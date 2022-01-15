Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Два зятя Назарбаева перестали возглавлять национальные компании 13:47
Власти Ингушетии дали ответ на требования Кадырова 13:46
«Ювентус» готов заплатить за нападающего «Зенита» 5 миллионов евро 13:40
Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов 13:38
Мясников назвал продукты, приводящие к раку простаты 13:27
В Казахстане арестовали уволенного после протестов вице-министра энергетики Карагаева 13:24
В Польше определились с новым главным тренером футбольной сборной 13:20
Путин поручил кабмину доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии 13:13
Лукашенко заявил, что совместно с Путиным разработал план по отправке сил ОДКБ... 13:12
Момент аварии на Варшавском шоссе в Москве попал на видео 13:08
Бизнес

Снова в суд. «Газпром» пытается поднять цены на газ для Польши

«Газпром» потребовал через суд повысить цену на газ по контракту с PGNiG

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Petr Josek/Reuters
«Газпром» просит пересмотреть цены на газ, поставляемый в Польшу по Ямальскому контракту. Российская сторона надеется изменить условия соглашения, заключенного более 25 лет назад. О желании повысить тарифы российская компания заявила в ноябре, после получения очередной просьбы PGNiG о снижении цены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В «Газпром экспорт» сообщили, что подали заявку в Международный арбитражный суд Стокгольма для пересмотра цены по контракту с польской PGniG. В компании при этом подчеркнули, что остаются открытыми к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.

«Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями «Газпром экспорта» не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», — отметили в пресс-службе «Газпром экспорта».

Там подчеркнули, что «Газпром» продолжит добиваться отмены решения суда от 30 марта 2020 года, изменившего тарифы с 1 ноября 2014 года в сторону снижения.

По информации на сайте польского нефтяного концерна, «Газпром» хочет пересмотреть цены задним числом — за период с ноября 2017 года.

«Требование об увеличении цены контракта, включенное в тендерное предложение «Газпрома», совершенно необоснованно. Мы готовы доказать это перед арбитражным судом», — приводит пресс-служба PGNiG SA комментарий председателя правления компании Павла Маевского.

Польская сторона также заявляет, что продолжит пытаться снизить тарифы. В компании напомнили, что изменили последнюю заявку о пересмотре условий контракта 28 октября «в условиях рекордно высоких цен на газ в Европе».

Зависимость Евросоюза

Польский институт международных отношений ранее обвинил Россию в попытке обострить энергетический кризис в Европе и усилить зависимость Евросоюза от российского газа. По мнению аналитиков института, Еврокомиссия должна начать разбирательство против «Газпрома» за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

«Вызывая волнения на газовом рынке ЕС, Россия намеревается усилить зависимость Евросоюза от ее поставок», — говорилось в документе.

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью RT отмечал, что Варшава специально пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2», стараясь доказать «злоупотребления» со стороны Москвы. «Варшава использует любой шум для того, чтобы отвлечь внимание Евросоюза от собственных проблем», - указывал он.

Условия договора

Соглашение между PGNiG и «Газпромом» о поставках газа было заключено в 1996 году. Оно действует до конца 2022 года, и в Варшаве не собираются его продлевать, надеясь на поставки газа из Норвегии по новому трубопроводу Baltic Pipe, а также импорт СПГ из США и Катара. По условиям контракта, PGNiG обязуется покупать не менее 8,7 млрд кубометров газа ежегодно.

Раз в три года каждая сторона сделки имеет право потребовать пересмотреть ее условия. В первый раз «Газпром» подал заявку на увеличение тарифов зимой 2017 года. Спустя три года у российской стороны появилось право снова попытаться изменить цены на поставляемый газ.

PGNiG ранее дважды обращалась в арбитраж, пытаясь снизить закупочные цены. Весной 2020 год второй иск, поданный в 2015 году, был удовлетворен: суд изменил ценовую формулу расчета цены, а «Газпром» обязали вернуть польской стороне $1,5 млрд. Деньги были перечислены польской стороне спустя несколько месяцев, но российская компания по-прежнему пытается обжаловать судебное решение. При этом текущая цена российского газа, которая фигурирует в контракте, а также формула, по которой она высчитывается, не разглашаются.

Биржевые цены на природный газ на европейских рынках накануне превысили отметку в $1100 за тысячу кубометров. Стоимость топлива выросла на фоне заявлений «Газпрома» о том, что из европейских газовых хранилищ было выкачано более половины запасов, а уровень их наполнения находится на минимальной отметке за последние годы. Ощутимый рост цен на газ в Европе начался поздней весной прошлого года, средняя цена на споте по голландскому хабу TTF тогда колебалась в диапазоне $250-300 долларов за тысячу кубометров. В октябре стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысил $1000.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть