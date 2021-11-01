Росрыболовство может ввести пятилетний мораторий на вылов воблы

Вобла находится на грани исчезновения. Для изменения ситуации может быть введен пятилетний мораторий на ее промысловый вылов. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что такие меры могут обанкротить местные компании. К тому же надо решать вопрос с работой гидроэлектростанций, сбрасывающих воду во время нереста.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) зафиксировал катастрофическое снижение популяции воблы. Это следует из отчета Волжско-Каспийского филиала этого института.

«Некогда самый многочисленный вид, составлявший до 40% от улова полупроходных и речных рыб астраханского бассейна, сейчас находится в депрессии с сохранением отрицательной динамики на перспективу», — говорится в отчете.

По данным ВНИРО, с начала 2000-х годов запасы воблы в Каспии уменьшились более чем в два раза, улов за этот период снизился в шесть раз, а за весь период наблюдений – 140 лет с момента создания института — более чем в 100 раз.

ВНИРО — головной институт рыбохозяйственной отрасли России, был основан 140 лет назад. Входит в структуру Росрыболовства, координирует научную и практическую деятельность по развитию рыбохозяйственного комплекса страны.

Для восстановления популяции воблы научно-промысловый совет ВНИРО готов внести предложение о введении моратория на вылов на пять лет.

Однако, как рассказал «Газете.Ru» вице-президент НO Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Сергей Одинцов, инициатива с пятилетним мораторием и для частных рыбаков, и для компаний обсуждалась на совете, но не прошла — туроператоры, промысловики и власти региона были против.

«Но зато прошло предложение не применять в следующем году с 1 по 10 апреля (в начале нереста) мелкоячеистые невода», — отметил он.

Еще одно предложение отраслевого совета — ввести запрет вылова воблы для частников и туристов с 20 апреля по 1 мая. «И если в эти даты рыбаку попадается вобла, то ее следует отпускать», — говорит Одинцов. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Кроме того, по его словам, не нашло поддержки предложение снизить норму вылова рыбы (любой) с нынешних 10 кг на человека в сутки до 5 кг.

Маржинальная вобла

В этой истории с защитой запасов воблы имеется четкий социальный подтекст, считает глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Если ввести мораторий, то местные рыболовецкие компании могут стать банкротами. Вобла — самая маржинальная рыба Каспия. Разумеется, из тех пород, которые разрешено ловить»,

— поясняет Савельев.

Второй год подряд общий допустимый улов воблы для промышленного лова на Каспии и Волге составляет 1,3 тыс. тонн. И эту норму рыболовы-промышленники выбирают на 100%. «Других видов рыб ловится не меньше, а в некоторых случаях, как, например, с сазаном, даже больше, но там и прибыль меньше», — уточняет Савельев.

Предложения астраханских ученых и представителей отрасли будут направлены сначала в Росрыболовство, а затем в Минсельхоз.

При этом принципиальных возражений у Росрыболовства по данному вопросу нет. «При регулировании промысловой нагрузки ученые рекомендовали приоритетом предусмотреть пропуск максимально возможного количества воблы на ее естественные нерестилища», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Росрыболовства, не уточнив, впрочем, возможную продолжительность моратория.

В Минсельхозе «Газете.Ru» подтвердили, что готовы прислушаться к мнению рыбаков и отраслевых ученых. «Обеспечение сохранения запасов водных биологических ресурсов является одной из стратегически важных задач, стоящих перед Минсельхозом. При поступлении обоснованных научных предложений от Росрыболовства они будут рассмотрены в установленном порядке», — сообщили в министерстве.

Есть еще одна проблема, которую ни астраханские рыбаки, ни Минсельхоз решить на своем уровне не могут. При этом без решения этой проблемы говорить о воспроизводстве рыбы бессмысленно. Это сброс воды гидроэлектростанциями во время пика потребления электроэнергии. Для того, чтобы нарастить генерацию, ГЭС сбрасывает больше воды и реки мелеют, икра или мальки гибнут. «Но в России в приоритете всегда производство электроэнергии, а не воспроизводство рыбных ресурсов», — говорит глава Информационного агентства по рыболовству Савельев.

Он выступает за самые жесткие природоохранные меры. «Осетров в низовьях Волги и на Каспии уничтожило беспощадное браконьерство. Настала очередь и остальной рыбы», — говорит Савельев.

Рыбоохрана не в состоянии пресечь этот биотерроризм, уверен эксперт. «Проблема не только с воблой. Запасы всей астраханской рыбы катастрофически подорваны. Исчезли вообще проходные рыбы: каспийская минога, шип, севрюга, каспийский пузанок, черноспинка, волжская сельдь, каспийская кумжа, белорыбица и каспийская шемая. Это национальная трагедия», — считает Савельев.

Пиво без воблы — деньги на ветер

За воблой каждый год приезжают в Астрахань тысячи туристов. По оценкам экспертов, они увозят с собой порядка 500-800 тонн этой рыбы. Член совета Астраханской туристической лиги, владелец рыболовной базы «Замьяны 77» Дмитрий Желясков не исключает, что мораторий может привести к банкротству ряда рыболовецких компаний и что она попросту исчезнет из продажи.

«Воблу ловят именно с середины апреля по первые числа мая, когда идет нерест. В этот период вобла самая вкусная, а отнерестившись, теряет свои вкусовые качества. Если введут мораторий на вылов во время нереста, для рыбаков это будет удар по бизнесу. Это сильно осложнит положение многих рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, а сама вобла — вообще исчезнет с прилавков»,

— говорит Желясков.

Пострадают не только рыбаки, но и сам торговый бизнес, считает Желясков. «Астраханская вобла, как гастрономический бренд, как самая подходящая к пиву рыба давно переросла границы области. Мораторий может привести к тому, что вобла исчезнет из продажи. Если уж не в Астрахани, то в крупных городах, например, в Москве, куда ее отправляют в красивой упаковке», — говорит Желясков.