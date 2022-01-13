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Падение курса рубля усилилось

Мосбиржа: курс рубля снизился к доллару и евро

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Курс рубля наращивает падение, следует из данных Московской биржи.

Так, евро стал дороже 87 рублей, а курс доллара уже превысил 76 рублей.

Курс доллара расчетами на «завтра» на 18.13 мск взлетел на 1,49 рубля, до 76,20 рубля. При этом курс евро подскочил на 2 рубля, до уровня 87,50 рубля.

А российский рынок акций в четверг продолжил обвал: к 18.18 мск индекс Мосбиржи упал на 3,62%, до 3691,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,53%, до 1523,69 пункта. Это произошло впервые с 24 декабря на фоне роста геополитических рисков.

13 января сообщалось, что рубль подешевел по отношению к мировым валютам, а фондовый рынок упал более чем на 2% после заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

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