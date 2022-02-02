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Аналитики из BCS GM спрогнозировали курс доллара свыше 100 рублей

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Доллар может подорожать до 103 рублей из-за возможного введения антироссийских санкций на фоне напряженной ситуации с Украиной. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные аналитиков BCS Global Markets.

Эксперты предсказали, что в случае введения санкций в отношении России, ее ждет три возможных сценария развития событий. Так, по жесткому сценарию будут введены ограничения против «Северного потока — 2», госкорпораций и госдолга страны, а также отключение ее от международной банковской системы SWIFT. Из-за этого ВВП страны будет сокращаться на протяжении двух лет в общей сумме на 4,7%. Российская экономика в 2022 году просядет на 2,6%, а рубль может обвалиться до 103 рублей с инфляцией под 12,8%.

В случае умеренных санкций рубль обесценится на 15% до 88 рублей за доллар. Рост ВВП замедлится до 1,4%, а инфляция составит 7,9% за год.

Если же санкции будут мягкими, то они коснутся лишь отдельных лиц и определенные компании. Рубль ослабнет лишь на 6% до 81 за доллар, а инфляция будет на уровне 6,6%. Рост ВВП замедлится до 2,4%.

По базовому сценарию, если санкции так и не вводятся, к концу 2022 года рубль постепенно укрепится до 74,8 за доллар. Инфляция будет на уровне 5,1%. Рост российской экономики будет на уровне 2,8%.

28 января эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что рубль может укрепиться в случае сокращения дисконта за геополитические риски, который в значительной степени увеличился за последний месяц. По его прогнозам, рубль в случае благоприятного стечения обстоятельств вернется в диапазон 72–76 за доллар.

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