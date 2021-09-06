Иностранцев стали больше привлекать российские сладости

С начала этого года вырос объем поставок кондитерских изделий из России, сообщили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

«Экспорт кондитерских изделий из Российской Федерации по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок из России увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. тонн на сумму $709,5 млн (рост 19,3%)», — говорится в обзоре.

Отмечается что на протяжении последних нескольких лет наблюдается устойчивый рост экспорта сладостей — по оценке аналитиков Федерального центра «Агроэкспорт», потенциал российского экспорта сахаристых кондитерских составляет $300 млн.

Кондитерские изделия из России поставляются в 94 страны, лидеры экспорта — как Казахстан, Белоруссия, Азербайджан. В этом году спрос вырос в Йемене, Сербии, Нигерии, Афганистане и Бразилии.

На долю экспорта шоколадных изделий в этом году пришлось 47,7%.

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