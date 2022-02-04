Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков, потому что Россия использует газопровод как рычаг давления на Европу. Она добавила, что в отношении Москвы подготовлен широкий пакет санкций в сфере экономики и финансов. Ввести антироссийские санкции ЕС намерен в случае агрессии против Украины.

Коммерческий запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит от действий властей России, проект может попасть под санкции. Об этом в разговоре с Les Echos заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков», — сказала она французским журналистам.

По мнению фон дер Ляйен, странной выглядит стратегия «Газпрома» — компания должна наращивать объемы поставок в Европу из-за высокого спроса на газ. Однако этого не происходит. Глава ЕК добавила, что европейские страны активно ищут замену российским поставкам газа, обращая в первую очередь внимание на поставщиков из США.

«Это правда, «Газпром» выполняет свои контракты, однако делает минимум... Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а «Газпром» — нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надежности», — заявила политик.

Немецкая газета Handelsblatt сообщает, что Урсула фон дер Ляйен также заявила о масштабных и мощных финансово-экономических санкциях против России, которые подготовили власти ЕС.

«[Пакет санкций] включает в себя широкий спектр мер — от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику», — сказала глава Еврокомиссии.

27 января о готовности ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае агрессии на Украине пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Германии отметила, что Берлин стремится к диалогу, но рассматривает «весь спектр ответов». По словам Бербок, «в свете нынешней ситуации требуется жесткость».

В тот же день представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины администрация США намерена не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация «Северного потока — 2» не сдвинется с места», — указал американский представитель. Он добавил: «Мы хотим, чтобы это было предельно понятно».

Пока трубопровод не запущен, это позволяет американской администрации наряду с немецкими властями оказывать давление на Россию, полагает Прайс.

При этом представитель Госдепартамента уточнил: «Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу. Это не инструмент давления для Владимира Путина».

26 января агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против России в случае «ограничения поставок» газа. Другими поводами ввести санкции, по предложению европейских чиновников, являются «кибератаки и кампании по дезинформации». Пакет мер, предусмотренный в качестве санкций, включает в себя ограничение на конвертирование валюты, ужесточение экспортного контроля и ограничение доступа к платежной системе SWIFT.