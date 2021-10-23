Средняя стоимость отдыха для россиян на острове Санта-Маргарита составит 40-60 тысяч рублей

Многолетний экономический кризис в Венесуэле свел на нет планы местных властей по превращению острова Маргарита в туристическую Мекку. Для россиян это направление не станет привлекательным из-за большой стоимости перелета. Более того, местная инфраструктура по качеству сопоставима с турецким двухзвездночным сервисом.

Туристическая концепция острова Маргарита изначально преподносилась в качестве процветающей капиталистической противоположности стремительно беднеющему социалистическому Каракасу. Однако на деле стремление местных властей по массовому привлечению туристов со всего мира обернулось провалом. Все дело в серьезном экономическом кризисе, который в последнее десятилетие фактически парализовал страну, подчеркнули в беседе с «Газетой.Ru» побывавшие в латиноамериканском государстве российские путешественники.

Перелет на другой конец света

Одним из главных недостатков путешествия на остров Маргарита является длительный перелет. Между Венесуэлой и России существуют прямые рейсы, однако перелет через Атлантический океан у туристов в среднем займет от 13 до 16 часов. Для сравнения, примерно столько же лететь до Доминиканы или Кубы. В свою очередь, стоимость билета в одну сторону обойдется россиянам в круглую сумму, отмечают эксперты.

Так, по словам путешественника Артура Шигапова, высокая цена авиаперелета является одним из ключевых факторов, по которому Венесуэла не входит в число излюбленных туристических направлений россиян. В итоге на остров Маргарита едут в основном либо заядлые любители дикого отдыха, либо состоятельные граждане, стремящиеся открыть для себя новые экзотические маршруты.

«Маргарита всегда был локальным курортом, где отдыхали в основном венесуэльцы и другие туристы из Латинской Америки. У россиян же остров никогда не пользовался особой популярностью. Граждан отпугивал в первую очередь длинный перелет – минимум 13 часов, до той же Доминиканы лететь на пару часов меньше»,

— подчеркнул эксперт.

Шигапов добавил, что за последнее время власти Венесуэлы сделали возможным прямое авиасообщение между Москвой и Маргаритой, что в дальнейшем должно привлечь больше туристов из России. Так, в этом году открылись первые чартерные рейсы, а горячие туры в условиях закрытия большинства топовых курортов делают карибское направление одним из самых многообещающих в мире.

Кусачая стоимость туров

В то же время поток желающих отдохнуть на экзотическом острове россиян может поубавиться ввиду относительно дорогой стоимости путевок. В частности, бронирование за несколько дней станет непозволительной роскошью. Так, репортер телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон, например, в начале 10-х годов отправился в командировку в Венесуэлу за 300 тысяч рублей.

«С учетом 16-часового перелета вам не получится приобрести за 15 тысяч рублей билет даже в эконом-классе. Стоимость поездки на Маргариту в этом плане можно сравнить разве что с Кубой. Мы часто брали билеты за 2 дня до вылета, порой приходилось отдавать до 300 тысяч рублей. Еще по тому курсу поездка в один конец стоила $5-6 тысяч»,

— отметил Натанзон.

Но что более важно, длительность авиаперелеты увеличивали многочисленные пересадки. Так, в последний раз Натанзону пришлось лететь бизнес-классом через Турцию. Та поездка по нынешнему курсу составила бы астрономическую сумму, уверяет эксперт.

«Мы очень спешили тогда забронировать рейс, получилось день в день. Тогда действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что даст нам интервью. В итоге сумма получилась астрономической. Однако даже при бронировании за полгода средняя стоимость поездки до Маргариты будет не меньше 50-60 тысяч рублей»,

— резюмировал эксперт.

Убитая инфраструктура

Главными же преимуществами венесуэльского курорта является близость к Карибскому морю и действующая сеть отелей. Однако основная проблема заключается в том, что большую часть зданий строили еще в 80-е — 90-е годы прошлого века. В то же время за последние 10-15 лет местная администрация не провела даже косметического ремонта туристической инфраструктуры.

«Последние десятилетия в Венесуэле царит экономическая разруха. Власти Каракаса выкачивают из Маргариты все поступления, оставленные туристами, однако не вкладывают ни копейки в развитие острова. Любой отель нуждается в реновации каждые 5-7 лет. В Венесуэле же они не ремонтировались десятилетиями»,

— подчеркнул Шигапов.

С ним оказался солидарен и Станислав Натанзон. По сервисному уровню Маргарита существенно проигрывает излюбленным бюджетным направлениям россиян — Египту и Турции. Местные же «люксовые» отели не дотягивают даже до трехзвездочных средиземноморских гостиниц.

«Венесуэльские власти не могут вкладывать значительные деньги в развитие инфраструктуры. Страна находится в экономической блокаде, местная валюта обесценена, запрещены доллары. Добавить к этому еще инфраструктурную разруху и среднее качество питания — и идея полета на другой конец Земли ради трехзвездночного турецкого сервиса покажется вам полным абсурдом»,

— объяснил Натанзон.

Криминал и наркотрафик

С другой стороны, неоднократное обесценивание национальной валюты Венесуэлы (боливара) должны было бы, напротив, увеличить поток иностранных туристов. В мире сейчас необычайно развито направление дауншифтинга, когда люди оставляют родные дома в поисках более комфортной и бюджетной жизни в субтропических странах. Одним из таких направлений вполне мог бы стать и остров Маргарита, подчеркнули эксперты.

«В Венесуэле многие люди выживают на $10-20 в месяц. Например, местные полицейские получают зарплату $5. В то же время основная часть населения круглый год голодает. Поэтому даже $100 делают иностранца в глазах местных жителей обеспеченным человеком. Однако для туристов цены в отеле примерно такие же как на Кубе. Сэкономить на гостиничных услугах у вас точно не получится»,

— подчеркнул Артур Шигапов.

Самые дешевые туры на Маргариту начинаются от 40 тысяч рублей, а наиболее дорогие — от 60 тысяч. В эту стоимость включен авиаперелет в обе стороны, проживание в отеле, включающее в себя трехразовое питание, экскурсии и прочие виды услуг. То есть туристам не нужно дополнительно платить за гостиничные услуги, а стоимость еды существенно ниже, чем на ведущих мировых курортах.

Однако потенциальную выгоду от низких цен на острове сводит на нет общая неблагоприятная криминогенная обстановка в Венесуэле. Если вы летите на Маргариту, то есть два основных варианта отдыха. Либо вы не выходите за территорию отеля, либо, позагорав на море, уезжаете затем на материковую часть Венесуэлы и отправляетесь в национальный парк, где чувствуешь себя гораздо безопаснее.

«Венесуэльцы и колумбийцы, по сути, считаются одним народом, соответственно и наркобизнес они делят пополам. Жизнь местных людей фактически контролируется организациями под названием «коллективос». Они чем-то напоминают советские комсомольские отряды, c той лишь разницей, что у венесуэльских «вожатых» есть еще АК-47 через плечо, пистолеты и прочее оружие», — рассказал Станислав рассказал Станислав Натанзон.

Латиноамериканские Робин Гуды

Эти структуры в большинстве своем являются провластными с ярко выраженными социалистическими взглядами. Жители трущоб активно идут за помощью к главарям «коллективос», поэтому стоит только иностранным туристам чем-то задеть местных граждан, его будут ждать серьезные проблемы.

«У одного парня из деревни был рак головного мозга. Из-за американских санкций в Венесуэле до сих пор нет игл, чтобы зашивать разрезы после операции. В итоге главарь одного из «коллективос» Валентин Сантана помог собрать деньги для мальчишки и спас ему жизнь. «Коллективос» очень авторитетны среди народа, для него они латиноамериканские Робин Гуды»,

— объяснил эксперт.

В настоящее же время в Венесуэле царит двоевластие — за влияние борются действующий президент страны Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, власть которого признали некоторые европейские страны и США. Раскол произошел и в среде «коллективос» — часть из них вместе со значительной долей вооруженных сил перешли на сторону оппозиции. Поэтому сейчас в стране наблюдается не только экономический, но и политический хаос.

«Маргарита может стать конкурентом тому же Пуэрто-Рико или Бали. Однако для этого венесуэльским властям необходимо решить проблему безопасности. Сейчас же элитный отдых на острове невозможен. Сейчас Маргарита может быть интересна разве что туристическим фрикам, помешанным на путешествиях. Даже при благоприятной обстановке в Венесуэле на остров ежегодно будут ездить не более 2 тысяч россиян, для которых остров не станет заменой бюджетным Анталье и Шарм-эш-Шэйху»,

— заключил Натанзон.