Красная рыба и Aurus: что решили по Каспию

В понедельник в туркменском курортном городке Аваза завершил работу первый Каспийский экономический форум (КЭФ-2019). В нем приняли участие главы правительств и представители бизнеса пяти стран, имеющих выход на Каспийское море. Это Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения.

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Повестка форума — углубление экономических связей прикаспийской пятерки стран. Россию на форуме представлял премьер Дмитрий Медведев.

У Каспийского форума — особая задача, отметил он, выступая на пленарном заседании: нужно дополнить многоуровневую систему сотрудничества в рамках «каспийской пятерки» эффективным механизмом делового взаимодействия.

Вместе со странами Персидского залива Каспий, по подсчетам премьера, «образует так называемый энергетический эллипс, в котором сосредоточено около 70% мировых запасов нефти и 40% природного газа.

И это одно из важнейших направлений сотрудничества для пятерки прикаспийских государств.

Но не только сырьевая составляющая должна определять экономический профиль прикаспийских государств. Медведев призвал развивать транспортную инфраструктуру, высокотехнологичные производства, уникальные туристические продукты — именно таким должен быть Каспийский регион в XXI веке.

На пароме по Каспию

Кстати, о развитии инфраструктуры. Власти Туркмении также заявили на форуме, что планируют создать паромное сообщение с несколькими регионами России. С той же Астраханской областью и Дагестаном.

Впрочем, в 2002 году уже было запущено паромное сообщение Махачкала — Туркменбаши. Оно просуществовало менее года. То есть, оказалось не востребованным.

Но сейчас все будет по другому, заверил Медведев. Потому что утверждена стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне на период до 2030 года. Предполагается модернизация пунктов пропуска, железных и автодорог, запуск паромов.

Модернизация всей логистики Каспия нужна для того, чтобы наращивать объемы взаимной торговли. Товарооборот России с прикаспийскими государствами за прошлый год вырос на 3,5%.

«Это неплохо, что рост есть, хотя, очевидно, этот рост может быть и больше. Уже здесь, на форуме в Туркменбаши, министры экономики наших стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе», — отметил Медведев.

Россия планирует развивать международный транспортный коридор «Север – Юг», который соединит Россию со странами Азии.

По оценкам экспертов, которые привел премьер, использование такого коридора на полную мощность, включая железнодорожное, паромное, автомобильное и авиасообщение, товары из Европы через Каспий на Ближний и Средний Восток и дальше в Южную Азию и обратно будут доставляться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас.

Поставлена амбициозная цель, предупредил участников форума Медведев: «товарооборот увеличить, по сути, кратно».

Но прежде чем начинать реализацию масштабных проектов необходимо провести их экологическую экспертизу. С участием специалистов из прикаспийских стран, отметил Медведев.

«Я абсолютно убежден — все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран», — подчеркнул Медведев.

На Волгу денег не жалеть

Глава российского правительства отметил также, что Россия активно работает над сохранением биологических ресурсов Каспия. В Дагестане, например, начал работу комплекс по выращиванию осетровых пород рыб.

Кроме того, реализуется программа по оздоровлению Волги, чтобы Волга сохраняла свое значение как место, «где живут много наших людей». Сейчас, отметил глава кабмина, принято решение о восстановлении как русла реки, так и о развитии прилегающих к Волге регионов.

Медведев отметил, что в прежние годы так уж получалось, что Волгой занимались меньше, чем было бы нужно.

Россия вложит 200 млрд рублей в восстановление и развитие Волги, что станет вкладом страны в сохранение, в том числе Каспийского региона.

Как выяснилось на КЭФ-2019, Россия планирует активнее развивать на Волге и Каспии туризм. Правда, инфраструктура здесь пока пребывает в таком состоянии, что речь, скорее всего, может идти об экстремальном туризме. Но возможен и этно-туризм.

На этих направлениях и нужно сосредоточить усилия в ближайшие годы, призвал участников форума российский премьер.

«Сразу могу сказать, что Россия к такой работе готова», — заверил Медведев.

Это не совсем так. Из пяти прикаспийских стран две так и не подписали правоустанавливающий документ по Каспию. Это Иран и Россия. Со времени одобрения конвенции главами пяти государств прошел ровно год. А саму конвенцию согласовывали 22 года. Параллель, похоже, уместна.

Реальный итог форума — Туркмения приобретет российский лимузин Aurus Senat. Авто был собран специально для форума в белом цвете («искрящийся белый»). Глава туркменского государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей этой марки. Медведев заявку на покупку принял.

Следующий форум состоится в Астрахани.