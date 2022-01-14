О подорожании продуктов запретили говорить

Федеральная антимонопольная служба фактически запретила публичные высказывания о грядущем росте цен, сообщили «Газете.Ru» главы компаний и отраслевых союзов. В ФАС объяснили, что лишь предупреждают участников рынка об ответственности за заявления, которые могут нарушать законодательство. Однако представители отрасли предпочитают придерживаться рекомендаций, опасаясь крупных штрафов.

Как выяснила «Газета.Ru», участники рынка продовольствия в новом году категорически отказываются давать ценовые прогнозы, ссылаясь на запрет со стороны Федеральной антимонопольной службы.

В ФАС подтвердили, что держат на контроле публичные заявления представителей бизнеса о ценах, и пояснили свою позицию. Речи о запрете не идет. Но получить предписание от ФАС с предостережением от необдуманных заявлений вполне возможно.

«Публичное заявление должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если оно может привести к нарушению антимонопольного законодательства, является основанием для направления антимонопольным органом в адрес такого лица предостережения», — сообщили «Газете.Ru» в ФАС.

В ведомстве добавили, что ФАС действительно ранее выдавала предостережения должностным лицам «в связи с публичными заявлениями о планируемом повышении цен». В комментарии службы в этой связи упомянуты руководство «Руспродсоюза» и ряда других хозяйствующих субъектов. Предписания были выданы еще в 2020 году.

«В дальнейшем нарушений антимонопольного законодательства со стороны этих лиц установлено не было», — говорится в ответе ФАС, поступившем в редакцию.

«Административная ответственность возникает исключительно в случае установления антимонопольным органом факта нарушения антимонопольного законодательства, которое фиксируется решением ведомства, вынесенным по результатам рассмотрения антимонопольного дела», — заключили в ФАС.

И бензин, и гречка, и свадебные кольца

Предписания не давать публичные прогнозы о ценах, а точнее, о росте цен, ФАС практиковала и до 2020 года. Стартовала такая практика еще в декабре 2018 года. Тогда ФАС предупредила директора «Агрофирма Нива» Павла Черногузова о недопустимости прогнозов в СМИ об изменении стоимости гречки. Алтайский бизнесмен утверждал, что гречневая крупа подорожает весной 2019 года до 30 руб. за кг.

Такие прогнозы, как заявила ФАС на своем официальном сайте, «способствуют ажиотажному спросу на продукцию» и «необоснованному росту цен».

В мае 2019 года предписание было вынесено президенту «Независимого топливного союза» Павлу Баженову за высказывания про бензин. Он утверждал, что на отрасль надвигается кризис, цены на бензин могут вырасти как минимум на 10-13%. ФАС расценила такой прогноз как поведение, которое «может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов». Спустя месяц, в июне 2019 года в правительстве признали факт роста цен на бензин, но назвали это «единичными случаями».

В июле 2020 года глава Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин не исключил 30-процентного повышения цен на золото на фоне закрытия ювелирных магазинов и приостановки производства из-за локдауна. «Механизм работы товарных рынков не должен становиться зависимым от субъективных заявлений», — возразили в ФАС и выписали Уткину предписание.

Золото в итоге подорожало. «В мае 2019 года один грамм золота (в обручальных кольцах) стоил 3362 руб., в мае 2020 года уже 3685 руб. Сейчас цены в ювелирных магазинах на стандартное обручальное кольцо из золота 585 пробы весом 6,5 грамм продается в среднем от 30 тыс. руб., то есть от 4,6 тыс. руб. за грамм», — говорила основательница проекта Jewelry Report Ирина Слесарева.

По данным «Газеты.Ru», аналогичные предписания в последние месяцы получали руководители ряда отраслевых союзов – молочного, плодоовощного. «Публично мы теперь можем давать прогнозы и оценки, основываясь только на данных «Росстата» и других официальных источников. Можно оценивать ситуацию с ценами, которая уже случилась, то есть говорить о ценах задним числом, но прогнозы фактически запрещены. А еще можно без последствий говорить о снижении или стабилизации цен, но только не о повышении», — рассказал глава одного из агрохолдингов.

По его словам, предписания регулятора все стараются выполнять неукоснительно. «ФАС может запросто найти повод выписать 50 тысяч рублей штрафа, и платить придется не компании, а лично», — отметил участник агрорынка.

До трех лет лишения свободы

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»), упомянутом в комментарии ФАС, сказали, что помнят о предписании антимонопольного ведомства. Теперь здесь не дают прямых прогнозов, а предпочитают говорить о себестоимости продукции и других предпосылках, влияющих на цены. Однако с позицией ведомства в отраслевом союзе не согласны.

«Цены складываются в балансе спроса и предложения, а не от публичных заявлений о планируемом повышении цен», — сообщил «Газете.Ru» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В Национальном союзе свиноводов «Газете.Ru» рассказали, что подобных предписаний от ФАС не получали, но в курсе такой практики.

«Мы знаем от наших коллег, что антимонопольная служба рассылала такие предписания. И, конечно же, мы, как законопослушные граждане, придерживаемся таких рекомендаций. Тут, как говорится, приходится дуть с молока на воду, чтобы не получить претензию от регулятора», — пояснил «Газете.Ru» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Статья 11 закона «О защите конкуренции» позволяет ФАС выдавать предостережения должностным лицам компаний, если те делают публичные заявления о планируемом поведении на рынке, уточняет партнер юридической фирмы ФБК Legal Сергей Ермоленко.

«Само по себе публичное заявление не образует нарушений, предусмотренных ст. 11 закона о защите конкуренции. Суть предостережения заключается в том, чтобы участники рынка отказались от совершения согласованных действий (например, от повышения цен), спровоцированных публичным заявлением. Или отказались от сговора, «спрятанного» за публичным заявлением», — говорит Ермоленко.

Если же повышение цен все же случится, то ФАС может провести расследование, чтобы установить причины такого роста. «И если окажется, что между участниками рынка имел место сговор (то есть повышение цен обусловлено не объективными рыночными причинами, а договоренностью конкурентов), то за этим могут последовать оборотные штрафы и даже уголовная ответственность за картельный сговор», — добавляет юрист.

Оборотный штраф взимается по ст. 14.32 КоАП . Это до 15% от выручки за год, предшествующий году нарушения антимонопольного закона. «Или лишение свободы до 3 лет по ст. 178 УК РФ», — заключает Ермоленко.

А может, уголовка?

Кроме всего прочего, провоцирование роста цен на продукты питания может обзавестись и уголовной ответственностью. Соответствующий законопроект весной прошлого года подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

Он предлагал внести поправки в статью УК 185.3 «Манипулирование рынком» — дополнить ее третьей частью с формулировкой «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Для физлиц анонсировались штрафы от 200 до 500 тыс. или лишение свободы до трех лет, а для организаций — штраф от 500 до 800 тыс. рублей.

«Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — говорил тогда Выборный. По его мнению, уголовная ответственность должна быть введена за создание ажиотажного спроса на базовые продукты — мясо, рыбу, яйца, сахар, масло и т.д.