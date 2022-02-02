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Аналитик оценил потери рубля на геополитике

Аналитик Кочетков подсчитал, что рубль теряет 15–20% в цене из-за геополитики

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Если бы не геополитические риски, которые от России мало зависят, рубль был бы на 15–20% крепче. Об этом заявил агентству «Прайм» аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Он отметил, что «омикрон»-штамм коронавируса стал в определенной степени «природной вакциной», обеспечивающей массовый иммунитет, и пандемия может находиться в своей финальной стадии. Постепенное снятие ограничений ведет к повышению социально-экономической активности, добавил аналитик.

Говоря о возможном снижении цен на нефть, Кочетков пояснил, что систематический дефицит инвестиций в отрасли в течение многих лет стал причиной того, что в странах ОПЕК+ не справляются с собственным планом восстановления производства. Это, в свою очередь, привело к дефициту поставок на рынке.

«При текущих ценах на газ нефти будет сложно дешеветь, так как часто она является альтернативным топливом для локальных нужд. Речь, прежде всего, идет о топочном мазуте для домохозяйств и электростанций. Ждать снижение цен на газ в Европе также будет наивным. Американские поставщики делают все, дабы сохранить высокие цены для сбыта своего СПГ», — рассказал аналитик.

Все это должно позитивно влиять на курс рубля: двойной профицит счета текущих операций и бюджета, доходность ОФЗ выше инфляции, высокие цены на товары российского экспорта, низкая долговая нагрузка государства и бизнеса, сказал Кочетков.

«Соответственно, только вечные попытки обложить РФ какими-либо санкциями создают для рубля негативный фон», — резюмировал он.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин прогнозирует, что из-за нарастания геополитической напряженности и, как следствие, неопределенности, в 2022 году рубль может оказаться еще слабее, чем сейчас.

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