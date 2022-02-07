НАТО возрождает газопровод Midcat «ради независимости от России»

НАТО хочет попробовать заменить «Северный поток — 2» новым газовым интерконнектором Midcat — он должен связать Каталонию с Францией. Эксперты уверены, что мощность трубы не позволит компенсировать поставки от «Газпрома». К тому же, проект, скорее всего, заблокирует ФРГ, которая не захочет потерять миллиарды евро от транзита российского газа.

НАТО заинтересовалось газом

Руководство НАТО всерьез обеспокоилось зависимостью европейских стран от поставок российского газа. Теперь даже в военном альянсе придумывают возможные варианты, которыми можно заменить топливо от «Газпрома». Один из них — строительство нового газового интерконнектора Midcat. Он должен соединить испанскую Каталонию с Францией, сообщает испанское издание la Vanguardia.

По задумке руководства НАТО, трубопровод (построить его предлагали еще в 2019 году) должен сделать независимыми страны Центральной Европы от российской газотранспортной системы, которая включает в себя два «Северных потока». Как отмечают авторы материала, три года назад правительства Франции и Испании уже заблокировали эту идею. Причиной стала низкая рентабельность проекта, поскольку традиционные углеродные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми.

Однако ситуация может кардинально измениться благодаря тому, что Еврокомиссия временно признала «зелеными» газовую и атомную генерации. Теперь многое будет зависеть от главной экономики Евросоюза — Германии. Её промышленность заточена под поставки российского топлива, утверждает испанское издание. Тем не менее, речь не идет о полном замещении газовых транзитов двух ниток СП-2 — Midcat сильно уступает мощностями проекту «Газпрома».

Цена вопроса

Строительство Midcat будет не сильно дешевле того же трубопровода Baltic Pipe, стоимость которого оценивается примерно в €1,7 млрд. По своей цене труба будет сопоставима с интерконнектором между Польшей и Литвой (стоимость трубопровода GIPL составила примерно €500 млн). Но из-за финансового кризиса в ЕС реализовать Midcat будет сложно.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, стратегия Испании и Франции по поиску денежных средств будет во многом напоминать попытки Польши, которая неоднократно использовала для строительства балтийского трубопровода помощь от ЕС. Однако с признанием атомной и газовой генераций «зелеными» Мадриду и Парижу будет проще добиться поддержки от европейских властей.

«Многие европейские страны сейчас просекли историю, что под предлогом снижения зависимости от российского газа можно реализовать те проекты, которые раньше пробуксовывали.

Midcat — очередная попытка под шумок взять деньги из фондов ЕС. Любимый прием Польши, которая четыре раза получала еврогранты для Baltic Pipe (в 2019 году Евросоюз выделил порядка €215 млн — «Газета.Ru»)», — отметил Юшков.

При этом он предположил, что испано-французский интерконнектор создается в основном из-за желания Мадрида стать крупным европейским СПГ-хабом. Для этого у страны есть необходимая инфраструктура, в том числе терминалы для приема сжиженного газа.

«Испанцы хотят стать входными воротами для СПГ в ЕС. Местные терминалы сейчас простаивают, их надо возвращать к жизни. При таком раскладе Мадрид сможет получать миллионы евро за регазификацию и топливный транзит. Но это все глупо, ведь у той же Франции есть свои СПГ-терминалы. Какой смысл гнать потоки через Испанию — совершенно непонятно», — резюмировал аналитик.

Midcat — не конкурент СП-2

Сейчас главный поставщик газа в Испанию — Алжир. До 2021 года североафриканская страна направляла топливо на юг Европы через два ключевых коридора. Однако в ноябре 2021-го произошел конфликт между Алжиром и Марокко. Он закончился полным разрывом дипломатических связей между государствами. Сегодня газовая связь между Северной Африкой и Испанией держится только за счет прямого маршрута из Алжира в Марокко, подчеркнул Юшков.

«Пропускная мощность прямого трубопровода по маршруту Алжир-Марокко-Испания составляет примерно 15-18 млрд кубов. Midcat может добавить к этим объемам еще 7-10 млрд. Но это все равно будет вдвое меньше мощностей «Северного потока — 2», — отметил эксперт.

В свою очередь, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что изначально в 2019 году проект Midcat рассматривался как один из вариантов переброски из Испании излишков СПГ и алжирского газа. Однако с тех пор поставки из Северной Африки на Юг Европы резко сократились. Возобновлять же работу над проектом сейчас было бы нелогично — неясно, откуда брать топливные излишки.

«В Испании стало гораздо меньше алжирского газа после отказа Алжира продлевать контракт на транзит через Марокко. Иными словами, Midcat не относится к реальным инструментам замещения российского газа, являясь всего лишь туманным прожектом», — объяснил Гривач.

Германия будет против

Единственным крупным энергетическим игроком ЕС, у которого нет собственных СПГ-терминалов, является Германия. Однако Берлину не нужны дополнительные потоки сжиженного топлива через Испанию — это может поставить под угрозу транзитные заработки ФРГ, которые зависят от поставок российского природного газа, подчеркнул Юшков.

«Германия — крупный газовый хаб ЕС. Половина от ежегодных объемов транзита «Северного потока — 1» проходит через Германию. СП-2 вообще полностью должен был стать для ФРГ транзитным. Берлин вряд ли захочет терять миллионы евро из-за планов НАТО по замещению российского газа», — отметил аналитик.

По этой причине даже в случае одобрения Еврокомиссией трубопровода Midcat, строительство нового интерконнектора между Испанией и Францией вряд ли повлияет на сроки сертификации «Северного потока — 2», добавил Юшков.

«Речь идет про совершенно иной регион Европы. Цели создания проекта — обезопасить ЕС на случай экстренных ситуаций, круглый год Midcat не будут использовать в отличие от того же СП-2. Испанцы будут гонять чужой газ в реверсном режиме, это никак не угрожает «Газпрому». Пусть трясут и осваивают бесплатные деньги Евросоюза, не нужно им мешать», — резюмировал эксперт.