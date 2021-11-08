Отказ ОПЕК уступать давлению Вашингтона, анализ итогов саммита G20 и стратегия Польши в отношении Евросоюза — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

В начале прошлой недели эксперты продолжали давать оценки состоявшемуся в Риме саммиту G20, в котором в видеорежиме участвовал президент России.

«Владимир Путин выступил на заседаниях G20 по обеим обсуждавшимся темам («Мировая экономика и глобальное здравоохранение» 30 октября и «Изменение климата и окружающая среда» 31 октября). Он подчеркнул, что серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках — первопричина нестабильности на рынках, роста цен на энергию и продовольствие», - отмечает «Мейстер».

«Президент заявил, что энергетика России — одна из самых чистых в мире: доля энергии от безуглеродных (АЭС, ГЭС, ветряки и солнечные батареи) и низкоуглеродных (газовые ТЭС) источников составляет 86%. Наша страна планирует обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Путин подчеркнул: для решения проблемы глобального потепления сокращать объемы выбросов недостаточно, нужно наращивать поглощение парниковых газов, поэтому Россия намерена повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии.

Словом, президент произнес образцово монетаристскую и образцово «зеленую» речи, на фактах доказав, что Россия проводит ответственную политику, чего нельзя сказать о ведущих западных странах. Впрочем, прозвучавшее из уст Путина напоминание об опасности глобальной инфляции вряд ли хоть что-то изменит в политике ФРС и евроцентробанка», — полагает канал.

Тем временем уже в середине недели страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок, вынудив американского президента Джо Байдена искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции.

«ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть… Он (Байден) может призвать их к увеличению поставок, и они на прошедшей неделе предпочли этого не делать. Президент изучает все возможности, которые есть в его распоряжении», - сказала министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.

«Ну да, ничего удивительного, с учетом чехарды с ценами весной прошлого года. И того, с каким трудом были достигнуты соглашения в рамках ОПЕК+ о регулировании добычи нефти. Рисковать по призыву Джо Байдена желающих нет. Пока что, во всяком случае», — констатирует «Доктор прописал».

На прошлой неделе демократы в США лишись губернаторства в штате Вирджиния. Кажется, американским избирателям перестала нравится энергетическая политика этой партии, негативные последствия которой выразились в росте цен на бензин.

В этой связи РИАN обратил внимание на обложку нового выпуска журнала Der Spiegel: «Операция «Возвращение».

«Пока англоязычная пресса пишет о годовщине президентства Байдена, немецкий журнал напоминает о существовании Трампа, который, по мнению редакции, «снова может стать президентом». Der Spiegel называет бывшего американского лидера «самым опасным пенсионером в мире» и отмечает, что в некоторых штатах его сторонники хотят изменить выборное законодательство, чтобы его победа в будущем стала более вероятной», — отмечает канал.

«Это было бы не что иное, как государственный переворот законными средствами», — говорится в редакционной статье.

А вот ИА «Стекломой» в этот раз обратил внимание на злоключения Польши в Евросоюзе.

Как известно, в Польше действует одно из самых жестких (если не сказать жестоких) в мире антиабортных законодательств. Старая европейская шутка о том, что «польский абортарий – это автобус с беременными полячками на границе с Чехией», является шуткой лишь отчасти. Однако с прошлой осени аборты в стране находятся фактически под полным запретом.

По стране прокатилась волна грандиозных протестных акций, в которых приняли участие около 400 тысяч человек: невиданные цифры за всю посткоммунистическую историю Польши. Однако правящая партия «Право и справедливость» во главе с патентованным русофобом Ярославом Качинским смогла отбиться и спустить дело на тормозах. <...>

«Антидемократическая» деятельность польских властей давно уже мозолила глаза властям Евросоюза, но в этом году противоречия между Варшавой и Брюсселем вышли на новый уровень. В ЕС задаются логичным вопросом: если поляки не признают верховенство наших общих законов, то почему они продолжает получать наши льготы и субсидии, а самое главное – почему они до сих пор в ЕС?

В Варшаве сдавать назад не собираются: польский сейм уже рассматривает законопроект о пожизненном (!) тюремном сроке участникам «нелегальных» абортариев. <...>

Всё это выглядит, как попытка вынудить Брюссель пойти на крайние меры – заморозить финансовую помощь польской экономике, ввести санкции или приостановить членство страны в европейских институтах. Это, в свою очередь, создаст нужный идеологический фон для напрашивающегося выхода Польши из состава ЕС», — полагает канал.

В свою очередь, экономист Никита Кричевский в своей «Антискрепе» напомнил, что приблизительно год назад Apple объявила, что больше не будет класть адаптер питания и проводные наушники в комплект с новым iPhone.

«Компания объяснила свое решение заботой об экологии. Как будто в предыдущие 15 лет с экологией было все в порядке, — рассуждает профессор. — Новшество объяснимо – зарядки универсальны, к тому же отказ от комплектации адаптером и наушниками способствует «подсаживанию» потребителей на продукты Apple.

Тем не менее, с момента отказа Apple только у нас продала 1,2 млн этих устройств на 2,6 млрд руб., что на 884% больше в штуках и на 1000% — в деньгах год к году. Спрос на аналогичные устройства Samsung, последовавшей примеру Apple, увеличился скромнее: на 33% в штуках и на 36% в деньгах, поскольку для этих устройств больше совместимых аксессуаров. <...>

«Не знаешь, кому отдать пас, передай мяч Гаврилову», — так в 80-х говорили болельщики футбольного «Спартака» и сборной про Юрия Гаврилова. Применительно к экоповестке, это звучит так: не знаешь, как объяснить неудобство потребителя, кивай на экологию — точно прокатит», — резюмирует Кричевский.

Ну и, наконец, о спорте.

«Послеолимпийский чемпионат мира по художественной гимнастике закончился ровно так, как и все чемпионаты последних десятилетий: у России 7 золотых медалей из 9 и 13 всего. Не представляю, чего этот ЧМ стоил Дине Авериной и физически и особенно эмоционально, но ответ на вопрос, чьи в лесу шишки, дан: пять побед в шести дисциплинах - и стала 18-кратной чемпионкой мира, рекорд всех времен», — отмечает «Адекват».

«На Олимпиадах комплектов наград в художке, как известно, два, а не девять. Девы, которые уехали из Токио с золотыми медалями, на этот ЧМ сочли за лучшее не приезжать - ни израильтянка-одиночница, ни болгарская команда. Поскольку бесконечно пропускать ход не получится, не приходится сомневаться, что на следующем ЧМ и ту и других наши будут ждать вот прямо изо всех сил», — пишет телеграм-канал.

На этом все.

До следующей недели.