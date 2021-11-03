Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет

В России продолжается бум IT-специальностей. Популярнее всего сейчас программирование, сообщили «Газете.Ru» в hh.ru. Эксперты при этом советуют обратить внимание и на другие профессии, связанные с этой сферой: например, аналитику, дизайн, разработку игр. Перспективными также будут специальности, связанные с построением экосистем, климатическим моделированием, внедрением зеленых технологий, прогнозированием будущего.

Когда речь заходит о перспективных профессиях, одна из первых ассоциаций — IT-сфера. И на нее действительно стоит обратить внимание, отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

По ее словам, наиболее популярное направление сейчас в IT – это программирование. На его долю среди других вакансий в этой сфере сейчас приходится почти 64%. По уровню дохода на первом месте также программирование: медианная зарплата по России в 2021 году составляет около 105 тыс. рублей. При этом чем больше человек будет знать языков программирования, тем более востребованным он будет.

Однако есть много других специальностей, связанных с IT, подчеркнула Святицкая. «Это, конечно, касается и дизайна, и маркетинга, аналитики, Big Data, product-менеджмента, project-менеджмента. И все, что касается игр: геймдев (разработка игр. – «Газета.Ru») и геймдизайн», — привела примеры эксперт.

Геймдев и геймдизайн сейчас находятся на втором месте по уровню дохода после программистов: их медианная зарплата по России составляет около 104 тыс. рублей. На третьем месте – бизнес и управление в IT (примерно 96 тыс. рублей).

Далее – менеджмент в IT (82 тыс. рублей), аналитика и Data Science – 78 тыс. рублей, дизайн – примерно 61 тыс. рублей, маркетинг в IT – около 57 тыс. рублей. Однако это средние зарплаты по стране: в Москве, например, они гораздо выше.

Отдельно Ирина Святицкая обратила внимание на аналитику. «Аналитики очень нужны бизнесу. Может, сейчас заработные платы у них меньше, чем у разработчиков, но если мы говорим про крупные российские и международные компании, про сферу IT, то у аналитиков примерно одинаковые заработные платы с разработчиками, а иногда даже и выше. И за ними такие же очереди из работодателей», — рассказала она.

Спрос сейчас также растет на специалистов по 3D-интерфейсу, отмечает коммерческий директор Skillbox Артем Казаков. Это связано с тем, что компании Facebook и Apple, задающие тренды, разрабатывают трехмерные операционные системы. На фоне высокой конкуренции за качественный и оригинальный контент все более востребованным становятся специалисты по визуальному и аудио-оформлению: декораторы, операторы, саунд-дизайнеры, монтажеры и профильные фотографы.

«Одно из самых многообещающих и пока недооцененных направлений игровой индустрии — это киберспорт, — подчеркивает Казаков. — Благодаря приковывающим внимание всего мира турнирам в киберспорт идут бренды и спонсоры, а многомиллионные призовые фонды становятся привлекательным источником дохода для геймеров». По его словам, в этой сфере стоит присмотреться к таким специальностям, как геймдизайнер, медиаменеджер, создатель спецэффектов, концепт-художник.

Не только IT

Однако, как бы ни была популярна IT-сфера, нельзя всем быть разработчиками или аналитиками, отмечает Ирина Святицкая из hh.ru. Поэтому нужно помнить, что если человек суперпрофессионал в каком-то деле – он никогда не останется без работы.

«Кому не нужен хороший юрист? Кому не нужен хороший врач, особенно в нынешние времена? Кому не нужен хороший парикмахер, повар? Везде нужны профессионалы. Профессионалы рождаются благодаря способностям конкретного человека и его увлеченности, интересу к делу», — подчеркнула она.

Однако есть профессии, которые находятся в зоне риска. В частности, это связано с автоматизацией рабочих процессов, с роботизацией. Например, под угрозой могут оказаться водители такси — из-за появления беспилотных автомобилей. Однако сейчас нельзя предугадать, когда именно они будут массово внедряться, и можно ли будет полностью отказаться от управления человеком.

«Это огромное количество рабочих мест. Огромное количество бизнесов с этим связано. И непонятно, насколько выгодно (через сколько лет) будет заменить весь транспорт на беспилотный»,

— отметила Святицкая. Она добавила, что это вопрос не только технологий, но и эмоциональной готовности общества к таким изменениям.

По мнению директора Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Александра Чулока, чрезмерный интерес к IT, который сейчас наблюдается в России, без учета других глобальных трендов, облика будущего экономики и общества, может привести к «опасным» результатам.

«Это можно сравнить с тем, как у нас в перестроечное время все считали, что нужно быть юристами и экономистам, был высокий спрос на получение этих профессий. Я сейчас наблюдаю то же самое. Вот вы спросите, сколько сейчас работает по специальности юристов и экономистов? И то же самое может с IT произойти, при всей важности этой отрасли», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Профессии будущего

Выбирая себе сферу деятельности, лучше мыслить не специальностями, а компетенциями, советует Александр Чулок из НИУ ВШЭ. Специальность – это как маркетинговое название, а навыки, требования к ней могут меняться.

«Сначала, например, это кибербезопасность, потом эпидемиологическая безопасность, потом ментальная безопасность. Если Цукерберг реализует свою метавселенную, и через 10 лет там будет миллиард пользователей, то нужны будут специалисты не только по кибербезопасности, но и по ментальной безопасности, владеющие как навыками работы с нейроинтерфейсами и другими перспективными технологиями, так и основами философии, психологии, этики. Поэтому важно рассуждать здесь не в терминах специальности, а в терминах требований, которые в свою очередь диктуются глобальными трендами», — пояснил эксперт.

При этом Чулок посоветовал не пытаться экстраполировать тренды из настоящего в будущее: можно угадать, а можно нет. Но задумываться над тем, каким будет будущее, его ключевые сценарии, характеристики, нужно.

«Здесь мы приходим к тому, что, во-первых, это будущее будет связано с экосистемами. Цифровыми, физическими или киберфизическими. Безусловно, нужны будут специалисты, которые в них хорошо разбираются. Во-вторых, мы понимаем, что перспективы, конечно же, будет связаны с роботизацией, IT платформами, анализом больших данных и применением их в разных сферах. И, скорее всего, будут востребованы специалисты, которые смогут интегрировать эти передовые технологии в экономику и общество. От психологов и специалистов по работе с роботами, до, например, цифровых ассистентов, помогающих людям войти в этот новый мир», — рассказал эксперт.

Также важны вопросы, связанные с изменением климата, которые часто недооценивают, добавил Чулок. Речь идет не только ESG-стандартах или декарбонизации, а о более глобальных вещах: это моделирование природных явлений, построение нового класса математических моделей, технологии терраформирования (изменение климатических условий, технологии формирования ландшафта), управления климатом, восстановление биоразнообразия, а также построение биоэкономики. Объемы последней к 2025 году оценивается в $8 трлн.

«Это покруче, чем рынки нефти, газа и так далее. Это большой пласт специальностей, которые помогают эту экономику развивать, переводить на зеленые рельсы традиционные сектора экономики»,

— отметил Александр Чулок.

Также будут востребованы специалисты, которые будут помогать трансформировать традиционные сектора экономики: снизить издержки, расширить возможности предложения товаров и услуг, в том числе в рамках концепции PaaS (Product-as-A-Service – «товар как услуга»). Например, сейчас в агропромышленном комплексе резко вырос спрос на беспилотную технику из-за того, что на фоне пандемии стало трудно привлекать сезонных рабочих. Бурно развиваются креативные индустрии, построением которых озаботились не только страны, но и отдельные города или регионы. Специалисты по таким областям будут очень востребованы ближайшее время.

Кроме того, нужны настоящие профессионалы по работе с будущим, которые могут делать научно обоснованные форсайты (процесс систематического научно обоснованного формирования будущего с вовлечением ключевых стейкхолдеров — бизнеса, науки, общества, государства), прогнозы как на средне- так и долгосрочный период, заглядывая за горизонт 20-30 или даже 50 лет, и выступая «мульти переводчиками» с языка науки, бизнеса, государства для достижения наиболее благоприятных сценариев.

Сейчас, например, наблюдается большой спрос на мониторинг трендов — трендвотчинг, аналитику слабых сигналов (информационные потоки с неполной или нечеткой характеристикой) и джокеров – событий с низкой вероятностью, но масштабными эффектами.

«Люди поняли, что им не хватает системных, научно обоснованных знаний о будущем. Многие российские компании, следуя мировым трендам, стали формировать собственные системы раннего предупреждения – сканирования будущего, опираясь на помощь форсайт-центров, используя анализ больших данных и дополняя его собственной отраслевой экспертизой», — отметил Чулок.

При этом встроиться в цифровое будущее, по его мнению, шансы есть у всех: и у людей, более склонным к точным наукам, и у «гуманитариев». «Вообще разделение на «технарей» и «гуманитариев» больше характерно для прошлого века. Идет смешение, комбинация навыков. Soft skills, hard skills, digital. Здесь шансы есть у всех», — заключил эксперт.