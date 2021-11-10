В Молдавии допустили нехватку средств для выплаты долга за российский газ

Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляет $709 млн (около 50 млрд рублей по текущему курсу), он должен быть погашен в течение пяти лет. Но средств на выплату задолженности может не хватить, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан. Убытки «Молдовагаза» в прошлом году составили 2,75 млрд рублей.

У «Молдовагаза» может не хватить денег, чтобы рассчитаться с «Газпромом» по долгу за поставленное в предыдущие годы топливо. Об этом заявил глава молдавской компании Вадим Чебан во время пресс-конференции 10 ноября, сообщает Unimedia

По его словам, после аудита задолженности, который должен завершиться в 2022 году, энергетическая компания согласует план по реструктуризации долга. «У нас есть план по выплате долга «Газпрому» на пять лет. Он будет выплачиваться, в том числе, за счет внутренних резервов, однако их может не хватить», — сообщил Чебан.

Согласно финансовой отчетности «Молдовагаза» за прошлый год, компания на 31 декабря 2020-го показала почти 677 млн молдавских лей чистого убытка (около 2,75 млрд руб.). 2019 год был для «Молдовагаза» прибыльным (чистая прибыль в 22,3 млн молдавских лей — около 90,5 млн руб.)

Газовый долг Молдавии перед «Газпромом» с учетом пеней и неустоек составляет $709 млн (около 50 млрд рублей по текущему курсу) без учета обязательств Приднестровья. Изначально Кишинев не хотел признавать свою задолженность, но в октябре российская компания пригрозила, что приостановит закачку топлива с 1 декабря. В итоге в конце октября стороны смогли договориться и заключить новый пятилетний контракт. В соответствии с ним цена за тыс. кубометров газа для Молдавии составит $450, Россия не будет приостанавливать закачку топлива, а Кишинев, в свою очередь, обязуется в следующем году провести аудит долга и рассчитаться по нему.

Общий размер долга составляет $7,5 млрд, и большая его часть приходится на непризнанное, но фактически независимое от Кишинева Приднестровье, где расположены наиболее энергоемкие предприятия. По данным ТАСС, суммарный импорт российского газа в Молдавию составляет около 3 млрд кубометров в год, 1,9 млрд из них потребляет именно Приднестровье. Молдавия не хочет платить по долгам, накопленным на другом берегу Днестра.

Премьер-министр республики Андрей Спыну утверждал, что долг начал копиться еще в 1994 году. Президент страны Майя Санду обвинила предыдущие власти в том, что они недостаточно сделали для диверсификации молдавской энергетики и фактически приобретали газ (основной энергоноситель, он закрывает около 80% потребностей Молдавии) у единственного монополиста.

Однако предшественник Спыну, бывший глава молдавского правительства Ион Кику отмечал, что большая часть задолженности перед Москвой сформировалась в тот период, когда Санду и ее команда возглавляли кабмин. Без учета штрафов, долг перед «Газпромом» составляет $444 млн, основная его часть сформировалась в 2011-2015 годах, а после этого задолженность не накапливалась.

«Итак, 394,1 миллиона долларов накоплены в виде долга в 2011-2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были в правительстве. Может, поэтому россияне просят их выплатить долг сейчас?» — говорил Кику в конце октября.

После заключения нового газового контракта национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии более чем в два раза подняло тариф на газ — с $235 до $536 за тысячу кубов. До этого Спыну предупреждал, что тарифы на газ увеличатся на месяц. Кику назвал это повышение «геноцидом». «Спровоцировать рост на 240% тарифа, который регламентирует государство, могла только компания безграмотных чиновников», — написал он. Экс-премьер отметил, что большинство жителей республики не смогут платить за топливо по такой цене.

На пресс-конференции 10 ноября Вадим Чебан признал, что тариф на газ завышен, но объяснил, что никто не ожидал текущего повышения цен на энергоносители в Европе. По словам главы «Молдовагаза», в ближайшее время власти объявит размер компенсации, которые будут получать потребители в связи с повышением тарифа. Если цены на газ на европейском рынке понизятся, Чебан пообещал снизить и тариф. В противном случае он останется таким же как минимум до конца года.

На фоне прошлогодней убыточности и необходимости в следующем году выплачивать долг «Газпрому» молдавский газовый оператор планирует консолидировать свои активы, чтобы сэкономить. В частности, 12 газотранспортных компаний, входящий в структуру «Молдовагаза» будут объединены. Чебан заявил, что это позволит экономить только за счет фонда зарплаты около 110 млн лей ежегодно (446 млн руб. или $6,2 млн).

В целом же, по прогнозам на ближайшие 14 месяцев, компания рассчитывает сэкономить благодаря новому контракту с «Газпромом» около $405 млн по сравнению с закупочными ценами на рынке. Однако эта экономия может быть достигнута, если не будет новых скачков цен на топливо на биржах, а параметры соглашения с российской компанией не будут пересмотрены.