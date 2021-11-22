ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба к 2024 году планирует перевести все налоговые вычеты на автоматизированный принцип работы. Как заявили в ведомстве, в перспективе для большинства случаев не будет необходима подача стандартной декларации 3-НДФЛ. Задача же заключается в том, чтобы исключить декларацию из налоговой системы.

Декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) может исчезнуть из российской налоговой системы, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — приводит его слова РБК.

Со слов Егорова, в год ФНС получает 14 млн деклараций от физических лиц.

В мае 2021-го, напомним, в России вступили в силу изменения законодательства, согласно которым налогоплательщики теперь могут получать вычеты НДФЛ в сокращенные сроки и без направления декларации в налоговый орган. Как объясняет Егоров, ФНС пытается сделать так, чтобы налогоплательщикам было комфортно, а заполнение 3-НДФЛ можно отнести к своего рода издержкам, от которых необходимо избавляться.

«Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату», — заявил глава ведомства.

В дальнейшем ФНС планирует сделать все вычеты автоматизированными. На этот принцип работы, как ожидается, россияне окончательно перейдут к 2024 году.

Налоговая декларация 3-НДФЛ предоставляется в нескольких случаях, хотя обычно НДФЛ рассчитывается автоматически и его вычитают из заработной платы налогоплательщика. Декларация подается в том случае, если плательщик должен заплатить налог самостоятельно.

Например, это необходимо при получении дохода из-за рубежа (налоговое резидентство); при выигрыше в лотереи и азартные игры; при получении в дар имущества от лиц, не являющихся близкими родственниками; при получении дохода от продажи имущества и реализации имущественных прав; при сдачи жилья в аренду. Как правило, после момента поступления этих данных в ФНС, плательщику приходит уведомление о необходимости предоставить 3-НДФЛ.

Причем сдача декларации регламентируется конкретными сроками и в случае их нарушения наказывается штрафными санкциями. Взыскание — в размере 5% от суммы НДФЛ за каждый полный и неполный просроченный месяц. За повторное нарушение его могут увеличить, но не более чем до 30% от суммы НДФЛ. Минимальный размер штрафа же составляет 1 тыс. рублей.

Административные меры наказания не действуют лишь в отношении лиц, которые подают декларацию с целью получения какого-либо налогового вычета, доходов у них нет. В этом случае 3-НДФЛ подается в любые сроки, но заявить налоговый вычет можно только за последние три года. Иными словами, срок подачи 3-НДФЛ установлен только для тех, кто в обязательном порядке должен отчитаться о своем доходе. Доходы от работодателей в счет не идут, поскольку те отчитываются о них самостоятельно.

Услуга приема 3-НДФЛ осуществляется Федеральной налоговой службой бесплатно. Ежегодно она подается до 30 апреля. В таком случае, уплатить налог по соответствующей декларации необходимо до 15 июля. Камеральная проверка ФНС поданной декларации может проходить до трех месяцев.