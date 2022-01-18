От халвы до «Нутеллы»: кондитеры предупредили о росте цен на сладости

Крупнейшие производители сообщили, что сладости популярных марок подорожают в России с 1 февраля. Кондитерские компании объясняют это тем, что у них выросли траты на упаковку и сырье. Стоимость некоторых сладостей взлетит сразу на 23%. Минсельхоз, в свою очередь, заявил, что массового подорожания кондитерской продукции не предвидится. Министерство признает, что у производителей увеличились издержки, однако отмечает, что резкий рост цен пока удается сдержать.

Минсельхоз заявил, что не наблюдает массового тренда на повышение стоимости кондитерских изделий, передает «Интерфакс».

«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», — указали в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что на рынке есть «отдельные случаи пересмотра цен» на определенную продукцию конкретных производителей.

Как признал Минсельхоз, издержки производителей сладостей существенно выросли. Тем не менее, подчеркнуло министерство, кондитерам удается сдержать резкий рост цен на сладости. Для этого производители оптимизируют внутренние расходы, им также помогают принятые правительством меры.

«Динамика цен на муку и яйца, благодаря принятым правительством России мерам, не превышала темпы инфляции», — передало ведомство. По сообщению Минсельхоза, на 12 января стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц — на 7,7%.

О планах кондитеров повысить цены на сладости с февраля ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на торговую сеть «Верный» и интернет-магазин «Утконос онлайн». Там предупредили, что речь идет о четырех крупнейших изготовителях рынка: Mondelez, Ferrero, холдинге «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт»), «Хлебпроме».

Какие сладости подорожают

Больше всего собирается повысить цены «Хлебпром» — до 23% на торты и пирожные.

Следом идет Mondelez, ее бисквиты и печенье подорожают на 19%, шоколад — до 9%, жвачка и леденцы — до 6%. Всего в списке товаров, на которые компания увеличит цены, больше 60 наименований. Среди них жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», Oreo.

Холдинг «Объединенные кондитеры» планирует увеличить стоимость до 18%. С февраля подорожают его вафельные торты, пряники, халва, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад. Всего в списке почти 100 позиций.

Производитель Ferrero повысит цены в среднем на 6% на конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella, всего в списке больше 130 позиций.

Торговая сеть «Верный» добавила, что кондитерское объединение «Славянка» также была намерена пересмотреть стоимость продукции, но уже с 17 января. Компания предупреждала об увеличении ценников на вафли и конфеты, всего 60 позиций, — максимум на 18%.

Почему сладости дорожают

Источник «Известий» в одной из торговых сетей сказал, что кондитеры объясняют необходимость повысить цены ростом себестоимости их продукции. Источник «Известий» уточнил, что в прежние расчеты кондитерские компании не закладывали такую большую динамику цен. Теперь им приходится реагировать на изменившуюся ситуацию.

Во-первых, отметил собеседник издания, за последний год сильно подорожало сырье: на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) — более чем на 50%. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» в свою очередь добавила, что дорожает сахар, за последние два года его стоимость выросла на 11%.

В Минэкономразвития подтвердили «Известиям», что рост расходов на кондитерские изделия во многом зависит от мировых цен на сахар. За 2021 год индекс цен на сахар ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) увеличился на 37,5%. На это повлияли дефицит сахара из-за неурожая в Бразилии, растущее производство биотоплива (его делают в том числе на основе сахара), удорожание логистических услуг, а также опасения роста спроса со стороны Китая.

Также увеличилась стоимость других издержек, добавил источник газеты. Например, деревянные паллеты подорожали более чем на 75%. Минсельхоз со своей стороны указал, что серьезно подорожали упаковка сладостей, электроэнергия, транспортные услуги, логистика.

В свою очередь, Минпромторг не считает некоторые доводы кондитеров оправданными для повышения цен. Так, министерство указало, что стоимость деревянных поддонов занимает десятые доли процента от себестоимости товара. Цена нового деревянного поддона составляет максимум 400 рублей, а на поддон грузится до 1,5 тонны готовой продукции.

Исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин пояснил «Известиям», что предприятия кондитерской промышленности повышают цены в крайнем случае, когда уже не могут сдерживать рост себестоимости. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что отечественные производители находятся под давлением мировых цен. Инфляция в других странах подталкивает стоимость отечественных товаров вверх.

Как менялись цены на сладости в России

Кондитерские изделия подорожают для российского покупателя уже не первый раз за последнее время. Производители поднимали цены осенью. В частности, в октябре «Объединенные кондитеры» повысили расценки на 6%, произошла индексация цен у холдинга КДВ (бренд сладостей «Яшкино»).

В конце ноября крупнейшие производители рынка также предупреждали розницу о планах поднять цены с 1 декабря. Сеть «Верный» тогда обвинила поставщиков в том, что они «не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка» перед Новым годом. Пресс-служба X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») отмечала, что розница со своей стороны «делает все возможное», чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей. В том числе, магазины сокращают собственные затраты.

В то же время директор «Асконд» 18 января заявил, что кондитерские компании делали все, чтобы не повышать цены в преддверии новогодних праздников.

Росстат подсчитал, что в среднем с 2019-го по 2021 год цены на шоколад увеличились на 18%, на шоколадные конфеты — на 19%, прочие кондитерские изделия подорожали на 20%.