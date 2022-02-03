Три бургера по цене одного. Рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

По данным The Economist, рубль стал самой недооцененной валютой в мире, обогнав турецкую лиру, индонезийскую рупию и малайзийский ринггит. Чтобы сравнять цены на Биг Мак в США и России, нужно повысить курс рубля по отношению к доллару на 70%.

Курс рубля по отношению к доллару занижен на 70%, подсчитали аналитики журнала The Economist. Российская валюта является самой недооцененной в мире.

В Соединенных Штатах Биг Мак стоит $5,81 (около 444 руб.), а в России — 135 руб. ($1,77).

Таким образом, чтобы сравнять цены на блюдо в этих странах, доллар должен стоить 23,24 руб. Банк России установил на 3 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 76,4849 руб.

В число самых недооцененных валют также попали турецкая лира (недооценена на 67,9%), индонезийская рупия (- 59,3%) и малайзийский ринггит (- 58,9%). Самыми переоцененными валютами стали швейцарский франк (+20,2%), норвежская крона (+10%) и шведская крона (+0,4%).

The Economist также рассчитывает «индекс Биг Мака» с поправкой на ВВП страны (цены на гамбургеры в бедных странах должны быть ниже, чем в богатых, потому что ниже затраты на оплату труда сотрудников ресторана). При таком расчете рубль все равно оказывается самой недооцененной валютой (- 52,1%).

Редакция журнала создала «Индекс Биг Мака» для упрощенной оценки покупательной способности разных валют.

Всплески до 80

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров полагает, что ослабление рубля привело к его сильной фундаментальной недооцененности, в дальнейшем российская валюта может укрепиться до 72 рублей за доллар при смягчении геополитического накала. Помимо геополитической напряженности, одним из главных факторов давления на курс остается сворачивание монетарных стимулов в США.

«Повышается вероятность реализации сценария, при котором премия за страновой риск России и масштабы оттока капитала устойчиво останутся на высоких уровнях. В этом случае наблюдаемое в январе 2022 года ослабление рубля будет в большей степени являться сдвигом равновесия, и курс может закрепиться выше 75 рублей», — считает Винокуров.

В краткосрочном периоде, по его словам, возможны всплески по курсу выше 80 руб. за доллар.

Аналитики BCS Global Markets прогнозируют курс доллара свыше 100 рублей в случае введения жестких санкций в отношении России, ограничений против «Северного потока - 2», госкорпораций и госдолга страны, а также отключения ее от международной банковской системы SWIFT. В случае умеренных санкций рубль обесценится на 15% до 88 рублей за доллар. Если же ограничительные меры будут мягкими и коснутся лишь отдельных лиц , рубль ослабнет до 81 за доллар.

Доллар на юань

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее выразил уверенность, что при необходимости Россия сможет обойтись без долларовых платежей, заменив российскую валюту на доллар или юань.

«Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — сказал он.

По словам Медведева, Россия давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, уменьшая количество долларов в общем объеме.