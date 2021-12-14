Тимошенко поздравила украинцев с самым низким ВВП на душу населения в Европе

Депутат Рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые за 30 лет независимости оказалась самой бедной страной Европы. По ее словам, страна занимает последнее место на континенте по ВВП на душу населения, и даже у Молдавии показатели лучше. Экс-премьер добавила, что непосильной ношей для украинцев оказались инфляция и отсутствие индексации доходов.

Украина впервые с момента обретения независимости заняла последнее в Европе место по ВВП на душу населения. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявила бывшая премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения»,

— приводит слова Тимошенко РИА «Новости».

Она добавила, что главная причина обнищания украинцев – искусственно созданный в стране энергетический кризис, вызвавший колоссальную инфляцию.

«Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», — заявила политик.

В Украине бомжи надеются на Юлию Тимошенко. pic.twitter.com/8RADzO0kcJ — Сергей из Киева. (@SergUA63) December 9, 2021

Ее слова подтверждает статистика. Как подсчитал Международный валютный фонд, по состоянию на октябрь ВВП Украины на душу населения (по паритету покупательной способности) составил $14 145 против $13 128 годом ранее. ВВП Молдавии на душу населения вырос за год более значительно — с $12 934 до $14 257. Для сравнения, в России показатель на октябрь 2021 года составляет $30,431.

В конце ноября украинский Госстат обнародовал данные о средней зарплате в стране. По сравнению с осенью 2020 года она выросла на 15,4%, составляя сейчас порядка 14 тыс. гривен в месяц (около 38 тыс. рублей; при этом в Киеве средняя з/п превышает 20 тыс. гривен – порядка 56 тыс. рублей). Однако большую часть этого 15-процентного роста съела инфляция, оставив около 4% в реальном выражении.

Финансовый аналитик Андрей Лобода рассказал ранее «Газете.Ru», что в Киеве и других крупных городах Украины сегодня «можно безбедно жить, балуя себя посещением магазинов и ресторанов. Однако до полноценного восстановления покупательского спроса здесь, как и в России, еще очень далеко».

«Успешный офисный сотрудник среднего звена в украинской столице зарабатывает от $1500 до $2000, получая полугодовые и годовые премии. Особенно впечатляющий рост зарплат на рынке заметен в агросекторе, финансах, секторе продаж и на рынке IT», — говорит Лобода.

Дурной прогноз

В конце октября Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Это связано с высокими ценами на энергоносители и последствиями пандемии коронавируса.

На ситуацию повлияли карантин из-за COVID-19 и текущее осложнение эпидемической ситуации, а также высокие цены на энергоносители.

На 2022 год прогноз роста ВВП страны также был пересмотрен — с 4% до 3,8%. Этому будет способствовать неблагоприятная ситуация на топливно-энергетическом рынке вкупе с последствиями пандемии коронавируса и вызванными ей проблемами с логистикой.

Вместе с тем ожидается, что только в 2023 году начнется уверенное восстановление экономики страны на фоне увеличения внутреннего спроса.

Семейное дело

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал также в конце ноября данные опроса, согласно которому большинство украинских семей признали ухудшение своего финансового положения.

55,5% украинцев пожаловались на ухудшение материального положения в период президентства Владимира Зеленского. Об улучшении сообщили лишь 10,7% респондентов, еще 32,9% отметили, что ничего не изменилось, свидетельствуют результаты соцопроса.

42,1% респондентов назвали причиной экономического кризиса высокий уровень коррупции, 31,2% — некомпетентность власти, 12,1% — пандемию COVID-19, а 8,5% — вооруженный конфликт в Донбассе.

В 2019 году Украина стала аутсайдером рейтинга стран Европы по покупательной способности населения. Исследование составила и обнародовала компания Growth from Knowledge. Еще тогда Украина занимала последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере €1,8 тыс. (около 130 тыс. рублей).