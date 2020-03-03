Борьба с подделками: алмазы поставят на учет

Минфин введет учет золота и драгметаллов на государственном уровне. Мера должна помочь бороться с подделками: одна из наиболее распространенных на ювелирном рынке схем заключается в продаже потребителю синтетических камней по цене натуральных. По оценкам «Алроса», порядка 80% синтезированных в лаборатории камней продают по такой схеме.

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Особенно рискуют купить подделку покупатели недорогих бриллиантов — на камни массой до 0,29 карата, бриллиантовую крошку, сертификатов не существует, поэтому проверить их подлинность невозможно. В то же время в России именно на них сегодня приходится основой спрос.

Как устроена торговля ювелирным контрафактом и как Минфин планирует контролировать рынок — в материале «Газеты.Ru».

Бой с тенью

Минфин намерен сделать прозрачным российский рынок драгметаллов. В действующий с 1998 года закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» внесены необходимые поправки. Документ внесен в Госдуму в конце января, ожидается, что его рассмотрят в первом чтении в апреле.

Масштабы теневого оборота в ювелирной отрасли России Минфин оценивал в 58%.

Последние данные министерства относятся к 2017 году. Тогда же президент Владимир Путин поручил правительству навести порядок на рынке ювелирных изделий.

Суть вносимых поправок — ввести в России государственный автоматизированный учет золота и других драгоценных металлов, а также драгоценных камней и готовых ювелирных изделий из них. Система называется ГИИС ДМДК — Государственная интегрированная информационная система драгметаллов и драгоценных камней — она аналогична тем госсистемам, которые уже действуют в сфере оборота алкоголя или, например, древесины.

«Документ направлен на повышение эффективности регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, а также защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли», — прокомментировали «Газете.Ru» инициативу в Минфине.

Ранее Минфин и АО «Гознак» завершили пилотный проект, во время которого через ГИИС было проведено 707 партий драгоценностей общей стоимостью 12,4 млрд рублей. Система была признана в целом успешной, хотя у Гильдии ювелиров России и Торгово-промышленной палаты РФ были замечания.

Предполагается, что под обязательную маркировку и введение в информационную систему попадут алмазы и обработанные алмазы (бриллианты), рубины, сапфиры, изумруды, все драгметаллы и собственно ювелирные изделия из них.

ГИИС должна выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах — от добычи драгметаллов и камней до производства и продажи ювелирных изделий. Продажа в цепочке, которую планирует отслеживать Минфин, — самая проблемная зона. В первую очередь, это затрагивает интересы тех покупателей, которые предпочитают ювелирные изделия с бриллиантами.

Самый распространенный и прибыльный способ обмана покупателей — заменить природный бриллиант на искусственно выращенный (синтетический), заработав на разнице в цене, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. Чем крупнее бриллиант, тем больше разница в стоимости украшения с натуральным и синтетическим камнем.

«Мы не имеем ничего против синтетики, но нас не устраивает, когда синтетику пытаются реализовать под видом природных камней. Одним из ключевых вопросов является разделение указанных рынков», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» куратор законопроекта, замминистора финансов РФ Алексей Моисеев.

Не исключено, что одновременно с введением маркировки ювелирных изделий заработает мобильное приложение для покупателей, сообщил «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин. Так они смогут прямо в магазине проверить качество изделия, его состав, натуральность и легальность.

Без гарантий

Сейчас каждое ювелирное изделие в любой торговой точке страны имеет все необходимые сертификаты. Но они не дают гарантий, что покупатель приобретает натуральный бриллиант, а не синтетический.

В стране нет известных компаний, которые бы официально торговали украшениями с синтетикой, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе «Алроса», одной из крупнейших в мире компаний по добыче и обработке алмазного сырья.

«Но зато в России много магазинов, в которых предлагают «кольцо с десятком бриллиантов за несколько тысяч рублей». Что говорит о значительном риске подмены бриллианта или завышения его характеристик», — подчеркнули в «Алроса».

Покупатели подмену, как правило, не замечают.

«Дотошных покупателей, которые требуют провести экспертизу, показать маркировку изделия, немного. Подтвержденных случаев подмены еще меньше, порядка 4% от всех обращений», — говорит гендиректор «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин.

Тем не менее Гильдия признает, что ювелирный рынок наводнен синтетикой и подмены нередки. Контрафакт составляет примерно 10%, уточняет Уткин.

Не защищены от подделок, в первую очередь, покупатели недорогих изделий. Средний чек покупки ювелирной продукции составляет, по данным Гильдии, от 3,5 до 8 тысяч рублей.

«Основной спрос сегодня наблюдается на украшения с мелкими бриллиантами массой до 0,29 карата, бриллиантовой крошкой. На камни такой массы сертификаты не делают и не будут делать даже после внедрения ГИИС, это дорогая процедура, невыгодно», — обращает внимание арт-директор конкурса «Русская бриллиантовая линия» Ирина Слесарева.

Синтетические (лабораторно выращенные) алмазы нередко качественнее натуральных, отмечает заместитель руководителя Московского геммологического сертификационного центр ФКУ «Пробирная палата России» при Минфине РФ Анастасия Ефремова. По ее словам, быть уверенным в натуральности драгоценного камня можно только при наличии сертификата или геммологическом заключении авторитетных лабораторий. На изделии должна быть лазерная метка или он должен быть запакован в специальный контейнер, который отвечает требованиям просматриваемости камня со всех сторон, обеспечивает защиту от вскрытия и подмены.

Металлическая часть ювелирного украшения должна иметь клеймо.

«Все зависит от порядочности изготовителя, который в документах на товар указывает характеристики вставки. Поставщик бриллиантов порой сам не знает, какого рода вставки он продает, так как он покупает их у третьего лица. В документах могут значиться природные бриллианты, а на поверку — часть из них лабораторно выращенные», — предупреждает Ефремова.

По ее словам, для полноценной диагностики необходимо иметь сложное дорогостоящее оборудование, но небольшие и даже средние производители не могут себе это позволить.

^^^Россияне против трендов^^

Пока в России только еще планируют ужесточить регулирование рынка драгоценных камней, на Западе наметился противоположный тренд. Синтетические алмазы позиционируют как экологичную альтернативу природным алмазам.

Та же «Алроса» рассматривает рынок синтетических алмазов ювелирного качества как ущерб алмазной отрасли. И довольно существенный — примерно на $500 млн ежегодно. Порядка 80% синтезированных в лаборатории камней продают нелегально, выдавая их за натуральные, подсчитали в компании. Это, конечно, недопустимо с точки зрения производителей и продавцов алмазов.

Но сейчас даже лидер рынка по добыче природных алмазов De Beers инвестирует в производство искусственных минералов. Отношение покупателей к искусственно выращенным камням в мире меняется.

«В России традиционно любят натуральные камни, полагая, что у камней есть энергетика и душа. Попробуйте подарить своей девушке колечко с синтетическим камнем, узнаете о себе много интересного», — иронизирует Слесарева.

По ее словам, в Европе к выращенным искусственно бриллиантам совсем другой подход. Там синтетика позиционируется как экологически чистый материал, обладающий характеристиками природных камней. Главное, чтобы «кролик не пострадал».

Зачем наносить ущерб природе, если можно вырастить такие же камни в лабораториях? Не так давно эта тема обсуждалась профессиональным сообществом на площадке выставки Vicenza Oro в Италии, куда съезжаются производители драгоценностей со всего мира. Обращаясь к своим коллегам, президент международной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери призвал: «Дорогие дамы, да, это синтетика, но это натуральная синтетика!»

«А в России лучше продаются природные камни», — заключает Слесарева.

Ученые Стэнфордского университета нашли способ быстрого изготовления алмазов из нефти и природного газа. Синтетические камни ввозятся, зачастую нелегально, из Китая, Индии, Таиланда, Армении. Но уже сейчас в Москве открыты два производства синтетики, по одному — в Новосибирске, Троицке. В Псковской области на территории особой экономической зоны «Моглино» также планируют производить искусственные алмазы.