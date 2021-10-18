Как минтай из категории «еды для кошек» выбился в премиум-сегмент

Правительство никак не может запустить субсидирование перевозок минтая с Дальнего Востока на «большую землю». В итоге минтай, считавшийся раньше «едой для кошек», выбился в премиум-сегмент и стоит теперь как мясо индейки. Снизить цены на рыбу в этом году, скорее всего, не получится, считают в отраслевых союзах. Хотя запасы замороженного минтая превышают потребности россиян примерно в пять раз.

Минсельхоз определился с субсидиями на перевозку минтая. Речь идет о перевозке этого вида рыбы железнодорожным транспортом из морских портов Дальнего Востока в центральные регионы России, выяснила «Газета.Ru».

«Лимит на перевозку грузов железнодорожным транспортом с использованием льготного тарифа с учетом дополнительно выделенных средств составляет около 270 тыс. тонн, в том числе на перевозку рыбы и рыбной продукции — 12,65 тыс. тонн», — ответили в Минсельхозе на запрос «Газеты.Ru».

Говоря о 270 тыс. тонн, Минсельхоз подразумевает несколько видов продукции агропромышленного комплекса — зерновых культур, растительного масла и других. Рыба и рыбная продукция тоже входит в ассортимент АПК. Под рыбой и рыбной продукцией подразумевается конкретно минтай, уточнили в Минсельхозе.

Льготным тариф станет после того, как правительство выделит для РЖД субсидию на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Субсидирование будет «в размере 100% железнодорожного тарифа на перевозку минтая и филе минтая в одну сторону». В итоге перевозка обойдется в среднем в 6 руб. за кг.

Еще в феврале 2021 года перевозка в рефрижераторных секциях стоила 9 руб. за кг, в контейнерах — 10 руб. К сентябрю стоимость перевозки минтая из Дальневосточных регионов подскочила до 16 и 20 руб. соответственно, подсчитывало ранее Росрыболовство.

В РЖД говорят, что в принципе готовы к льготным поставкам, но ждут заявок от Минсельхоза.

«Пока перевозки по льготному тарифу не осуществлялись. В соответствии с правилами, такие перевозки осуществляются только при одобрении соответствующей заявки Министерством сельского хозяйства. Субсидии выделяются по факту перевозки», — сообщили «Газете.Ru» в РЖД.

Субсидии на зерно, масло и минтай

Уточнен и размер субсидии. Как напомнили в Минсельхозе, 29 сентября на заседании правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов было принято решение о выделении дополнительных средств на перевозки продукции АПК в размере 600 млн рублей. Ранее фигурировала сумма 460 млн руб. Но сколько средств из этого отводится именно на доставку минтая на «большую землю», не уточняется.

И главное, пока не понятно, как субсидирование перевозок отразится на стоимости минтая в магазинах — цены снизятся или хотя бы перестанут расти? Правительство, принимая решение о субсидировании доставки рыбы из портовых холодильников, рассчитывало как минимум взять цены под контроль.

Участники рынка сдержанно оценивают усилия правительства по сдерживанию цен.

«В этом году стоимость транспортировки рыбы в рефрижераторных контейнерах по железной дороге превысила 23 рубля на килограмм. В условиях удорожания провозной платы за рыбопродукцию решение субсидировать тариф на перевозку поможет остановить рост розничных цен на минтай», — считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

При этом он рассчитывал, что механизм заработает еще этим летом. Впервые идею субсидирования доставки рыбы с Дальнего Востока в правительстве обсудили еще 4 февраля. Тогда вице-премьер Виктория Абраменко дала профильному министерству и Росрыболовству подготовить соответствующий проект постановления до 11 марта. Средства на субсидирование продукции АПК (в том числе и на минтай) тоже имелись — 7,46 млрд рублей.

Председатель Рыбного союза Александр Панин считает субсидирование полезной мерой господдержки, но также обращает внимание на затянувшиеся сроки ее реализации.

«Постановление правительства о предоставлении субсидий на доставку минтая с Дальнего Востока было подписано 26 июля. Как нам стало известно, деньги на субсидирование перевозок поступили на спецсчет в Минсельхозе только сейчас. К сожалению, даже очень правильные инициативы, направленные на поддержку отрасли, зачастую сильно запаздывают с реализацией. В связи с этим положительный эффект от таких мер размывается. Рынок ждет более оперативной работы от профильных министерств», — говорит Панин.

Сейчас 1 кг минтая в Московском регионе стоит как 1 кг индейки — 300 с лишним рублей. А килограмм курицы (голень, бедро) и вовсе на треть дешевле, чем кило минтая.

Для выравнивания цен правительство и решило выделить субсидии на минтай, еще недавно считавшийся самой дешевой и доступной для россиян рыбой. Переход этой рыбы из разряда «еды для кошек» в дорогой сегмент никого не радует, в том числе и чиновников.

Под страхом расстрела

Представители отрасли обращают внимание на более чем скромный объем перевозок, попавших под субсидирование из госбюджета. Как пояснили «Газете.Ru» в Рыбном союзе, за год россияне съедают около 300 тыс. тонн неразделанного минтая. В пересчете на филе – это около 120-150 тыс. тонн.

Правительство же, как следует из комментария Минсельхоза, готово субсидировать в этом году перевозку только 12,6 тыс. тонн, то есть кратно меньше, чем составляет потребление.

В неофициальных комментариях рыбопереработчики однозначно утверждают, что такой объем субсидированного минтая — это капля в море. «Дальневосточного минтая, возможно, и станет больше в Центральном федеральном округе благодаря субсидиям. Но снизить цены на минтай такой объем не поможет», — говорит представитель одной из компаний-переработчиков.

Кроме того, представители отраслевых союзов рассчитывали на то, что правительство просубсидирует обратную перегонку пустых рефрижераторных вагонов, даст льготные кредиты на строительство холодильных мощностей, поставит на поток госзакупку минтая для госучреждений, включая систему исполнения наказаний. Все эти меры обсуждаются, но реально мало что делается, утверждают представители отрасли.

Между тем с 15 октября в Беринговом море стартовала осенняя минтаевая путина (она закончится 15 апреля). Кроме того, минтай ловится круглогодично в прибрежных водах. При этом холодильные мощности остаются забитыми минтаем, выловленным еще прошлой зимой и весной. Куда девать новый вылов — непонятно. Российский рынок не переварит весь объем выловленного минтая — 1,6 млн тонн, считают эксперты.

«Да и захотят ли рыбаки ловить минтай после того, как провалилась весенняя путина — большой вопрос. Оптовые цены на минтай не растут, а маржу накрутят, как всегда, посредники. Остается только надеяться на Китай, который смягчит требования и снова начнет закупать минтай», — сказал один из представителей отрасли.

При этом рассчитывать на успешные итоги переговоров с китайскими товарищами пока что не приходится. Прошло пять раундов, ничего не изменилось. Рыбаки предлагают передать решение этой проблемы на правительственный уровень. «Понимаете, главы китайских провинций, принимающие решения о закупке минтая, не делают этого под страхом расстрела. Если в той или иной провинции будет вспышка ковида по причине его завоза из России или из любой другой страны, то тогда — расстрел», — рассказал представитель отрасли.