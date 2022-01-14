Сбер прогнозирует рост производства конфет и печенья в России

Согласно прогнозам SberCIB Investment Research, производство кондитерских изделий в России увеличится на 11%, с 4,04 млн тонн в 2021 году до 4,47 млн тонн в 2026, сообщает пресс-служба банка. При этом три четверти прироста будут обусловлены увеличением экспорта, а одна четвертая часть — увеличением доли внутреннего потребления.

Отмечается, что оборот торговли кондитерскими изделиями прямо пропорционален доходам населения: при их росте на 1% оборот в сегменте увеличивается на 0,9%. В Сбере считают, что рост доходов россиян позволит им больше тратить на сладости. Сейчас в структуре расходов на продукты питания доля этой категории товаров — менее 6%.

Согласно прогнозу Центра макроэкономических исследований Сбера, до 2026 года доходы населения должны расти более чем на 2% в год. Внутреннее потребление кондитерской продукции будет увеличиваться в среднем на 0,9% в год и в 2026 году достигнет насыщения. В среднем в 2026-м каждый россиянин будет потреблять примерно по 26,2 кг кондитерских изделий в год в сравнении с 24,5 кг по итогам 2020 года. При этом с большей вероятностью предпочтение будет отдаваться более дорогим изделиям, в том числе шоколаду.

Аналитики компании считают, что потенциальные направления для наращивания экспорта сладостей — Китай и страны Персидского залива. Сейчас основные экспортные рынки для российских кондитеров — Казахстан (24%), Белоруссия (14%) и Китай (12%). Также отмечается, что в 2021 году экспорт российских кондитерских изделий увеличился на 20% до 815 тыс. тонн на общую сумму 1,7 млрд долларов США. Это рекорд в новейшей истории. Специалисты уверены, что экспорт кондитерских изделий в России будет расти в среднем на 5% в год и к 2026-му достигнет 1 млн тонн в натуральном выражении и 2,3 млрд долларов — в денежном.

«Преимущества России как экспортера — это налаженная логистика поставок в Китай и хорошая обеспеченность собственным сырьем: сахаром, мукой, маслом. Улучшить позиции российских производителей на международном рынке может развитие хорошо узнаваемого в мире отечественного бренда кондитерских изделий», — отметил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Импорт кондитерских изделий невелик в сравнении с производством — в 2020 году он составил 9% (340 тыс. тонн на общую сумму 1,1 млрд долларов) от общего объема. В 2014-2015 годах импорт кондитерских изделий резко сократился из-за снижения потребления, но сейчас продолжает восстанавливаться, и по итогам 2021 года он должен составить 388 тыс. тонн продукции на сумму 1,3 млрд долларов.

За десятилетний период объем валовой выручки от реализации кондитерских изделий в России в среднем рос на 10% в год и увеличился с 277 млрд руб. в 2011 году до 613 млрд руб. в 2020 году. Аналитики ожидают, что по итогам 2021 года объем рынка вырастет почти на четверть благодаря увеличению производства и росту цен на кондитерские изделия.