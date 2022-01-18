Нефть не спасла. Что обрушило российский рынок акций

Падение на российском рынке финансов началось уже на первой полноценной рабочей неделе после Нового года. Индекс Московской биржи к пятнице опустился до 3510 пунктов — минимума с апреля 2021 года. Падение продолжилось и на этой неделе, во вторник индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов. Эксперты связывают это с геополитической обстановкой в мире.

Коварная статья

Если на прошлой неделе падение российского рынка вызвали политики, которые не смогли договориться по вопросам расширения НАТО, то во вторник на обвал повлияла статья американской газеты The New York Times о якобы эвакуации с Украины российских дипломатов, считают эксперты.

Согласно статье, 5 января Украину покинули 18 человек: в основном жены и дети дипломатов, которых посадили на автобусы до Москвы. Власти Украины и США якобы не знают, как точно это понимать. Авторы материала предположили, что эвакуация может быть подготовкой к вторжению, частью пропаганды, попыткой запугать Запад или всем этим вместе.

Несмотря на заявления МИД России о штатной работе посольства в Киеве, рынок отреагировал на американскую публикацию, сказал в беседе с РБК главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он добавил, что на полпроцента падают фьючерсы на американские фондовые индексы, свидетельствуя о том, что рынок США в любой момент может уйти в глубокую коррекцию на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом, а также в ожидании повышения ключевой ставки ФРС.

А старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев заметил, что российские акции снижаются, несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок. Инвесторов не впечатлил рост цены на нефть Brent к семилетним максимумам ($88 за баррель впервые с октября 2014 года), поскольку фактор геополитической напряженности остается основным.

Масштабы падения

На 18 часов по московскому времени индексы Мосбиржи и РТС упали почти на 7 и 8% соответственно. Из-за обвала также понижена граница ценового коридора по ГДР X5, VK и TCS, акциям Yandex, «Алросы», »Распадской», «Магнита», «М.Видео», ММК и «Россетей». Доллар стоит почти 77,5 рубля, а евро больше 87.

По мнению опрошенных агентством РИА «Новости» экспертов, глубины падению на российском рынке добавил тот факт, что покупатели на фоне резкого снижения проводят вынужденную продажу бумаг по маржин-коллам.

После публикации статьи New York Times появились новости о совместных российско-белорусских учениях.

«Естественно, что нервозная ситуация лишь усугубилась, хотя первая новость уже получила опровержение, а совместные учения были давно запланированы», — приводит агентство слова Андрея Кочеткова из «Открытие Инвестиции».

Многолетних пиков нефтяных цен недостаточно для возвращения рынка к росту, считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник обновили минимумы с марта и апреля прошлого года соответственно, не получив обнадеживающих геополитических новостей. Многолетних пиков нефтяных цен в складывающейся ситуации явно недостаточно для возвращения рынка к росту, при этом краткосрочная перепроданность российских индексов сохраняется, оставляя покупателям существенный потенциал для отскока при улучшении фундаментальных сигналов», — сказала она агентству «Интерфакс».

При этом с фундаментальной точки зрения российские акции по-прежнему выглядят привлекательно, считает старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Изданию «Коммерсантъ» он сказал, что

потенциал роста российского рынка акций на горизонте 12 месяцев он оценивает на уровне 40%.

Доллар, согласно прогнозам эксперта, в течение ближайших месяцев может подешеветь до 70 руб., а к концу года даже до 68 руб. Однако главным условием для укрепления рубля, по его мнению, станет «снижение градуса геополитической напряженности».

Дмитрий Александров из «Универ Капитала» заявил РИА «Новости», что если не поступит новой порции негатива, то индекс Мосбиржи сумеет закрыть день выше 3400 пунктов. Эксперт добавил, что столь резкий провал очевидно связан с закрытием маржинальных позиций покупателей.