.

«Китайский рынок облигаций занимает третье место в мире, а его объем составляет около 95% ВВП ($17,9 трлн на конец 2021 года — «Газета.Ru»). С одной стороны, доходность китайских бумаг, тоже будет невысокая, как и в случае с США. Однако и инфляция в азиатской стране сейчас сдерживается государством на уровне всего 0,9-1,2%.

Поэтому средства Банка России могут быть вполне переложены в китайские госбумаги, а также драгметаллы», — подчеркнул эксперт.

Доллар не вытеснит даже золото

Юань по сей день остается свободно конвертируемой валютой, курс которой полностью зависит от денежно-кредитной политики китайских властей. В отличие от юаня, доллар — мировая валюта с многовековой историей, которая почти не зависит от мировой инфляции. Все эти факторы делают американскую валюту безальтернативной для глобальной экономики, уверены эксперты.

«Вы можете сколько-угодно отказываться от долларовых расчетов в ЕАЭС, но в чем вы будет потом хранить средства — в казахских тенге? Это смешно. В Венесуэле в свое время был любопытный персонаж — экс-президент Уго Чавес. В 2010 году Россия поставила латиноамериканской стране вооружения на $4 млрд. С целью «уколоть» Вашингтон, Кремль перевел контракт в венесуэльские боливары. Что стало потом с курсом этой валюты — лучше не описывать словами», — напомнил Солодков.

По его мнению, вложения России в золото вместо юаня стали бы для страны более привлекательным инвестиционным вариантом. Однако курс драгметалла также подвержен ценовым колебаниям, порой достаточно резким. Но что самое главное: сколько бы золотых запасов ни находилось в России, они все равно не спасут экономику страны в случае геополитического кризиса.

«Если Россия нападет на Украину, Кремль добьется отказа от доллара без какой-либо помощи со стороны ЦБ, а межнациональные расчеты в рамках того же ЕАЭС будут проводиться беличьими шкурками или юанями.

При подобном раскладе даже отключение страны от SWIFT покажется цветочками», — заключил Солодков.