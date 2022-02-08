Ракетный удар или подкуп «Зеленых»: как Байден хочет остановить «Северный поток — 2»

Президент США Джо Байден «в сотый раз» пригрозил России остановкой «Северного потока – 2» в случае войны между Москвой и Киевом. Почему бы Штатам уже не перейти от слов к делу — тем более, что на границе с Украиной уже «сосредоточены более ста тысяч российских военных»? «Газета.Ru» составила список возможных способов США спасти Европу от «ненавистной» газовой зависимости от Кремля.

Сотое предупреждение Байдена

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что газопровод «Северный поток — 2» не запустят, если Россия нападет на Украину. По его словам, прямой военный конфликт между Москвой и Киевом станет спусковым крючком для блокировки поставок российского газа в Европу по новому трубопроводу «Газпрома».

Забавно, что на встрече с главой правительства Германии Байден допустил оплошность, перепутав страну-агрессора в военном конфликте с Киевом. Правда, затем встало на свои места — вместо ФРГ зачинщиком возможной спецоперации Кремля вновь стала Москва.

«Если Германия… если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то «Северного потока — 2» больше не будет. Я обещаю, мы сможем это сделать», — пригрозил в очередной раз господин президент.

Байден уже который год пытается воплотить свои мечты в жизнь. Достаточно вспомнить договоренность американского лидера с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель о противодействии «энергетическому оружию» Кремля.

В начале июля 2021 года еще речи не было ни об атаке России на Украину, ни о сотни тысяч военных, сосредоточенных на границах двух стран. Но уже тогда стало ясно — США настроены весьма решительно к эксплуатации российского трубопровода. И в этом плане арсенала «реальных» рычагов давления на СП-2 у Вашингтона предостаточно. И вот лишь некоторые из них.

Прямой ракетный удар

Зачем США лишний раз утруждать себя переброской тысяч военных НАТО в Восточную Европу и доставлять тонны боеприпасов Киеву, если можно нанести удар врагу в самое «энергетическое» сердце? На европейском континенте у Вашингтона расположены несколько систем противоракетной обороны — до труб СП-2 рукой подать. Так не проще ли Штатам нанести прямой ракетный удар по инфраструктуре масштабного проекта «Газпрома»?

При этом Вашингтону не обязательно ограничиваться новым трубопроводом, ведь можно заодно нанести удары по еще нескольким видам «энергетического оружия» Кремля в ЕС — например, по «Северному потоку — 1» или «Ямал-Европа», который и без того уже продолжительной время работает в реверсном режиме.

При таком раскладе Байден убил бы сразу двух зайцев — избавил бы европейских союзников от газового влияния Москвы и расчистил путь для поставок американского СПГ по завышенным ценам.

Подкуп «Зеленых»

С приходом к власти нового правительства ФРГ значительно сблизилась с США в антироссийских взглядах. И дело здесь не столько в закреплении большинства ключевых министерских мест за представителями партии «Зеленых» во главе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сколько с «миротворческой» линией главы Германии — канцлера Олафа Шольца. Складывается впечатление, что новый председатель правительства «светофорной» коалиции хочет одновременно угодить и Вашингтону, и Москве, не решаясь на радикальные действия в ту или иную сторону.

Для того, чтобы заставить немецкого канцлера перейти в американский стан, Байдену достаточно пополнить казну социал-демократов или «Зеленых». Тем более, что недавно этот же рычаг давления c большой долей вероятности был использован американской энергетической компанией Westinghouse для выдавливания с чешского рынка «Росатома».

По одной из версий, американцы активно лоббировали местных политиков для более решительного нахождения «следа Кремля» во взрывах на оружейных складах во Врбетице в далеком 2014 году. В итоге «тайный» отчет с доказательствами «руки Москвы» был внезапно потерян… или уничтожен.

Правда, позже президент Чехии Милош Земан подвел черту под этим фарсом, назвав бездоказательной причастность России к резонансному делу. Впрочем, Вашингтон подобные заявления не должны особо волновать — «Росатом» уже лишился права на участие в тендере по строительству нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

В случае же с Германией Байдену вообще не нужно прикладывать особых усилий для подкупа ведущих немецких партий: большинство из них и так находятся под влиянием американских демократов и чуть в меньшей степени — республиканцев. Однако «благоприятная почва» уже создана. Дело осталось за малым — выделить из федерального бюджета Штатов несколько миллионов долларов. С учетом рекордного госдолга, впервые перешагнувшего критический порог $30 трлн, — потеря будет незначительной.

Альтернативные поставщики СПГ

В ходе саммита глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о начале поисков альтернативных поставщиков топлива. При этом он вновь упомянул об использовании «энергетического оружия» Россией в период глобального роста цен на энергоносители. Среди возможных вариантов замещения «Газпрома» на континенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее называла Египет, Алжир, Катар и США.

Казалось бы, этот рычаг давления Вашингтона на СП-2 выглядит правдоподобнее, чем вышеперечисленные варианты. Однако и здесь у США возникнут серьезные трудности, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Все это политические фантазии Байдена и европейских властей. Им стоит наконец уяснить простую истину – лишнего сжиженного газа в мире сейчас нет. СПГ — не нефть, которая может долго храниться в резервуарах до наилучших времен. Весь сжиженный газ после производства тут же идет на продажу», — подчеркнул эксперт.

Если резко изменить структуру мировой газовой торговли, перенаправив азиатские потоки в сторону Европы, то сразу же возникнет ценовой коллапс на сырьевых биржах, добавил аналитик. При таком раскладе даже декабрьские газовые рекорды под $2 тыс. за тысячу кубов покажутся цветочками.

«А ягодки будут впереди. Как только значительная часть объемов СПГ отправится из Азии, глобальный газовый рынок накроет взрывообразное ценовое ралли с котировками $3-5 тыс. за тысячу кубов.

Что на самом деле означает замещение России на европейском газовом рынке? Перенаправить в ЕС весь произведенный за год в Катаре СПГ объемом почти 78 млн тонн, добавить к нему партии из Египта и Алжира, приплюсовав к ним еще Штаты. Проблема в том, что даже эти объемы едва справятся со 178 млрд кубами «Газпрома» в 2021 году», — заключил аналитик.

Санкции против Nord Stream 2 AG

Самым реалистичным сценарием атаки США на СП-2 станет давление на оператора российского трубопровода – компанию Nord Stream 2 AG. Осенью 2021 года у нее и так случились проблемы с переходом из швейцарской юрисдикции в немецкую, из-за чего сроки сертификации трубы сместились на вторую половину 2022-го. Вашингтону же сейчас вообще нет особой разницы, привязывать ли прямые ограничения на газового оператора СП-2 к вторжению России на Украину или нет, отметил Пикин.

«Байден настолько поверил в возможность войны Москвы и Киева, что ему уже не нужны какие-либо доказательства агрессии Кремля. Это такой спектакль Белого дома, в котором Россия даже не участвует. Москве в нем отведена одна из ведущих ролей, но разыгрывают представление почему-то все равно без нее. За Россию уже все придумали — и как она вторгнется на Украину, и как ЕС будет жить без топлива «Газпрома», — предположил эксперт.

Основная же проблема заключается в том, что ключевой союзник Вашингтона в ЕС – Германия – пока не горит желанием играть главную роль в этом «представлении», добавил Пикин. По его словам, Берлин занял в этом вопросе прагматичную позицию, которая явно не устраивает Штаты.

«Я сильно сомневаюсь, что ФРГ согласится выплачивать Вашингтону миллионные штрафы за сотрудничество с Nord Stream 2 AG, которая будет зарегистрирована на территории Германии. Вводить против себя санкции — это не только выстрел себе в ногу, голову, шею, но и вообще полный расстрел на месте.

Поэтому тот же Шольц, в отличие от Байдена, настроен на санкции против СП-2 по факту. Никаких авансов Вашингтону Берлин давать не будет», — объяснил аналитик.

Европейцы прекрасно понимают, что при введении любых энергетических санкций против России основным выгодополучателем станут Штаты. В условиях же топливного дефицита в ЕС идти на поводу у Вашингтона станет крайне опрометчивым решением.

«Это все театр одного актера. Американцы от сложившейся геополитической ситуации извлекают только прибыль. Отсутствие России на энергорынке ЕС — это моментальный скачок биржевых топливных цен в два-три раза. Закрытие же СП-2 убедит европейцев в целесообразности закупок американского СПГ.

Поэтому Штатам истерия вокруг Украины, по большому счету, до лампочки», — заключил эксперт.