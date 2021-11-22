Госдума освободит от НДС бизнес, раздающий продукты бесплатно

С продуктов питания, розданных бесплатно неимущим россиянам, не будут взимать налог на добавленную стоимость. Такую законодательную инициативу готовит Госдума. Если она получит поддержку, это даст наконец возможность производителям товаров и ритейлу раздавать еду в благотворительных целях без ущерба для собственного бизнеса.

Производителей товаров и торговые сети планируется освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), если они передали продукты питания на благотворительные цели.

С такой законодательной инициативой выступил депутат Госдумы Артем Метелев. «На этой неделе, а, возможно, даже завтра планирую вынести этот вопрос на координационный совет «Единой России», и до конца года необходимые поправки успеем внести на рассмотрение депутатов», — сообщил Метелев «Газете.Ru».

Корректировать придется Налоговый кодекс и закон о благотворительной деятельности. Депутат пояснил также, что речь идет о продуктах, у которых истекает срок годности, но абсолютно пригодных для употребления в пищу.

Сейчас по сложившейся практике бизнесу дешевле дождаться, пока срок годности продуктов закончится, и после этого утилизировать их. В этом случае НДС за утилизированный товар не взимается. Но если раздать бесплатно годный к употреблению товар, то за это придется уплатить в казну от 10% до 20% НДС (в зависимости от вида продукции).

До прошлого года за это взимался еще и налог на прибыль. Неудивительно, что производители товара, который не был распродан, например, из-за снижения спроса или сезонности, предпочитали отправлять его на свалку и в этом случае не платить НДС.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, ежегодно в России утилизируют не менее 17 млн тонн пищевых продуктов.

«На самом деле продуктов пропадает гораздо больше, чуть ли не в два раза. Поскольку не исследовались потери продовольствия по всей производственно-сбытовой цепочке», — поясняет глава благотворительного фонда «Русь» Юлиа Назарова.

В марте прошлого года Назарова на встрече президента Владимира Путина с представителями общественных организаций и бизнеса попросила главу государства сделать так, чтобы бизнес был заинтересован в безвозмездной раздаче продуктов. По итогам встречи президент поручил проработать эту тему.

Поручение президента недовыполнили

В итоге был обнулен налог на прибыль для благотворительных целей. «Но бизнесу это не сильно помогло. Утилизировать, а не раздавать продукты, все равно было выгоднее, потому что за бесплатную раздачу по-прежнему взимался НДС», — говорит Назарова.

Она была удивлена, «что поручение президента было выполнено только наполовину. То есть налог на прибыль обнулили, а НДС оставили».

По словам Назаровой, бизнес добивался налоговых смягчений еще у правительства Дмитрия Медведева в 2018 году, профильные министерства, включая Минэкономразвития и Минпромторг, поддержали эту идею, но традиционно против был Минфин, который боялся, что недополучит части налогов. «Но после обращения к Путину и соответствующего поручения правительству с Минфином и ФНС наконец-то был найден компромисс», — говорит Назарова.

И добавить товары первой необходимости

В Минэкономразвития «Газете.Ru» сообщили, что готовы поддержать законопроект, рабочие консультации с Госдумой уже были проведены. Более того, из налогообложения было бы неплохо исключить не только продукты, направленные на благотворительность, но и товары первой необходимости — моющие средства, товары личной гигиены и тому подобное.

«Министерство заинтересовано в развитии данной законодательной инициативы, в том числе ввиду ее экологической направленности. Это позволит снизить объем отходов на свалках», — пояснила замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Елена Иваницкая.

Она говорит, что готовящаяся инициатива идет в полном соответствии с лучшими зарубежными практиками.

«В США, европейских странах, в Бельгии, Испании, Франции и других применяется нулевой НДС для продуктов, переданных на благотворительность», — говорит Иваницкая.

У Госдумы и правительства нет единства только по одному вопросу: стоит ли ограничивать объем пожертвований, необлагаемых НДС, одним процентом от всей выручки компании-благотворителя. «Если не ограничить 1% от выручки, то не исключено, что недобросовестные компании смогут отдавать продукты некоммерческим организациям, не платить НДС, а на самом деле реализовывать продукты «вчерную», — говорит Метелев.

В сети супермаркетов «Азбука вкуса» «Газете.Ru» заявили, что полностью поддерживают инициативу об отмене НДС на продукты питания, переданные на благотворительность. «Причем мы против каких-либо ограничений. В этом вопросе наконец-то услышали ритейлеров. Надеемся на инициативу Госдумы, которая примет необходимые поправки в нужной редакции», — сообщил «Газете.Ru» Андрей Чурсин, директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Городской супермаркет» (владеет торговой сетью).