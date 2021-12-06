Веерные отключения тепла на Украине могут начаться в середине отопительного сезона

Закупка 60,5 тыс. тонн угля у США не спасет украинцев в разгар отопительного сезона. Для бесперебойной работы ТЭС в зимний период стране нужно как минимум 10-12 млн тонн угля, считают эксперты. В сложившейся ситуации только Москва могла бы компенсировать Киеву столь солидные объемы, однако просьбы о прямой помощи ждать не приходится.

На Украину поступила вторая партия законтрактованного угля из США. Суммарный объем поставок превысил 120 тыс. тонн. По словам гендиректора компании «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева, в ближайшие дни импортированный уголь должен пополнить запасы Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС.

В декабре компания получит еще три партии американского сырья. Суммарный объем поставок в ноябре-январе составит порядка 470 тыс. тонн. Общий же объем законтрактованного угля из Польши, США и Казахстана достигнет почти 1 млн тонн (0,9 млн). Эти партии, как подчеркнули в ДТЭК, должны обеспечить бесперебойную работу теплостанций в пиковые зимние периоды.

Помимо этого, в компании «Центрэнерго» ранее сообщили о законтрактованных 1,5 тонн зарубежного угля из Казахстана (663 тыс. тонн), Польши (300 тыс.), США и Австралии. Для покрытия энергодефицита Украина также договорилась об импорте электроэнергии из Белоруссии и несколько раз экстренно запрашивала аварийную помощь у Словакии.

Фиктивная помощь США

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что предоставленных США объемов угля хватит Украине в лучшем случае на неделю. Для бесперебойной же работы местных ТЭС в разгар отопительного сезона уже сейчас стране необходимо как минимум 10-12 млн тонн. Однако на массовую закупку сырья у Киева не хватит ни денег, ни времени.

«60 тыс. тонн — это не просто мало, это — ничто. На начало прошлой недели запасы угля на ТЭС составляли 360 тыс. тонн, до этого – 350 тыс. тонн. Иными словами, за неделю украинцы израсходовали 50 тыс. тонн первой американской партии угля», — говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отмечает, что кроме самой американской партии страна за это время также израсходовала еще несколько тысяч тонн угля собственного производства. Более того, в предстоящий отопительный сезон Киев сделает ставку на атомную генерацию, задействовав одновременно 15-16 энергоблоков общей мощностью до 16 ГВт. Если хотя бы один трансформатор выйдет из строя, то его мощности придется компенсировать углем.

По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача,

уже сейчас дефицит угля на Украине составляет порядка 1 млн тонн. И законтрактованные поставки не смогут компенсировать нехватку топлива для местных ТЭС.

Придет ли на помощь Москва

В сложившейся ситуации единственным реальным выходом для Киева стала бы отправка дополнительных партий угля из России. Однако из-за очевидных политических причин власти Украины не пойдут на этот шаг даже в случае тотального дефицита сырья на местных ТЭС. В то же время у Москвы есть ряд других перспективных направлений, включая азиатские и европейские рынки, считают эксперты.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, цены российского угля для Киева в любом случае были бы не меньше $300 за тонну. Он подчеркнул, что в условиях кризиса двусторонних отношений Москва не пойдет на какие-либо скидки Украине.

«Месячная норма угля для украинских ТЭС составляет порядка 3 млн тонн в зимний период. Сейчас на складах – порядка 450-500 тыс. тонн. Только Россия бы могла компенсировать эти объемы. Но Киев не пойдет на прямой контакт с Москвой, поэтому он просто будет перекупать российское сырье у той же Польши», — предположил Юшков.

Как подчеркнул эксперт, такая схема будет очень похожа на вариант с закупкой российского газа под видом «европейских» поставок. Если же дело дойдет до веерных отключений электроэнергии у населения, то Украина задействует Евросоюз в качестве посредника для заключения «зимнего» угольного контракта с Россией.

В то же время Гривач исключил подобную возможность для Украины. По его словам, Киев сейчас находится в столь сильной конфронтации с Россией, что не пойдет ни на какие контракты со «страной-агрессором».

«Киев не будет обращаться к Москве по поводу покупки угля. Напротив, Россию будут всячески обвинять в создании энергетического кризиса на Украине. Да и в Москве недавно заявили, что не обладают свободными запасами сырья», — заключил эксперт.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Вслед за пятикратным ростом тарифов на газ для целого ряда украинских потребителей, вероятнее всего, последует и двукратное увеличение ставок на электроэнергию. Если стоимость кубометра газа повысилась для 457 тысяч украинских домохозяйств до 47 гривен или 122 рублей, то «тепло» для местных домохозяйств, вполне возможно, достигнет уровня $70-80 за МВт*ч (более 5 тыс. рублей), подчеркнули эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, основные проблемы для граждан Украины начнутся с лагом в один-два месяца — в разгар отопительного сезона. Пока что сдерживающим фактором остается контроль со стороны местного регулятора (НКРЕП), но с усилением энергокризиса комиссии будет гораздо труднее искусственно замораживать ставки.

«Действующая ставка для конечных потребителей на Украине сейчас составляет 1,44 гривны без НДС, свыше 250 кВт*ч — 1,68 гривны. При наихудшем сценарии, если остановятся ряд ТЭС, внутренние тарифы могут подняться до 3,5-4 гривен кВт*ч», — объяснил аналитик.

Эксперт добавил, если Украина продолжит активно расходовать уголь до конца года, запасов в стране хватит максимум до второй половины января 2022 года.

Наценки для Киева

Ситуация усугубляется тем, что американское сырье не сможет восполнить требуемых объемов антрацита (30-40% от всей угольной генерации) для бесперебойной работы ТЭС. В последние годы зарубежное сырье уже обходится украинской экономике гораздо дороже кузбасских и донецких аналогов — $115-120 против $80-90, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» Кондратьев.

В свою очередь, Гривач дал более пессимистичную оценку. По его словам, Киев уже сейчас платит иностранным партнерам порядка $200 за тонну угля.

«Учитывая украинскую специфику, можно предположить, что они заплатят еще большую наценку. Это серьезная проблема, так как у государственного «Центрэнерго», у которого наблюдается наиболее сильный дефицит угля на складах, и так нет денег для приобретения дополнительного топлива», — подчеркнул эксперт.

В настоящее время розничные цены на уголь на Украине уже достигли порядка 3,9 тыс. гривен за тонну при покупке навалом от 1 до 10 тонн. В некоторых случаях стоимость тонны каменного угля превышает отметку в 4,5 тыс. гривен.