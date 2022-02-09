Виртуально не пилится: что не так с электронным оформлением лесозаготовок

В лесоперерабатывающей отрасли России может случиться серьезный сбой, предупреждают участники рынка. Лесопромышленники считают, что это произойдет в марте, если власти срочно не настроят электронный документооборот. Сейчас система работает некорректно, бизнес терпит убытки и платит штрафы. Предприниматели пожаловались в Генпрокуратуру и попросили проверить деятельность Рослесхоза, отвечающего за электронную систему документооборота.

Переход с бумажного на электронный документооборот может привести к остановке лесоперерабатывающих предприятий России. Это следует из обращений представителей отрасли из Архангельска, Вологды и с Дальнего Востока в Генпрокуратуру и к бизнес-омбудсмену Борису Титову (копии писем есть у «Газеты.Ru»).

«С 1 января 2022 года лесоперерабатывающие предприятия в России сталкиваются с многочисленными проблемами в оформлении электронных сопроводительных документов (ЭСД) на перевозку древесины и лесоматериалов», — говорится в одной из жалоб предпринимателей.

Они отмечают, что программное обеспечение в большинстве случаев либо не может сформировать электронный документ, либо формирует его с ошибками.

Справка Система ЛесЕГАИС в полной мере заработала с нового года. Она была внедрена правительством для обеления отрасли лесозаготовки и лесообработки. Аналогичная система с 2005 года работает в алкогольной отрасли и позволяет отследить путь всей спиртосодержащей и алкогольной продукции в стране от производителя (импортера) до конечного потребителя. Читать дальше

«Зачастую программное обеспечение формирует сопроводительный документ с задержкой один-полтора часа, что приводит к значительным простоям лесовозной техники, влечет за собой убытки предприятий», — говорится в письме.

Возникают проблемы и при считывании QR-кода электронного документа. На эту проблему обратила внимание бизнес-омбудсмен по Приморскому краю Марина Шемилина в беседе с «Газетой.Ru». По ее данным, даже если информация о сделке купли продажи введена корректно и отображается в системе ЛесЕГАИС Mobile, то не факт, что в документе появятся самые необходимые данные о грузоотправителе, грузополучателе, о собственнике древесины.

Документ электронный, а штраф бумажный

Владелец ИП по переработке древесины Лариса Бутенко (г. Владивосток) сообщила «Газете.Ru» об убытках, возникающих из-за проблем с «сырым софтом».

«Наши водители сейчас могли бы делать два рейса в день до лесной делянки, но не успевают оформить в электронном виде сопроводительные документы. ЭСД работает криво, интернет виснет. В итоге получается один рейс в день, а работа у водителей сдельная, они теряют в зарплате», — говорит Бутенко.

Она приветствует усилия властей по обелению отрасли, но не понимает, почему бизнес должен нести необоснованные расходы. «Даже если после всех мучений удалось заполнить электронную форму, бывает не просто пройти проверки на дорогах. Зафиксированы случаи, когда после проверок надзорными органами и инспекторами ГИБДД собственники необоснованно привлекались к административной ответственности с одновременным перемещением автомобилей на штрафстоянки», — говорит Бутенко.

Штраф-стоянка обходится в 5 тысяч руб. в сутки. На доказательство своей правоты у компаний нередко уходит несколько суток. «Попадаются принципиальные полицейские, которым невозможно объяснить, что водитель ничего не украл, а ЛесЕГАИС работает со сбоями. В итоге водителю выписывается штраф в 30 тысяч руб., а на юрлицо – штраф от 100 тыс. руб.», — добавляет Бутенко.

Представители отрасли отмечают, что алгоритм работы мобильного приложения не соответствует действующим нормативно-правовым актам. Например, нельзя оформить в электронном виде доставку древесины в адрес физлиц.

«То есть, привезти дрова в деревню «под заказ» для какой-нибудь бабушки, чтобы она могла топить печку и не замерзла, такой опции вообще не предусмотрено. Нужно сначала создать склад с дровами, зарегистрировать его в ЛесЕГАИС, огородить, сдавать фотоотчеты по каждому грузовику с дровами, и только со склада можно будут отвезти чурбаков бабушке», — говорит Бутенко.

Некорректный софт

В Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров России удивлены, почему чиновники в такой спешке пытаются внедрить явно недоработанный софт. «В декабре было заявлено о переходе на электронное оформление, а уже с января закон вступил в силу. Никто оказался не готов», — говорит вице-президент союза Валерий Прилипов.

Как ни странно, но электронным документооборотом не предусмотрена работа даже с аукционными лесосеками (когда организации покупают у государства разовое право на заготовку древесины на небольших участках).

«Между тем, объемы заготовки древесины на аукционах составляют значительную часть от общего объема лесозаготовок»,

— говорит начальник отдела доставки компании «Регион-Лес» (г. Архангельск) Антон Студенцов.

По его прогнозу с 1 марта лесозаготовительную отрасль ждет «полный коллапс». «Дело в том, что в марте вступит в силу так называемый балансовый принцип документооборота. Это когда каждый последующий шаг при онлайн-оформлении сделки не может быть осуществлен, если ЛесЕГАИС не зафиксировала предыдущий», — говорит Студенцов.

В марте уже нельзя будет оформить ни один документ, если сама электронная система сработала некорректно. «Именно зимой у нас самая горячая пора, пока есть зимняя дорога до делянок. Зимой реализуется до 80% всех договоров. Бизнес лесозаготовителей просто остановится, если ничего не исправить», — прогнозирует Студенцов.

Он уточняет, что большинство из выявленных ошибок и несоответствий в ЛесЕГАИС доводились до руководства Рослесхоза. Бизнес при поддержке властей Архангельской и Вологодской областей обращался также в адрес Минприроды с просьбой донастроить систему. Все обращения фактически были проигнорированы, утверждают представители бизнеса и просят Генпрокуратуру «провести проверку исполнения Рослесхозом, являющимся оператором ЛесЕГАИС, своих обязанностей в части обеспечения функционирования системы».

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова подтвердили факт обращения лесозаготовителей с жалобой на некорректную работу ЛесЕГАИС.

По данным Минприроды, в ЛесЕГАИС зарегистрировано 42,5 тыс. пользователей, ежедневно с системой и мобильным приложением работают около 10 тыс. юридических лиц и ИП.

В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в ответ на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что знакомы с проблемой.

«Технические сбои действительно есть. Мы находимся в постоянном контакте с регионами и Рослесхозом с целью оперативного выявления всех технических проблем и скорейшего их устранения без бюрократических проволочек», — заявили в комитете.

В парламенте отметили, что 15 января уже проводили посвященное проблеме совещание с Уральским федеральным округом, а в феврале аналогичная видеоконференция запланирована с властями и участниками рынка из Сибири.

За последние семь лет правительство в третий раз пытается навести порядок в лесной отрасли. В 2020-м премьер Михаил Мишустин назвал непроработанной принятую правительством Медведева в 2018 году стратегию развития лесной отрасли (она рассчитана до 2035 года). По оценке Мишустина, эта стратегия — не тот документ, который поможет «вернуть отрасль в легальное поле». Новый план по декриминализации лесной отрасли начали реализовывать по поручению президента Владимира Путина.

Когда Путин давал поручение правительству, он не стеснялся в выражениях. Он отметил, что региональная власть действует по принципу: «любой ценой взять объемы, а после хоть трава не расти. И не растет — ни трава, ни лес не растет». А уже срубленный лес вывозят за рубеж, используя «откровенно криминальные схемы». «Проще говоря — как это называется? — гонят контрабанду», — возмутился Путин и поручил заново решить эти проблемы.