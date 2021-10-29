Как Китай перекраивает под себя рыбный рынок России

Борьба с коронавирусом стала поводом для негласной торговой войны Китая с Россией на рыбном рынке. Партнеры из КНР вводят запреты на поставки российской рыбы, если она не была доставлена в контейнерах китайского производства, рассказали «Газете.Ru» эксперты. Они уточняют, что со временем локальные запретительные меры могут перерасти в глобальный передел рынка.

Китай второй раз за год подал сигнал о временном запрете поставок замороженной рыбы из России. Главное таможенное управление Китая обнародовало распоряжение о приостановке импорта горбуши, выловленной на Камчатке из-за обнаружения коронавируса на упаковке.

Как говорят источники «Газеты.Ru», дело в том, что Пекин фактически открыто начал предъявлять свои требования: или российская рыба будет поставляться в контейнерах китайского производства, или будут новые запреты для компаний.

Компания «Заря», чей улов горбуши попал под запрет, не является единственным поставщиком рыбы в Китай, уточняют представители рыбной отрасли, опрошенные «Газетой.Ru».

«Дело не в том, сколько рыбы поставляет «Заря» в Китай. Запрет на импорт для этой компании — это де-факто предупреждение для всех российских поставщиков замороженной рыбы»,

— говорит президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий Момот.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. «Ковид на упаковке с рыбой – формальный повод. Россельхознадзор неоднократно пояснял, что такой вердикт китайской таможни некорректен. Все российские рыбаки привиты. Они по 3-4 месяца не выходят на берег. Ну какой может быть ковид в середине Охотского моря», — возмущается Савельев.

Живет ли вирус на гребне волны

Суда-рефрижераторы тоже подолгу не заходят в российские порты — работают как челноки, курсируют между районом промысла и Китаем. В истории с компанией «Заря» таким челноком выступает рыбопромышленное судно Eglaine Mercury.

По слова Савельева, и с китайской стороны все прекрасно понимают надуманность предлога о попадании инфекции через упаковку. «Но китайские власти в прибрежных провинциях, например, в крупнейших морских портах Далянь и Циндао, что называется, перестраховываются. Компартия ввела очень жесткие меры по отношению к чиновникам, которые пропустили инфекцию. Можно получить пожизненный срок или даже попасть под расстрел», — говорит руководитель Информационного агентства по рыболовству Савельев.

29 октября таможня КНР на своем официальном сайте сообщила: «По итогам положительного обнаружения нуклеиновой кислоты нового коронавируса в образце внешней упаковки партии замороженного лососевого вида, импортированного из России, в соответствии с постановлением Главного таможенного управления с 3 ноября 2021 года приостанавливается прием деклараций от российского производителя ООО «Заря» на 4 недели».

В марте этого года Китай уже вводил запрет на рыбу от трех предприятий из России. Ограничения касались компаний «Камчатморепродукт», «Южно-Курильский рыбокомбинат» и «Южморрыбфлот».

Причина та же — из-за обнаружения на внешних упаковках нескольких партий замороженной рыбы следов коронавируса. С той лишь разницей, что следы вируса нашли на упаковке кеты и минтая, а не горбуши.

Отраслевые эксперты дают понять, что следы коронавируса на упаковке — лишь повод для отказа в поставках. Настоящая причина отказа совсем в другом — в глобальном переделе рынка.

Савельев считает, что под предлогом усиленного антиковидного контроля за морепродукцией Китай добивается двух целей. Во-первых, сбить оптовую цену на рыбу и морепродукты – от минтая до крабов. «За время пандемии китайские импортеры уже сбили цену на минтай почти в три раза. И сейчас по объемам переработанной продукции делят минтаевый рынок напополам с США. Успешно поработали китайские товарищи, надо признать», — говорит Савельев.

Вторая цель китайского бизнеса — перевести рыбаков во всем мире с поставок рыбы «врассыпную» на контейнерные перевозки. Сейчас большинство российских рыболовецких компаний замораживают улов и складируют его в крафтовой упаковке в трюмах.

А китайские партнеры хотят, чтобы владельцы судов доставляли рыбу исключительно в контейнерах. Риск ее инфицирования в этом случае уменьшается.

«Дело в том, что Китай воспользовался ситуацией с коронавирусом и перестраивает всю мировую логистику – переводит ее с транспортных рефрижераторов (морозильные транспортные суда) на контейнера. При этом Китай уже сейчас производит более половины всех контейнеров в мире и продолжает наращивать их производство», — говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

Он уверен, что «к рыбе эта ситуация с запретом на импорт из России имеет лишь опосредованное отношение».

Подсадить всех на контейнеры

Россия не производит своих контейнеров, подходящих для перевозки скоропортящихся грузов, в том числе рыбы. «Контейнеры сейчас закупаются в основном в Китае. Производитель таких контейнеров (стандартных и рефрижераторных) для России и еще половины мира – компания China International Marine Containers Co. (CIMC)», — говорит президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий Момот.

По его оценке, до пандемии этот китайский гигант, имеющий собственное производство по всему миру, занимал на рынке контейнеров порядка 85-90%. Сейчас его доля снизилась, но компания все еще остается крупнейшим производителем контейнеров.

В сентябре сообщалось, что CIMC выкупит за $1 млрд часть бизнеса, а именно производство контейнеров, у другого транспортно-логистического гиганта — датской компании A.P. Moeller-Maersk. То есть китайская компания готовится поглотить одного из конкурентов и намерена расширять свое присутствие на рынке. И, конечно, ей потребуются новые заказы на контейнеры.

«Россия закупает китайские контейнеры по 1,2-1,5 млн рублей за штуку. Это приемлемая цена. И чтобы купить эти контейнеры, приходится записываться в очередь», — говорит Момот.

В неформальных комментариях участники рынка говорят, что китайские власти поддерживают жесткую маркетинговую стратегию компании CIMC по принуждению к покупке контейнеров. В пользу это версии приводится, например, такой факт. По данным Дальневосточной таможни, в период с января по сентябрь этого года большая часть рыбной продукции от российских рыбаков экспортирована в Южную Корею. Это 65,2% улова (596,6 тыс. тонн). Следом идет Китай: 28,8 % (208,2 тыс. тонн).

В предыдущие годы — до противоковидных ограничений импорта со стороны Китая — поставки в Корею из России не были настолько значительными. В действительности рыба, выловленная в российских морях, направляется через Южную Корею в Китай, считают эксперты.

А корейская сторона уже перевела свои поставки на нужный Пекину вариант — рыбу возят преимущественно в контейнерах. А российский бизнес, поставляющий рыбу в Китай сотнями тысяч тонн, доставляет по-старинке — в мешках, коробках и на поддонах, заключают на рынке.