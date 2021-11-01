Почему популяризация «зеленой» энергетики обернулась кризисом

Одной из главных тем XIV Евразийского экономического форума, прошедшего в Вероне в конце октября, стал мировой энергетический кризис. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе форума выразил мнение, что причиной проблем в энергетической отрасли стал чересчур поспешно осуществленный энергопереход в европейских странах, ставший причиной массы ошибок. В частности, согласно данным JP Morgan, объем недоинвестирования традиционной энергетики в ближайшие годы составит $600 млрд. Эксперты считают эту тенденцию политически мотивированной и отмечают, что мировая экономика к подобным форс-мажорам не готова.

Поворот не туда

Климатическая повестка бесспорно важна, однако энергопереход должен быть не интенсивным, а постепенным, плавным и разумным, полагают специалисты. Так, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает чересчур поспешное внедрение принципов «зеленой» энергетики источником рисков для отрасли: акценты в инвестициях смещаются на «зеленые» технологии, а вложения в традиционную энергетику в результате падают.

«Это приводит к росту цен. Например, в октябре этого года цена на газ в Европе скакнула до $2000 за тысячу кубометров. Это приведет к тому, что уже со следующего года потребители Европы увидят рост тарифов на ЖКХ, на электроэнергию где-то в 2-3 раза, потому что это будут новые расценки. В России, конечно, такой переход может быть менее заметен, но он тоже, безусловно, будет», — полагает эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков полагает, что поворот всей мировой экономики в соответствии с новой энергетической повесткой был осуществлен в авральном режиме и без должной оценки последствий поспешных действий. В результате, отмечает эксперт, в дисбаланс пришел не только газовый рынок: за ним последовали нефтяная отрасль и металлургия, так как инфраструктура «зеленой» экономики требует качественно другого подхода – например, огромных аккумуляторных мощностей, несопоставимых с существующими сегодня в Европе и России газовыми хранилищами.

«Мы видим, что под политическим давлением западные компании заставляют разворачиваться в сторону зеленой энергетики. Игорь Сечин говорит о том, что развивающиеся страны пытаются политически заставить оплачивать рост и развитие развитых стран, которые за счет дешевых энергоресурсов совершили экономический рывок. А теперь они хотят заставить развивающиеся страны не дать им повторить этот опыт», — полагает Крутаков.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, в свою очередь, считает энергопереход естественным и необходимым процессом, однако «климатические мошенники», по его словам, превратили его в аналог «маоцзэдуновского большого скачка».

«Большой скачок – это всегда катастрофа, в том числе технологическая катастрофа. В Китае большой скачок затевался Мао Цзэдуном, чтобы сохранить и упрочить свою власть. Сейчас новый большой скачок под прикрытием всяких «гретанутых» мошенников реализуют действительно развитые страны, которые начали отставать, которые утратили лидерство. Они хотят укрепить свою власть», — считает парламентарий.

России в сложившейся ситуации, по словам Делягина, не нужно играть по чужим правилам или поддаваться на провокации. Он считает необходимым изменить технологию расчета выбросов для учета компенсирующей впитывающей способности лесов, а также организовать общемировой процесс разработки новых адекватных объективных формул вместо предлагаемых «инструментов пропаганды».

По словам депутата, упомянутые им «климатические мошенники» не очень понимают, о чем в практическом смысле идет речь, потому что необходимые для энергоперехода технологии даже по западным прогнозам к 2050 году не будут разработаны и наполовину.

«И непонятно даже теоретически, как удастся их разработать, потому что есть огромное количество нерешенных проблем. Но, с другой стороны, это неконкурентное преимущество развитых стран, ну, и некоторых стран с большими запасами редкоземельных металлов против всех остальных стран. Это способ раздавить конкурентов, грубо говоря: мы ввели стандарты, которым мы сами соответствуем, а вы теперь нам должны будете платить», — говорит Делягин.

Уравнение с неизвестными

Экономист Михаил Хазин, в свою очередь, напомнил о другом высказывании Игоря Сечина, согласно которому механизм экономического роста себя исчерпал. Поэтому существенное значение имеет даже не вопрос о том, где взять несуществующие пока технологии, а проблема источников финансирования запланированного энергоперехода.

«Я не видел больше в Европе за последние годы настолько системного описания общей ситуации в энергетике. Есть отдельные узкие места, которые обсуждают профессионалы. Но они никак не объединены в единую картину. Вот выступление Сечина - это была единая картинка, именно этим оно прежде всего интересно. И там он описал все ключевые моменты развития мирового рынка. Если сегодня не начать срочно вкладываться в традиционную энергетику, то экономическая пропасть из-за того, что не поспевают альтернативные технологии, будет настолько велика, что, скажем, в некоторых регионах, в Евросоюзе в частности, может быть реальная катастрофа», — согласился с главой «Роснефти» эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков обратил внимание и на еще один аспект проблемы. Согласно данным Международного энергетического агентства, при производстве лития выбросы парниковых газов втрое превосходят аналогичный показатель при выплавке стали. В случае с никелем и алюминием выбросы будут выше в 7,8 раза, для редкоземельных металлов – в 50 раз. В результате, отметил Крутаков, в случае реализации планов по энергопереходу в мировом масштабе выбросы при производстве лития увеличатся в 3-4 раза, а никеля – в шесть раз.

«На самом деле зеленая энергетика оборачивается очень грязными последствиями, которые будут расхлебывать будущие поколения», — полагает Крутаков. Существенное значение имеет не только производство, но также скоротечность и стоимость утилизации составляющих «зеленой» энергетики – например, солнечных панелей и ветряков, которые в десятки раз превосходят возможности их простого захоронения, говорит эксперт. Учитывая все эти факторы, возникает вопрос о том, какова реальная цель запланированной трансформации энергетической отрасли.

«Цель действительно реально очистить Землю или цель - создать новое конкурентное преимущество для западных стран? Я считаю, что как раз о конкуренции и надо говорить. И еще одна важная деталь, которую обозначил Сечин. Он сказал, что проекты такого масштаба как глобальный энергопереход, нужно обсуждать всеми странами инклюзивно и сообща. А не так, что на Западе выработали новые нормы и объявили их обязательными для всего остального мира», -уверен эксперт.

Вопрос утилизации инструментов «зеленой» энергетики интересует и доктора экономических наук, профессора Никиту Кричевского. По его словам, в этом году ветрогенерация была на 15% меньше, так как в Европе стояла безветренная погода. В 2020 году нужно было утилизировать 40 тысяч тонн лопастей, а в 2025 году этот показатель может достичь отметки в 100 тысяч тонн.

«Наконец, последнее в этой части — солнечные батареи. За последние два года поликремний, необходимый для их производства, подорожал в 4 раза. Но это не самое страшное. Самое страшное, что сегодня затраты на утилизацию солнечных батарей в 2,5 раза превышают затраты на выпуск новых солнечных батарей», — утверждает Кричевский.

Экономист полагает, что миру необходим не «кавалерийский наскок», а плавный энергопереход без «климатического шантажа». Тремя главными факторами этого процесса должны стать взвешенность, экономическая обусловленность и социальная ответственность.

«Сегодня золотой миллиард специально, извините за просторечное выражение, нагибает страны более бедного пошиба для того, чтобы они входили в зеленую энергетику на максимумах, потому что вся зеленая энергетика на протяжении десятилетий субсидируется, причем субсидируется очень серьезно, очень активно. Без этих субсидий она неэффективна», - полагает Кричевский.

Кроме того, ученый считает несправедливой ситуацию вокруг углеродного налога – Европа отказывается признать, что Россия обладает огромными возможностями поглощения углекислого газа благодаря обширным лесам на территории страны. «Нас не слышат, но это уже больше политика», — констатировал он.