«Козни на каждом шагу»: как США еще могут помешать «Северному потоку — 2»

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться еще на полгода. При этом, считает дипломат, США могут строить козни на каждом шагу, замедляя процесс рассмотрения документов. Он также подчеркнул, что РФ не обязана поставлять газ через ГТС Украины, которая функционирует еще с советских времен.

США могут принять новые меры против газопровода «Северный поток — 2», и процесс сертификации может быть завершен только к лету. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть, а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться», — сказал замглавы МИД.

Он добавил, что американцы могут применить «кувалду».

«Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по «Северному потоку» не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — подчеркнул Панкин.

Дипломат также заявил, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через украинскую газотранспортную сеть (ГТС).

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», — резюмировал он.

29 декабря вице-премьер Александр Новак в интервью РБК заявил, что ГТС Украины может быть востребована Россией после 2024 года. По его словам, Россия будет бронировать мощности украинской ГТС при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии.

Новак напомнил, что Москва никогда не отказывалась от транзита газа через Украину, так как договор о поставках 40 миллиардов кубометров газа в год подписан до конца 2024-го.

«Но пропускная способность всей [экспортной] газотранспортной инфраструктуры не может быть равна объему потребления. Всегда должны быть свободный запас [пропускной способности] и конкуренция», — добавил вице-премьер.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа.

Украина настаивает на увеличении транзита российского газа, опасаясь многомиллиардных убытков. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, Россия готова увеличить поставки, однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации.

Что собой представляет ГТС Украины

Магистральные трубопроводы через украинскую территорию были построены в едином государстве – СССР. Сейчас через независимую Украину проходят три газопровода — «Союз», «Прогресс» и «Братство» (организация запрещена в России).

По газопроводу «Братство» поставки газа начались еще в 1967 году. Его мощность – 32 млрд кубометров газа ежегодно. В 1988 году был построен газопровод «Прогресс» («Ямбург — Западная граница СССР»), его мощность составляет 26 млрд кубометров в год. Их маршруты на территории Украины совпадают.

Газ по «Братству» и «Прогрессу» идет в сторону Словакии, откуда поставки перенаправляются в Австрию и Чехию, а дальше – в Италию и Словению.

В 1980 году в эксплуатацию был введен газопровод «Союз», начинающийся в Оренбурге. Его проектная мощность – 26 млрд кубометров газа в год, через него топливо идет в Румынию и Венгрию.

Таким образом, суммарно через украинскую ГТС можно поставлять за год порядка 85 млрд кубометров газа, следует из данных на сайте «Газпромэкспорта».

Общая мощность «Северного потока — 2» и первого «Северного потока» достигает 110 млрд кубометров в год, газ по дну Балтийского моря попадает из Ленинградской области в Северную Германию.

Украина выступает против сертификации СП-2. Киев боится потерять миллиарды долларов от транзита российского газа в Европу. США также не заинтересованы в поставках на европейские рынки более дешевого топлива из России. Американские газовики хотят продавать европейцам сжиженный природный газ, который стоит дороже из-за транспортировки морским путем в танкерах. При этом Вашингтон регулярно заявляет о важности обеспечения энергобезопасности Европы – потому что Москва якобы может использовать СП-2 в качестве рычага давления на континент. Кремль и «Газпром» отвергают эти обвинения, заявляя о сугубо коммерческом характере предприятия.

При этом в октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает Конгресс.