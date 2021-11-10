Эксперты рассказали, почему курс АТЭС на «озеленение» не отразится на ресурсных биржах ЕС

Решение стран АТЭС отказаться от субсидирования проектов, связанных с традиционными природными ресурсами, могло бы дать импульс к снижению цен на европейском энергорынке. Однако этот эффект будет кратковременным и спекулятивным, считают эксперты.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона отказались от денежных вложений в финансирование добычи «грязных» природных ископаемых, включая газовую и угольные генерации. Казалось бы, данное решение должно повлечь за собой сокращение поставок СПГ на рынки ключевых потребителей — Китая, Японии и Южной Кореи. Однако этот процесс затормозит продолжающийся в КНР внутренний энергетический дефицит, подчеркнули в разговоре с «Газетой.Ru» эксперты.

Энергобаланс изменится не раньше 2030 года

Документ, подписанный странами-участницами АТЭС, носит преимущественно декларативный характер. Первые существенные изменения в энергетическом балансе азиатских стран, по-прежнему остро зависящих от потребления сжиженного природного газа (СПГ) и угля, произойдут не раньше 2030 года. В краткосрочной же перспективе рекордные поставки «грязных» природных ресурсов на рынки Китая, Японии и Южной Кореи продолжат оказывать негативный эффект на биржевые цены в Европе, считают эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, даже прошлогодний рекордный ввод в эксплуатацию солнечных и ветряных станций в Китае сейчас наглядно демонстрирует, что их совокупных мощностей явно не хватает для нужд внутреннего производства.

Так, в октябре 2021 года Пекин импортировал 26,9 млн тонн угля. При этом общие показатели потребления «грязного» топлива в КНР к концу декабря, по прогнозам исследовательской энергетической компании IHS, составят 310 млн тонн, что более чем на 20% больше результатов 2020-го.

«В течение ближайших 10 лет принципиально изменить энергетический вектор развития странам АТЭС будет очень тяжело. Если экономика азиатского региона продолжит расти быстрыми темпами на уровне 3-5%, тренд на использование традиционных топливных источников никуда не исчезнет. Даже прекращение субсидирования неэффективных угольных шахт в Китае не приведет к сокращению спроса на зарубежные поставки», — подчеркнул аналитик.

Эксперт также добавил, что в прошлом году Китай закрыл множество старых угольных шахт, на которых нередко происходили технологические аварии. Этим вполне могут воспользоваться российские предприятия, которые экспортируют качественный кузбасский уголь в КНР. Поставки могут увеличиться в том числе из-за кризисной ситуации в провинции Шаньси, расположенной в центральной части страны, на которую до недавнего времени приходилась большая часть производства «черного» сырья.

«Китай достаточно серьезно рассматривает возможность сокращения выбросов углекислого газа на угольных электростанциях, однако пока не заявляет о полном отказе от их использования. Показательно, что Пекин не стал подписывать итоговую декларацию климатического саммита в Глазго, как и другие ключевые мировые потребители, включая Индию с Австралией. Поэтому российский кузбасский уголь еще долго будет пользоваться экспортным спросом», — заключил Кондратьев.

Метеорологи подстегивают цены вверх

Средняя биржевая стоимость газа на европейском энергетическом рынке до конца года, с большой долей вероятности, останется на текущем уровне в диапазоне $800-1000 за тысячу кубометров. Этому сценарию способствуют неутешительные прогнозы китайских метеорологов, которые предсказывают холодную зиму в северных и центральных провинциях азиатской страны. В итоге количество зарубежных поставок СПГ и угля в ближайшие месяцы кардинально не изменится, что будет напрямую сказываться на топливной нехватке в европейских подземных хранилищах и портах, считают эксперты.

По словам научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, некоторый импульс европейским рынкам решение АТЭС могло бы дать в том случае, если бы имплементация (одобрение резолюции в национальных парламентах стран азиатского региона) не носила долгосрочный характер. Закрепление подобных решений может занять как месяцы, так и годы. Более того, эта декларация может быть пересмотрена в будущем, исходя из сложившейся конъюнктуры на мировом энергетическом рынке.

«На саммите в Глазго Украина всех удивила, заявив о полном отказе от угольной генерации через 20 лет. Однако на фоне текущей острой топливной нехватки и закрытии некоторых производств в этот сценарий верится с трудом. Та же Польша, которая в еще большей степени зависит от угля, провозгласила отказ от «черного» природного ресурса к 2040 году. Заявления АТЭС из этой же серии — пообещали и разошлись», — отметил Митрахович.

За 2020 год Китай открыл в 3 раз больше угольных мощностей, чем все остальные страны мира вместе взятые. Речь идет о колоссальных объемах генерации общим объемом порядка 10-20 ГВт, что сопоставимо с выработкой энергии 10 блоков современных атомных станций.

В то же время работа новых угольных шахт в Китае явно рассчитана на несколько десятилетий вперед, что только обострит и без того напряженную конкуренцию поставок СПГ между Пекином и Брюсселем.

Самое худшее время для спекуляций

На фоне продолжающегося роста спроса не традиционные природные ресурсы, включая нефть, уголь и газ, подписание деклараций об отказе от субсидирования «грязного» топлива кажутся очень несвоевременными. В прошлом году такой документ сильно бы повлиял на биржевую стоимость ключевых энергоносителей. Более того, многие специалисты открыто провозглашали прохождение пика потребления нефти в 2019 году из-за распространения коронавирусной пандемии и резкого спада использования ископаемых ресурсов, считают эксперты.

По словам Митраховича из Финансового университета при правительстве РФ, спрос на традиционные источники энергии за прошедшие месяцы не только почти достиг допандемийных значений, но уже в начале 2022 года рискует превзойти эти показатели. Это происходит на фоне относительного простоя гражданской авиации, которая потребляет значительное количество керосина.

«Авиационный керосин составляет 8-10% от общего объема мирового потребления нефтепродуктов. Сейчас же показатели оказались на уровне 99-100 млн баррелей в сутки, с учетом же восстановления авиарынка цифры могут увеличиться до рекордных 110 млн баррелей. Та же история с углем и газом. Поэтому вся эта история с АТЭС не более чем жонглирование «зелеными» ценностями»,

— объяснил эксперт.

С ним оказался солидарен директор Института национальной энергетики Александр Правосудов, который отметил несовпадение экономических интересов среди стран-участниц АТЭС. По мнению аналитика, в настоящее время тот же Китай, очевидно, делает ставку на скорое восстановление внутреннего производства, а Россия, несмотря на подписание «лесной» резолюции в рамках климатического саммита в Глазго, по-прежнему зависит от экспорта традиционных углеродных ресурсов.

«Дешевизна угля — его главное преимущество. В Китае в большинстве крупных мегаполисах сейчас наблюдается экологическая катастрофа, атмосферу заполняет ядовитый смог, однако больше 50% в энергетическом балансе страны по-прежнему занимает уголь. В Индии наблюдается та же история. Поэтому страны, у которых много лесных массивов, требуют энергетических бонусов, увеличивая угольный экспорт под ширмой климатической заботы», — резюмировал Правосудов.

Эксперт также отметил парадокс использования лесных массивов в качестве поглощающего источника углекислого газа. Так, за последние 10 лет вместе с фиксацией увеличения СO2 учеными, как ни странно, было выявлен и рост «зеленых» площадей в мире. Получается климатическая ловушка, при которой растениям и деревьям нужно большее количество парниковых газов для жизненного функционирования, и только затем уже происходит его поглощение с выделением кислорода. Однако данная концепция по своей природе в корне противоречит глобальному тренду по сокращению опасных выбросов.