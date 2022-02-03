«Куют железо, пока горячо»: почему в российских клиниках ПЦР-тесты намного дороже, чем в Европе

В России цены на экспресс-тесты, выявляющие коронавирус, значительно выше, чем в Европе. Об этом свидетельствуют данные аптек и сообщения жителей других стран. Минздрав перенаправляет с проблемой в ФАС, а антимонопольщики отказываются ее комментировать. Эксперты и депутаты заявили, что сфера фактически не регулируется, и предложили свои способы снижения цены на тестирование.

Сегодня наличие SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19, — определяют, как правило, при помощи двух методик: ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген. ПЦР позволяет установить, есть ли РНК коронавируса в организме: для этого берется мазок из ротоглотки и носоглотки, результат готов минимум через 24 часа. Экспресс-тесты на антигены (RAT) выявляют белки вируса. Анализ основан на обнаружении антигена вируса и обычно занимает от 5 до 30 минут.

В России стоимость экспресс-теста на коронавирус (антиген) в интернете колеблется от 900 до 24 тыс. рублей. Это данные сетей «Еаптека», «Столички», «Асна» и «Горздрав». В «Гемотесте» цена за ПЦР (в зависимости от срочности) составляет 1 890 — 4 050 рублей. В супермаркетах в России цены за тесты на коронавирус (антиген) начинаются от 1 500 рублей. В остальном мире цены на тесты зачастую куда ниже, похожие на российские наблюдаются только в некоторых странах.

Тест за границей — от 150 до 7 700 рублей

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев обратил внимание на то, что в России не купить тест на антиген дешевле, чем за 900-1000 рублей. Он обратился с вопросом к своим подписчикам в Facebook о стоимости аналогичных тестов в разных странах. Откликнулись более 300 человек. В комментариях написали, что в Британии lateral flow тесты раздают на улицах и аптеках бесплатно, ПЦР можно также бесплатно заказать на государственных сайтах, если есть симптомы. В Германии тест стоит € 2,5–4 (215–344 рубля по курсу ЦБ). В Швеции – около 49 крон (400 рублей).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Испании цена за тесты установлена на уровне закона и составляет €3 (258 рублей). Границу цен на тест определили в январе 2022 года, поскольку без ограничения стоимость анализа в Испании была бы одной из самых дорогих в Европе (до €10 — 8600 рублей).

В Нидерландах, Литве и Португалии аналогичные цены. В Израиле тест стоит 10 шекелей (308 рублей). В Люксембурге тест стоит €2 (172 рубля). Во Франции тест стоит € 2,85 — 3,6 (227,9 – 309,6 рублей). В Болгарии – в пересчете на рубли 300-400 рублей. В США – около 800 рублей. В Польше — вдвое дешевле. В Грузии – 855 рублей. В Финляндии – €3 — 5 (258 — 430 рублей). В Малайзии – 90 - 370 рублей. €5 стоит тест на Кипре (430 рублей). В Греции — €5 – 6 (430 — 516 рублей). В Болгарии 430 рублей. В Таиланде тест можно купить за 150 рублей.

Сопоставимые с Россией цены обнаружены только в Мексике, где в лабораториях тесты продаются за $30–40, а ПЦР стоит $100 долларов (2 310 – 3 080 и 7 700 рублей соответственно). Также в Венгрии стоимость теста в пересчете на российскую валюту составляет 1 200 рублей. В Черногории тест стоит €15 (1 290 рублей). В Латвии тест обойдется в €3,5 – 20 (301 – 1720 рублей).

«Если симптомы есть, тест будет бесплатно»

«Газета.Ru» также поговорила с людьми, которые сейчас находятся за границей. Данные немного разнятся с теми, что предоставили подписчики Плющева, в зависимости от региона, а также состояния и статуса человека (вакцинирован, переболел и т.д.).

«Если ты вакцинирован во Франции, и у тебя есть QR-код, то тест бесплатный, — говорит Екатерина из Франции. – ПЦР сдается в специальных центрах, экспресс — в аптеке. Готовность результатов — вечером того же дня или утром».

По словам Марии из Брюсселя, в Бельгии при появлении симптомов нужно сделать экспресс-тест. Если он отрицательный, надо сделать ПЦР. Он стоит €10 (860 рублей).

«Но если есть симптомы, то тест будет бесплатный, — утверждает Мария. – Карантин длится семь дней. Следующие три дня отводится на экспресс-тесты. Если ты путешествуешь, то платно делаешь тест, он стоит €40 (3 440 рублей). При симптомах – бесплатно. Переболевшие получают на шесть месяцев QR-код. В аптеках экспресс тест стоит €3,5 - 7 (301 - 602 рубля)».

Альберто Героза (Италия, Милан) отметил, что есть быстрый ПЦР-тест, который стоит €15, если предъявлять карточку Национальной медицинской системы.

«И есть тампонэ молекулярэ — углубленный тест, стоит €80,— пояснил собеседник «Газеты.Ru». — Экспресс-тесты продаются в супермаркетах. Их стоимость не компенсируют. Но есть системы льгот. Моей маме, например, компенсируют €60, а также выдают бесплатно маски и гели для рук. Еще в школах один раз в две недели — бесплатное тестирование, чтобы контролировать пандемию».

Позиция властей

В марте 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, закрепляющее за конкретными федеральными ведомствами обязанность мониторить цены на определенные товары. Так, Минздрав, согласно поручению, должен следить за ценами на лекарства, медицинские изделия, медицинские и оздоровительные услуги.

Минздрав переадресовал вопросы «Газеты.Ru» о контроле цен на тесты Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Регулирование цен на тесты для выявления коронавируса не входит в полномочия Минздрава России и Росздравнадзора, этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба, это ее полномочия», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства. Также в министерстве не ответили на уточняющие вопросы «Газеты.Ru» относительно хода выполнения поручения премьер-министра.

В пресс-службе Росздравнадзора на запрос «Газеты.Ru» не ответили. В пресс-службе ФАС «Газете.Ru» сообщили, что не могут комментировать тему без прямого поручения правительства. В аппарате вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой ответили, что не комментируют эту тему.

В то же время Генпрокуратура 3 февраля решила проверить медицинские лаборатории и аптеки после публикаций о резком подорожании тестов на коронавирус, следует из сообщения ведомства.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР», — говорится в релизе.



Проверки пройдут «в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные», также будут выявляться наценки на тесты в аптеках. По установленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

«Нужно госрегулирование цен на тесты»

Депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов пояснил, что проблема с ценами на тесты в России давно назрела, и цена на них чрезмерно высока.

«Факт остается фактом: полторы, две, а то и три тысячи рублей – неподъемная сумма для большинства российских семей. Особенно это бьет по карманам тех, кто по ряду причин не может сделать прививку от коронавируса и, следовательно, не может получить постоянный QR-код, которые требуют во многих регионах», — заявил Миронов.

По его словам, фактически идет новый вид поборов с граждан. «Депутаты нашей фракции задавали прямой вопрос членам правительства: почему при закупочной цене для государства в 120-150 рублей за тест, цена для населения в розницу – 1,5-3 тысячи рублей. Ответа нет», — констатировал политик.

По мнению Миронова, налицо спекулятивный рост цен на фоне роста заболеваемости коронавирусом и дефицита самих тестов.

«Коммерческие клиники активно этим пользуются: куют железо, пока горячо, получают рекордные миллиардные прибыли, — уточнил он.— Их и, вероятно, кого-то в правительстве это устраивает. Но не устраивает людей. Эти миллиарды могли остаться у граждан, если бы государство взяло на себя массовое тестирование и сделало его бесплатным».

Миронов уверен, что необходимо госрегулирование цен на тесты, как и в целом на рынке лекарств.

«Только делать это надо с умом, чтобы не допустить дефицита. У «Справедливой России» есть целый ряд предложений в сфере ограничения роста цен, в том числе путем ограничения размера максимально допустимой наценки. Но, повторю, проблему доступности тестов надо решать не за счет граждан, а за счет государства», — объяснил депутат.

Он считает, что власти просто «отфутболивают» проблему. «Заниматься этим должны и ФАС, и Минпромторг, и Минздрав – каждый в зоне своей ответственности. Не исключаю, что бездействие этих ведомств приведет в итоге к вмешательству правоохранительных органов. Депутаты от нашей фракции уже выступали с предложением провести такую проверку», — сказал Миронов.

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Алексеенко назвал ситуацию с ценами на антиген- и ПЦР-тесты в России «какими-то метаниями».

«Много полномочий делегированы региональным властям, в итоге неразбериха царит, — заявил он «Газете.Ru».— Цены скачут, стоимость ПЦР-теста, например, доходит до 3-4 тысяч. И это при том, что их закупочная стоимость около 120-150 рублей. С учетом работы лабораторий и врачей себестоимость около 500-600 рублей. Ну что это такое? А где позиция ФАС и Роспотребнадзора? Нет ли тут ценового сговора?»

Эксперты от здравоохранения также выступают за госрегулирование цен. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, невролог Ян Власов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что только государство в период пандемии может сделать доступнее тесты, средства индивидуальной защиты и необходимые медикаменты.

«Расходы граждан на тесты могут покрываться за счет средств ОМС. Чтобы все граждане имели возможность, например, еженедельно сделать тест по ОМС. Для этого потребуется рассчитать специальный тариф для страховых организаций. Покрытие этих расходов может осуществляться из неизрасходованных остатков бюджета Фонда обязательного медицинского страхования», — считает врач.

По словам научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шуппо, еще в 2020 году Росздравнадзор одобрил производство тестов на коронавирус примерно для 100 российских и зарубежных предприятий. Это должно было изменить ситуацию.

«Но в 2022 году люди продолжают переплачивать за тесты, и это существенные расходы. Для подтверждения диагноза пациенту иногда приходится два-три раза сдать тот же ПЦР-тест, — пояснила Шуппо. — Жесткого регулирования рынка нет. Продажа тест-систем в пандемию обеспечивает сверхприбыли. Каждое новое ограничение вызывает очередной всплеск цен».