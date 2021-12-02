Холдинг USM Усманова продал СОГАЗу свою долю в VK

VK переходит под контроль страховой группы вместе с соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Это стало возможным после продажи предпринимателем Алишером Усмановым своей доли компании СОГАЗу. Эксперты считают, что сделка пойдет на пользу инвесторам, поскольку VK сможет получить больше средств на развитие.

В четверг страховая компания СОГАЗ сообщила о покупке доли в «МФ Технологии», которой принадлежит контрольный пакет в VK (бывший VK Group). Руководство компании cделку уже одобрило.

«Совет директоров АО «Согаз» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3 процента голосов VK», — сообщили в страховой компании.

Председатель совета директоров СОГАЗ и глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя сделку, подчеркнул, что «руководство и команда группы VK, USM и «МегаФон», как акционеры, проделали огромную работу».

Миллер оценил сделку как «перспективную стратегическую инвестицию».

«Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK», — добавил глава «Газпрома». В результате сделки весь пакет акций в капитале VK был продан группе «СОГАЗ». Группа СОГАЗ — один из крупнейших в России страховщиков (здесь застраховано более 30% населения РФ). СОГАЗ имеет различные доли в медиактивах («Первый канал», «РЕН ТВ», «Пятый канал»).

Речь идет о продаже акций VK (ранее — VK Group, Mail.Ru Group), принадлежавших холдингу USM предпринимателя Алишера Усманова. В USM подтвердили факт продажи.

«Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам»,— приводятся в сообщении группы слова ее основателя Алишера Усманова.

«Мегафон» был упомянут в связи с тем, что холдинг USM Усманова владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии».

От соцсетей к «зеленой повестке»

Бизнес-партнер Усманова, совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия холдинга теперь будет сосредоточена на реализации «зеленой повестки» в горно-металлургических проектах — «Металлоинвесте» и «Удоканской меди». Кроме того, по словам Стрешинского, «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.

Стрешинский назвал VK «уникальной компанией, которая во многом сформировала интернет-рынок России».

Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан заявил, что он благодарен VK за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет. «Это взаимодействие стало важным элементом цифровой трансформации нашей компании. Уверен, с новым акционером VK ожидает новый виток развития», — сказал топ-менеджер.

Стоимость сделки не раскрывается. Активы VK торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Мосбирже. При текущей капитализации VK порядка 300 млрд рублей доля Усманова стоит около 135 млрд, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«До появления каких-либо официальных комментариев или инсайдерской информации можно предположить, что сумма сделки была порядка 200 миллиардов, так как у USM было 57% голосующих акций», — говорит фондовый аналитик.

По его мнению, для Усманова этот актив в некоторой степени мог выглядеть балластом, поскольку VK не приносила прибыли в этом году.

«Новость о сделке вызвала на фондовом рынке позитивную реакцию, поскольку инвесторы также прекрасно видят отчетность компании, что ее текущая стоимость на 20% ниже листинга на Мосбирже. Иными словами, инвесторам кажется, что инфоповод о смене владельца послужит существенным драйвером роста и на среднесрочном горизонте», — прогнозирует Переславский.

Под крыло государства

СОГАЗу покупка акций VK «даст полный контроль за крупнейшей социальной сетью СНГ и одним из крупнейших почтовых сервисов России, объясняют эксперты.

«Непосредственно для VK факт смены владельца может означать пересмотр ряда бизнес-процессов, что также, скорее всего, позитивно повлияет на перспективы и прибыльность компании», — говорит Переславский.

Акции VK в этом году подешевели на 32% даже на растущем фондовом рынке, уточняет ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. Однако рынок действительно положительно отреагировал на новость о продаже компании. На LSE стоимость одной депозитарной расписки выросла на 5,5%. На Мосбирже — на 6,69%. «Похоже, инвесторы сочли, что бизнес компании рос недостаточно быстро, ниже потенциала, но теперь ситуация изменится к лучшему», — говорит Суверов.

«Не исключено, то СОГАЗ в этой сделке является промежуточным покупателем, и в конце концов актив может достаться другому игроку — например, Ростелекому, заинтересованному в контроле компаний технологического сектора», — заключает Суверов.