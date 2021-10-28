Польская PGNiG просит «Газпром» снизить цены на газ по «Ямальскому контракту»

Польская нефтегазовая компания PGNiG попросила российский «Газпром» снизить цены по «Ямальскому контракту». Причина – изменившаяся ситуация на рынке и резкое подорожание природного газа в Европе. Несколько лет назад Польше уже удавалось добиться пересмотра цен через суд. Сам этот договор истекает уже в 2022 году. В Варшаве заявляли, что продлевать его не планируют, и собираются найти альтернативу российскому газу.

Польская нефтегазовая компания PGNiG 28 октября направила письмо «Газпрому» и «Газпром экспорту» с просьбой пересмотреть цены по так называемому «Ямальскому контракту» 1996 года. Причина — изменившиеся условия на газовом рынке.

«В последнее время мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ», — приводятся слова председателя правления PGNiG Павла Маевского на сайте компании.

По его словам, если заявка в итоге будет одобрена, изменения цен можно ждать уже с 1 ноября 2021 года.

Напомним, биржевые цены на газ в Европе этой осенью достигли рекордных значений, превысив отметку в $1900 за 1 тыс. куб. м. Однако на днях цены на газ пошли вниз. Это произошло на фоне новости о том, что президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать работы по наполнению европейских хранилищ после прекращения закачки топлива в российские хранилища.

Что такое «Ямальский контракт»

Так называемый «Ямальский контракт» был заключен между PGNiG и «Газпромом» 25 сентября 1996 года (поставки осуществляются по газопроводу «Ямал-Европа»). Согласно договору, «Газпром» должен поставлять 9,8 млрд куб. м. газа в год. При этом PGNiG обязана импортировать как минимум 8,7 млрд куб. м в год. Договор предусматривает, что стороны могут просить пересмотреть условия из-за изменившейся рыночной ситуации.

Действие «Ямальского контракта» истекает 31 декабря 2022 года. В Варшаве неоднократно заявляли, что не планируют продлевать этот договор, и собираются найти альтернативу российскому газу. В частности, надежды возлагаются на новый трубопровод Baltic Pipe, который должны ввести в эксплуатацию в следующем году. С помощью него Польша сможет получать газ из Норвегии. Также Польша, в частности, рассчитывает компенсировать часть потребностей в топливе с помощью СПГ, который поставляется из США и Катара.

Однако эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что в случае отказа от российского газа у Польши могут возникнуть сложности с налаживанием поставок из других стран – для этого пока еще нет необходимых ресурсов.

«Самая большая проблема для Польши – это источник альтернативных поставок. Тем более, что Евросоюз их принуждает отказываться от угля, и частично он будет заменяться газом. Потребление газа в Польше будет нарастать», — говорил он.

Как Польша раньше добавилась скидок на газ

Польская PGNiG ранее уже добивалась в суде от «Газпрома» изменения цен на газ. В 2014 году компания обратилась к «Газпрому» с просьбой пересмотреть формулу расчета стоимости топлива. Однако заявку российская компания не одобрила. Позднее, в 2016 году, PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпрому» и его «дочке» «Газпром экспорту». Польская компания заявляла, что «Газпром» должен выплатить ей компенсацию в размере около $1,5 млрд. По итогам разбирательства в 2020 году арбитражный суд посчитал, что цена на газ по контракту действительно завышена, и обязал ее пересмотреть. «Газпром» обжаловал это решение, но компенсацию перечислил.